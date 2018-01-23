Тренер «Барыса»: Два буллита забили, три — пропустили. Что сделаешь? Будем работать

Игра в Астане завершилась победой гостей по буллитам — 2:3. При этом «Барыс» дважды вел по ходу встречи. В этом сезоне астанинский клуб ни разу не побеждал в серии буллитов, потерпев четыре поражения.

— К ребятам претензий нет. Хорошо играли, мне игра понравилась. Удаление, конечно, подвело нас в конце, нужно играть аккуратнее последние минуты. Ну, а буллиты: два — забили, три — пропустили. Что сделаешь? Будем работать над ними, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

— Хенрик Карлссон теперь не появится до конца сезона в составе?

— Почему? Увидим, сейчас мы приводим его в нормальное состояние, какое у него должно быть.

Также исход матча прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

— Скажу, что мы перед этой встречей проиграли три матча подряд. Прежде такого у нас в сезоне не было, чтобы мы столько игр подряд проигрывали. Отступать было некуда, наверное немного потеряли уверенность и, возможно, попали в психологическую яму. Нужно разбираться уже. Сегодня, наконец, с трудом, тяжело, но вытащили эту игру, хоть и в буллитах. По буллитам мы довольно много игр проиграли. Ребята молодцы, боролись от начала и до конца, — сказал Крикунов.

— Вы грозились, что после этого сезона отправитесь на дачу, на поливные работы. Эти работы промежуточные, или пока не выиграете кубок, не займетесь ими вплотную?

— Именно так, давайте доработаем до конца, а там уж видно будет.