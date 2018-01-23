Крикунов отметил важность победы над «Барысом» и ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб

— Мы проиграли перед этим три матча подряд, — отметил Крикунов, комментируя победу над «Барысом». — У нас не было в этом сезоне, чтобы мы по столько игр проигрывали. Нам отступать было некуда. Потеряли в какой-то степени уверенность, наверное, и попали в яму. Психологическая она или физическая — еще надо разбираться. Слава Богу, сегодня с трудом, тяжело, но вытащили эту игру. По буллитам хотя бы выиграли.

— Что скажете в целом о «Барысе» в этом сезоне?

— Ну, я скажу, что команда шла очень хорошо — на первом месте. Было ударное звено хорошее — Вей, Доус и Фраттин. Хорошее звено было, остальные ребята поддерживали. Команда хорошо играла. Не знаю, что такое вдруг потом случилось.

— До какого срока у Вас контракт с «Автомобилистом»?

— До конца сезона.

— Вы не раз говорили, что могли бы вернуться в «Барыс». А если предложат в этот раз?

— У «Барыса» же есть тренер (смеется).