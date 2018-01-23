«Барыс» перевел Талгата Жайлауова в фарм-клуб в чемпионате Казахстана

В этом сезоне 32-летний Жайлауов провел 41 матч, в которых набрал 13 (9+4) очков. Показатель полезности нападающего составляет «минус 3», также на его счету 18 минут штрафа.

Последний матч в КХЛ Жайлауов провел 21 января — в домашней встрече с «Ладой» (4:3). Форвард не вошел в заявку в сегодняшней игре с «Автомомбилистом», которую «Барыс» проиграл по буллитам — 2:3.

Также в «Номад» отправится казахстанский нападающий Дмитрий Гренц, который играл в сегодняшнем матче, а в текущем сезоне провел четыре матча и очков не набирал.

В список травмированных «Барыс» перевел казахстанского нападающего Артема Лихотникова, который в этом сезоне набрал четыре (2+2) в 32 матчах КХЛ.