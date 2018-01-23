Крикунов отметил важность победы над «Барысом» и ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб
Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга,
Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга,
— Мы проиграли перед этим три матча подряд, — отметил Крикунов, комментируя победу над «Барысом». — У нас не было в этом сезоне, чтобы мы по столько игр проигрывали. Нам отступать было некуда. Потеряли в
— Что скажете в целом о «Барысе» в этом сезоне?
— Ну, я скажу, что команда шла очень хорошо — на первом месте. Было ударное звено хорошее — Вей, Доус и Фраттин. Хорошее звено было, остальные ребята поддерживали. Команда хорошо играла. Не знаю, что такое вдруг потом случилось.
— До какого срока у Вас контракт с «Автомобилистом»?
— До конца сезона.
— Вы не раз говорили, что могли бы вернуться в «Барыс». А если предложат в этот раз?
— У «Барыса» же есть тренер (смеется).
Напомним, «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в серии буллитов — 2:3. Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб, который в этом сезоне не вышел в
|Барыс
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2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
|Автомобилист
|Галым Мамбеталиев
|Владимир Крикунов
|Сергей Кудрявцев
|Якуб Коварж 56:43 (Я. Коварж 57:37)
|1-й период
|Дуайт Кинг
|04:13
|05:17
|Кевин Даллмэн (Р. Старченко, Н. Доус)
|08:46
|Даррен Дитц
|2-й период
|Пьер-Александр Паренто (Е. Чесалин, А.А. Василевский)
|28:57
|3-й период
|40:22
|42:01
|Найджел Доус (А. Маклюков, Я. Евдокимов)
|Илья Крикунов
|46:58
|Станислав Егоршев
|52:57
|56:04
|Александр Липин
|Алексей Василевский (А. Голышев, А. Кучерявенко)
|57:37
|А. Голышев
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)