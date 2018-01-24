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15:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Барыс» расторг контракт с Фрэттином

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Астанинский хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с канадским нападающим Мэттом Фрэттином по ободному соглашению сторон.

Источник: РИА "Новости"

«Решение принято в связи с тем, что “Барыс” не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, и тренерский штаб наигрывает хоккеистов сборной Казахстана в преддверии международных стартов. Фрэттин продолжит выступления в чемпионате Швейцарии», — говорится на сайте астанинской команды.

Фрэттин подписал односторонний контракт с «Барысом» в августе 2017 года. В текущем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 42 игры, в которых набрал 29 очков (11 шайб + 18 передач). До переезда в Астану Фрэттин выступал в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес» и «Коламбус».

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