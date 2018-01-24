«Барыс» расторг контракт с Фрэттином

«Решение принято в связи с тем, что “Барыс” не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, и тренерский штаб наигрывает хоккеистов сборной Казахстана в преддверии международных стартов. Фрэттин продолжит выступления в чемпионате Швейцарии», — говорится на сайте астанинской команды.
Фрэттин подписал односторонний контракт с «Барысом» в августе 2017 года. В текущем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 42 игры, в которых набрал 29 очков (11 шайб + 18 передач). До переезда в Астану Фрэттин выступал в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес» и «Коламбус».