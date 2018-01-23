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23 января, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» забросили 6 шайб в победном матче КХЛ с ЦСКА

КАЗАНЬ, 23 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли московский ЦСКА в матче чемпионата КХЛ.

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Матч в Казани завершился со счетом 6:4 (2:2, 2:2, 2:0) в пользу «барсов». У «Ак Барса» отличились Антон Ландер (9-я минута), Владимир Ткачев (17-я), Александр Бурмистров (24-я), Иржи Секач (36-я), Андрей Марков (42-я) и Станислав Галиев (46-я). За ЦСКА забили Сергей Шумаков (11-я), Максим Шалунов (14-я, 32-я), Грег Скотт (29-я). После шестой пропущенной шайбы Илья Сорокин из ЦСКА был заменен на Ларса Юханссона.

Столичный клуб впервые в сезоне пропустил шесть шайб.

Следующий матч в чемпионате КХЛ обе команды проведут после Олимпийских игр. 27 февраля «Ак Барс» примет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а ЦСКА примет череповецкую «Северсталь».

Ак Барс 6:4
(2:2, 2:2, 2:0)
ЦСКА
23.01.2018, 19:30 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
08:39 Ландер А. (Бурмистров А., Секач И.)
10:03 Яруллин А.
Шумаков С. (Шалунов М., Капризов К.) 10:26
Шалунов М. (Капризов К.) 13:29
Науменков М. 15:01
Сергеев А. 16:13
16:52 Ткачев В. (Марков А., Азеведо Дж.)
2-й период
20:00 Ткачев В.
23:21 Бурмистров А. (Глинкин А.)
23:46 Обухов Д.
26:39 Свитов А.
Скотт Г. (Робинсон М., Плэтт Дж.) 28:18
Шумаков С. 30:25
30:42 Свитов А.
30:42
Шалунов М. (Науменков М., Марченко А.) 31:39
35:27 Секач И. (Ландер А.)
Капризов К. 38:52
Ничушкин В. 39:59
3-й период
41:14 Марков А. (Клинкхаммер Р., Ландер А.)
41:49 Яруллин А.
42:37 Ландер А.
45:08 Галиев С. (Марков А., Ткачев В.)
51:25 Лямкин Н.
54:31 Галиев С.
Шумаков С. 57:26
Статистика
20 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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