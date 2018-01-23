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20:36 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам в матче КХЛ, прервав серию из трех поражений

ТАСС, 23 января. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу со счетом 5:4 в серии послематчевых буллитов над уфимским «Салаватом Юлаевым» в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Стив Мозес (10-я минута), Никлас Енсен (28), Ессе Йоэнсуу (40), Петер Регин (54). У хозяев отличились Захар Арзамасцев (16), Тему Хартикайнен (17), Максим Майоров (34) и Линус Умарк (45).

Победный буллит в послематчевой серии на счету Мозеса.

«Йокерит» прервал серию из трех поражений подряд. Финский клуб набрал 97 очков в 52 матчах и занимает третьей место в Западной конференции. «Салават» не смог продлить победную серию до четырех игр. Уфимская команда с 87 очками в 54 встречах расположилась на второй позиции на Востоке.

В следующем матче 26 января «Йокерит» на своем льду примет рижское «Динамо». «Салават Юлаев» 27 февраля дома сыграет с «Сочи».

Салават Юлаев 4:5 ОТ
(2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
Йокерит
23.01.2018, 17:00 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
Стив Мозес 04:16
Стив Мозес (Виртанен П.) 09:35
15:32 Арзамасцев З. (Ткачев В.Э., Гончаров М.)
16:36 Хартикайнен Т. (Кемппайнен Й., Панин Г.)
2-й период
25:26 Лисин Э.
Лауридсен О. 25:26
Йенсен Н. 27:35
33:46 Майоров М. (Солодухин В.)
39:46 Оскарс Бартулис
Йоэнсуу Й. (Палола О., Регин П.) 39:57
3-й период
Иконен Х. 42:36
44:06 Умарк Л. (Ларсен Ф., Бурдасов А.)
Регин П. 53:30
Овертайм
Стив Мозес 65:00
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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