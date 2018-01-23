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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голевое безумие в Казани: «Ак Барс» и ЦСКА выдали один из лучших матчей сезона

Казанцы победили со счетом 6:4, а голкипер сборной Илья Сорокин пропустил шесть шайб.

У «Ак Барса» до матча с ЦСКА был небольшой отрезок из двух откровенно слабых матчей. Команда без особых шансов уступила «Словану» и «Витязю», не забросив вообще ничего в матче с подмосковной командой и провалившись при игре в большинстве. Отчасти это можно объяснить травмой Зарипова, из-за которой только-только забегавшие сочетания пришлось менять. Нападающие не шли в прессинг, выглядели пассивно и очень медленно.

Билялетдинов сказал, что хоккеистам должно быть стыдно перед домашней публикой, но не стоит обманываться. Главный тренер казанцев никогда не был сильным мотиватором, и особой катастрофы в том, что игроки не смогли настроиться на двух аутсайдеров, нет. Даже наоборот — не провались «Ак Барс» так мощно в предыдущих встречах, он едва ли выдал бы суперматч с ЦСКА.

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А посмотреть в игре с армейцами действительно было на что. Легенда казанцев Мика Норонен перед матчем отметил, что «барсы» всегда зажаты в начале матча, они не улыбаются и вообще не получают удовольствие от хоккея. Во встрече с ЦСКА казанцы постарались доказать, что это не так. С первых минут обе команды полетели это удовольствие получать, оставив без него только голкиперов.

Видеть, как без обороны играет ЦСКА, крайне непривычно, учитывая подбор игроков. Но «Ак Барс», играющий без обороны, это все равно что Билялетдинов без слов «будем работать дальше». И тем не менее весь матч команды использовали среднюю зону, только чтобы разогнаться, а не выстроить «1−4» и лечь костьми на своей синей линии.

Неплохо поспособствовали зрелищности матча огромное количество удалений. «Ак Барс» сравнял счет, сделав его 2:2, благодаря формату «пять на три», затем уже ЦСКА отыгрался, реализовав одно из бесконечных нарушений Свитова.

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Не самым очевидным вышел лишь эпизод с удалением того же Свитова, когда вместо 2+2 для Александра «Ак Барсу» выписали командный штраф за задержку времени и оставили команду втроем. Однако и без удалений матч получился бы огненным.

По скоростям, самоотдаче и количеству голевых моментов команды выдали одну из лучших встреч сезона. Блестящую игру провели Шумаков и Шалунов, Максим оформил дубль, и их звено с Капризовым провело огромное количество атак с ходу с быстрой, раскатистой игрой в пас. Потерянным по понятным причинам выглядел разве что Ничушкин — в первом звене ЦСКА хорош был Петров, который перед матчем пообщался со своими бывшими партнерами из «Ак Барса».

ЭПИЗОД

Когда благодаря очередному камбэку «Ак Барса» счет в матче дошел до 4:4, ЦСКА снова получил двойное большинство. Армейцы измотали хозяев, Азеведо потерял клюшку, Гарипов метался от штанги к штанге — все говорило о том, что казанцам вскоре снова придется отыгрываться.

Наконец Кирилл Капризов прервал свою неудачную серию из восьми матчей подряд без заброшенных шайб, но судьи приняли решение просмотреть эпизод, произошедший за несколько секунд до гола. Шалунов сыграл высоко поднятой клюшкой за спиной Гарипова, попытавшись с лету отправить шайбу в ворота. Гол Капризова не засчитали, и после матча этот эпизод Игорь Никитин охарактеризовал как «неспортивный».

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Момент действительно вышел определяющим. Обескураженные после долгой паузы армейцы почти сразу же пропустили от Галиева, который шикарно бросил, сориентировавшись после паса Ткачева. Эта связка была у казанцев лучшей наряду с тройкой Секач — Ландер — Азеведо, начинавшей сезон в таком составе. При счете 6:4 «Ак Барс» сел в оборону, которую взломать ЦСКА не смог, хотя и шел вперед до последних секунд.

Ак Барс 6:4
(2:2, 2:2, 2:0)
ЦСКА
23.01.2018, 19:30 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
08:39 Ландер А. (Бурмистров А., Секач И.)
10:03 Яруллин А.
Шумаков С. (Шалунов М., Капризов К.) 10:26
Шалунов М. (Капризов К.) 13:29
Науменков М. 15:01
Сергеев А. 16:13
16:52 Ткачев В. (Марков А., Азеведо Дж.)
2-й период
20:00 Ткачев В.
23:21 Бурмистров А. (Глинкин А.)
23:46 Обухов Д.
26:39 Свитов А.
Скотт Г. (Робинсон М., Плэтт Дж.) 28:18
Шумаков С. 30:25
30:42 Свитов А.
30:42
Шалунов М. (Науменков М., Марченко А.) 31:39
35:27 Секач И. (Ландер А.)
Капризов К. 38:52
Ничушкин В. 39:59
3-й период
41:14 Марков А. (Клинкхаммер Р., Ландер А.)
41:49 Яруллин А.
42:37 Ландер А.
45:08 Галиев С. (Марков А., Ткачев В.)
51:25 Лямкин Н.
54:31 Галиев С.
Шумаков С. 57:26
Статистика
20 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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