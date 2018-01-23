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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Крикунов отметил важность победы над «Барысом» и ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб

Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга, экс-наставник «Барыса» и сборной Казахстана, Владимир Крикунов после победы над столичной командой в Астане прокомментировал корреспонденту Vesti.kz выступление своих бывших подопечных в нынешнем сезоне.

— Мы проиграли перед этим три матча подряд, — отметил Крикунов, комментируя победу над «Барысом». — У нас не было в этом сезоне, чтобы мы по столько игр проигрывали. Нам отступать было некуда. Потеряли в какой-то степени уверенность, наверное, и попали в яму. Психологическая она или физическая — еще надо разбираться. Слава Богу, сегодня с трудом, тяжело, но вытащили эту игру. По буллитам хотя бы выиграли.

— Что скажете в целом о «Барысе» в этом сезоне?

— Ну, я скажу, что команда шла очень хорошо — на первом месте. Было ударное звено хорошее — Вей, Доус и Фраттин. Хорошее звено было, остальные ребята поддерживали. Команда хорошо играла. Не знаю, что такое вдруг потом случилось.

— До какого срока у Вас контракт с «Автомобилистом»?

— До конца сезона.

— Вы не раз говорили, что могли бы вернуться в «Барыс». А если предложат в этот раз?

— У «Барыса» же есть тренер (смеется).

Напомним, «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в серии буллитов — 2:3. Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб, который в этом сезоне не вышел в плей-офф, проведет на выезде 27 января против китайского «Куньлуня», а 1-го марта «Барыс» завершит турнир домашней встречей с омским «Авангардом».

Барыс 2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Автомобилист
23.01.2018, 16:30 Зрители: 3042 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев Владимир Крикунов
Вратари
Сергей Кудрявцев Якуб Коварж 56:43 (Я. Коварж 57:37)
1-й период
Дуайт Кинг 04:13
05:17 Кевин Даллмэн (Р. Старченко, Н. Доус)
08:46 Даррен Дитц
2-й период
Пьер-Александр Паренто (Е. Чесалин, А.А. Василевский) 28:57
3-й период
40:22
42:01 Найджел Доус (А. Маклюков, Я. Евдокимов)
Илья Крикунов 46:58
Станислав Егоршев 52:57
56:04 Александр Липин
Алексей Василевский (А. Голышев, А. Кучерявенко) 57:37
Серия буллитов - победный бросок
А. Голышев
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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