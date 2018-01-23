Тренер «Барыса»: Два буллита забили, три — пропустили. Что сделаешь? Будем работать
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Автомобилистом».
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги матча с «Автомобилистом».
Игра в Астане завершилась победой гостей по буллитам — 2:3. При этом «Барыс» дважды вел по ходу встречи. В этом сезоне астанинский клуб ни разу не побеждал в серии буллитов, потерпев четыре поражения.
— К ребятам претензий нет. Хорошо играли, мне игра понравилась. Удаление, конечно, подвело нас в конце, нужно играть аккуратнее последние минуты. Ну, а буллиты: два — забили, три — пропустили. Что сделаешь? Будем работать над ними, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».
— Хенрик Карлссон теперь не появится до конца сезона в составе?
— Почему? Увидим, сейчас мы приводим его в нормальное состояние, какое у него должно быть.
Также исход матча прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.
— Скажу, что мы перед этой встречей проиграли три матча подряд. Прежде такого у нас в сезоне не было, чтобы мы столько игр подряд проигрывали. Отступать было некуда, наверное немного потеряли уверенность и, возможно, попали в психологическую яму. Нужно разбираться уже. Сегодня, наконец, с трудом, тяжело, но вытащили эту игру, хоть и в буллитах. По буллитам мы довольно много игр проиграли. Ребята молодцы, боролись от начала и до конца, — сказал Крикунов.
— Вы грозились, что после этого сезона отправитесь на дачу, на поливные работы. Эти работы промежуточные, или пока не выиграете кубок, не займетесь ими вплотную?
— Именно так, давайте доработаем до конца, а там уж видно будет.
Следующий матч «Барыс» проведет 28 января в китайском Шанхае, когда встретится с «Куньлунем» — игра начнется в 17.30 по времени Астаны. Затем в КХЛ наступит перерыв, связанный с Олимпиадой-2018. После возобновления чемпионата «Барыс» 1 марта в заключительном матче сезона примет на своем льду «Авангард».
|Барыс
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2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
|Автомобилист
|Галым Мамбеталиев
|Владимир Крикунов
|Сергей Кудрявцев
|Якуб Коварж 56:43 (Я. Коварж 57:37)
|1-й период
|Дуайт Кинг
|04:13
|05:17
|Кевин Даллмэн (Р. Старченко, Н. Доус)
|08:46
|Даррен Дитц
|2-й период
|Пьер-Александр Паренто (Е. Чесалин, А.А. Василевский)
|28:57
|3-й период
|40:22
|42:01
|Найджел Доус (А. Маклюков, Я. Евдокимов)
|Илья Крикунов
|46:58
|Станислав Егоршев
|52:57
|56:04
|Александр Липин
|Алексей Василевский (А. Голышев, А. Кучерявенко)
|57:37
|А. Голышев
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)