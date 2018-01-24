Суд удовлетворил иск о признании АНО «ОХК «Динамо» банкротом
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО «ОХК «Динамо». Об этом говорится в определении суда.
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО «ОХК «Динамо». Об этом говорится в определении суда.
«Признать заявление ИП Сорокина Алексея Викторовича о признании несостоятельным (банкротом) Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» обоснованным, — говорится в документе. — Ввести в отношении Автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» процедуру наблюдения. Признать обоснованным требование ИП Сорокина Алексея Викторовича и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1,05 млн рублей — задолженность».
Отмечается, что рассмотрение дела по существу состоится 20 июня 2018 года.
Летом 2017 года АНО «ОХК «Динамо» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присвоила большинству игроков клуба статус неограниченно свободных агентов. Всероссийское