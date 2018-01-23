«Йокерит» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам в матче КХЛ, прервав серию из трех поражений

«Йокерит» прервал серию из трех поражений подряд. Финский клуб набрал 97 очков в 52 матчах и занимает третьей место в Западной конференции. «Салават» не смог продлить победную серию до четырех игр. Уфимская команда с 87 очками в 54 встречах расположилась на второй позиции на Востоке.