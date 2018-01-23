Хоккеисты «Ак Барса» забросили 6 шайб в победном матче КХЛ с ЦСКА
КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли московский ЦСКА в матче чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли московский ЦСКА в матче чемпионата КХЛ.
Матч в Казани завершился со счетом 6:4 (2:2, 2:2, 2:0) в пользу «барсов». У «Ак Барса» отличились Антон Ландер (9-я минута), Владимир Ткачев (17-я), Александр Бурмистров (24-я), Иржи Секач (36-я), Андрей Марков (42-я) и Станислав Галиев (46-я). За ЦСКА забили Сергей Шумаков (11-я), Максим Шалунов (14-я, 32-я), Грег Скотт (29-я). После шестой пропущенной шайбы Илья Сорокин из ЦСКА был заменен на Ларса Юханссона.
Столичный клуб впервые в сезоне пропустил шесть шайб.
Следующий матч в чемпионате КХЛ обе команды проведут после Олимпийских игр. 27 февраля «Ак Барс» примет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а ЦСКА примет череповецкую «Северсталь».
|1-й период
|08:39
|Ландер А. (Бурмистров А., Секач И.)
|10:03
|Яруллин А.
|Шумаков С. (Шалунов М., Капризов К.)
|10:26
|Шалунов М. (Капризов К.)
|13:29
|Науменков М.
|15:01
|Сергеев А.
|16:13
|16:52
|Ткачев В. (Марков А., Азеведо Дж.)
|2-й период
|20:00
|Ткачев В.
|23:21
|Бурмистров А. (Глинкин А.)
|23:46
|Обухов Д.
|26:39
|Свитов А.
|Скотт Г. (Робинсон М., Плэтт Дж.)
|28:18
|Шумаков С.
|30:25
|30:42
|Свитов А.
|30:42
|Шалунов М. (Науменков М., Марченко А.)
|31:39
|35:27
|Секач И. (Ландер А.)
|Капризов К.
|38:52
|Ничушкин В.
|39:59
|3-й период
|41:14
|Марков А. (Клинкхаммер Р., Ландер А.)
|41:49
|Яруллин А.
|42:37
|Ландер А.
|45:08
|Галиев С. (Марков А., Ткачев В.)
|51:25
|Лямкин Н.
|54:31
|Галиев С.
|Шумаков С.
|57:26
|20
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)