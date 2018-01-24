Московское «Динамо» проведет сбор в Чехии и четыре контрольных матча в олимпийскую паузу

3 февраля команда выйдет из отпуска и проведет уже традиционную двустороннюю игру в Русский хоккей. 5—6 февраля запланирован медосмотр, а затем с 7 по 17 февраля основной состав команды и некоторые игроки из системы клуба, выступающие за МХК «Динамо» и «Буран», отправятся на сборы в Чехию, где проведут два товарищеских матча с командами чешской экстралиги.