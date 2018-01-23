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23 января, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса»: Два буллита забили, три — пропустили. Что сделаешь? Будем работать

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Автомобилистом».

Игра в Астане завершилась победой гостей по буллитам — 2:3. При этом «Барыс» дважды вел по ходу встречи. В этом сезоне астанинский клуб ни разу не побеждал в серии буллитов, потерпев четыре поражения.

— К ребятам претензий нет. Хорошо играли, мне игра понравилась. Удаление, конечно, подвело нас в конце, нужно играть аккуратнее последние минуты. Ну, а буллиты: два — забили, три — пропустили. Что сделаешь? Будем работать над ними, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

— Хенрик Карлссон теперь не появится до конца сезона в составе?

— Почему? Увидим, сейчас мы приводим его в нормальное состояние, какое у него должно быть.

Также исход матча прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

— Скажу, что мы перед этой встречей проиграли три матча подряд. Прежде такого у нас в сезоне не было, чтобы мы столько игр подряд проигрывали. Отступать было некуда, наверное немного потеряли уверенность и, возможно, попали в психологическую яму. Нужно разбираться уже. Сегодня, наконец, с трудом, тяжело, но вытащили эту игру, хоть и в буллитах. По буллитам мы довольно много игр проиграли. Ребята молодцы, боролись от начала и до конца, — сказал Крикунов.

— Вы грозились, что после этого сезона отправитесь на дачу, на поливные работы. Эти работы промежуточные, или пока не выиграете кубок, не займетесь ими вплотную?

— Именно так, давайте доработаем до конца, а там уж видно будет.

Следующий матч «Барыс» проведет 28 января в китайском Шанхае, когда встретится с «Куньлунем» — игра начнется в 17.30 по времени Астаны. Затем в КХЛ наступит перерыв, связанный с Олимпиадой-2018. После возобновления чемпионата «Барыс» 1 марта в заключительном матче сезона примет на своем льду «Авангард».

Барыс 2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Автомобилист
23.01.2018, 16:30 Зрители: 3042 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев Владимир Крикунов
Вратари
Сергей Кудрявцев Якуб Коварж 56:43 (Я. Коварж 57:37)
1-й период
Дуайт Кинг 04:13
05:17 Кевин Даллмэн (Р. Старченко, Н. Доус)
08:46 Даррен Дитц
2-й период
Пьер-Александр Паренто (Е. Чесалин, А.А. Василевский) 28:57
3-й период
40:22
42:01 Найджел Доус (А. Маклюков, Я. Евдокимов)
Илья Крикунов 46:58
Станислав Егоршев 52:57
56:04 Александр Липин
Алексей Василевский (А. Голышев, А. Кучерявенко) 57:37
Серия буллитов - победный бросок
А. Голышев
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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