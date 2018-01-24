Московское «Динамо» проведет сбор в Чехии и четыре контрольных матча в олимпийскую паузу
Московское «Динамо» обнародовало план работы в феврале, когда в КХЛ будет пауза на Олимпиаду.
Московское «Динамо» обнародовало план работы в феврале, когда в КХЛ будет пауза на Олимпиаду.
3 февраля команда выйдет из отпуска и проведет уже традиционную двустороннюю игру в Русский хоккей.
14 февраля соперником подопечных Владимира Воробьева станет клуб «Пираты» из Хомутова, а 16 февраля — пражская «Спарта».
После этого команда вернется в Москву, где перед мартовским матчем со «Спартаком» проведет еще два контрольных матча на своей базе в Новогорске: 20 февраля — с «Ак Барсом» и 23 февраля — с «Витязем».