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19:30 (мск), источник: Советский спорт

Московское «Динамо» проведет сбор в Чехии и четыре контрольных матча в олимпийскую паузу

Московское «Динамо» обнародовало план работы в феврале, когда в КХЛ будет пауза на Олимпиаду.

Источник: РИА "Новости"

3 февраля команда выйдет из отпуска и проведет уже традиционную двустороннюю игру в Русский хоккей. 5—6 февраля запланирован медосмотр, а затем с 7 по 17 февраля основной состав команды и некоторые игроки из системы клуба, выступающие за МХК «Динамо» и «Буран», отправятся на сборы в Чехию, где проведут два товарищеских матча с командами чешской экстралиги.

14 февраля соперником подопечных Владимира Воробьева станет клуб «Пираты» из Хомутова, а 16 февраля — пражская «Спарта».

После этого команда вернется в Москву, где перед мартовским матчем со «Спартаком» проведет еще два контрольных матча на своей базе в Новогорске: 20 февраля — с «Ак Барсом» и 23 февраля — с «Витязем».

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