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Хоккеисты «Витязя» победили «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Сочи во вторник, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Роман Хорак (3-я минута) и Борна Рендулич (40-я). В составе «Сочи» шайбой отметился Шон Коллинз (49-я).
«Сочи» 27 февраля сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Витязь» в этот же день примет братиславский «Слован».
|Сергей Зубов
|Валерий Белов
|Константин Барулин 58:03
|Александр Самонов
|1-й период
|Юрий Паутов
|02:26
|Роман Горак (А. Макеев)
|02:58
|Алексей Макеев
|11:07
|14:05
|Вадим Хлопотов
|Михаил Епишин
|14:05
|2-й период
|25:49
|Андрей Иванов
|Войтех Мозик
|25:49
|Борна Рендулич (Ал. Семенов, Р. Горак)
|39:35
|3-й период
|48:19
|Шон I Коллинс (Е. Лапенков, Э. О`Делл)
|Роман Горак
|57:07
|4
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)