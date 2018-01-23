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23 января, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Витязя» победили «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Сочи во вторник, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Роман Хорак (3-я минута) и Борна Рендулич (40-я). В составе «Сочи» шайбой отметился Шон Коллинз (49-я).

«Сочи» 27 февраля сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Витязь» в этот же день примет братиславский «Слован».

Сочи 1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
Витязь
23.01.2018, 19:30 Зрители: 7277 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Валерий Белов
Вратари
Константин Барулин 58:03 Александр Самонов
1-й период
Юрий Паутов 02:26
Роман Горак (А. Макеев) 02:58
Алексей Макеев 11:07
14:05 Вадим Хлопотов
Михаил Епишин 14:05
2-й период
25:49 Андрей Иванов
Войтех Мозик 25:49
Борна Рендулич (Ал. Семенов, Р. Горак) 39:35
3-й период
48:19 Шон I Коллинс (Е. Лапенков, Э. О`Делл)
Роман Горак 57:07
Статистика
4 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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