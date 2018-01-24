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20:12 (мск), источник: ТАСС

Суд удовлетворил иск о признании АНО «ОХК «Динамо» банкротом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО «ОХК «Динамо». Об этом говорится в определении суда.

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«Признать заявление ИП Сорокина Алексея Викторовича о признании несостоятельным (банкротом) Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» обоснованным, — говорится в документе. — Ввести в отношении Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» процедуру наблюдения. Признать обоснованным требование ИП Сорокина Алексея Викторовича и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1,05 млн рублей — задолженность».

Отмечается, что рассмотрение дела по существу состоится 20 июня 2018 года.

Летом 2017 года АНО «ОХК «Динамо» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присвоила большинству игроков клуба статус неограниченно свободных агентов. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» создало новое юридическое лицо ООО «ХК «Динамо» и подписало контракты с хоккеистами.

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