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19:59 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» проиграл «Автомобилисту»

В Астане «Барыс» в матче КХЛ сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом».

Команды без разведки начали встречу. Сперва Белоцкий зарядил в штангу ворот Сергея Кудрявцева. Активность «Барыса» привела к заработанному численному большинству. Ударное звено хозяев использовало эту возможность — мощным щелчком в угол отметился Кевин Даллмэн. Спустя несколько минут уже «Автомобилист» имел отличные шансы в большинстве, но Сергей Кудрявцев и его специальные бригады справились отлично. Вновь стоит отметить молодого Дмитрия Шевченко, ценой повреждения, заблокировавшего щелчок. На перерыв команда ушли при минимально перевесе «Барыса».

На старте второго периода Михайлис мог удвоить перевес своей команды: Коварж пошёл за ворота, чтобы выбросить шайбу, но она рикошетом отскочила к Никите, который находился перед пустыми воротами. Однако шайба сильно скакала по льду, форварду не хватило времени, чтобы её обработать. «Автомобилист» сравнял счёт в середине периода — отличился Паренто.

В начале заключительного отрезка «Барыс» вновь заработал большинство и реализовал его. С передач Алексея Маклюкова и Ярослава Евдокимова капитан Найджел Доус вывел «Барыс» вперёд. На последних минутах у нас большинство, ряд моментов у Михайлиса и Сагадеева, но шайба не идёт в ворота. За 4 минуты до сирены «Барыс» в меньшинстве, «Автомобилист» выпускает шестого полевого и добивается своего — 2:2. Игра переходит в дополнительное время. В овертайме у Кудрявцева было немного больше работы, чем у Коваржа, но заброшенных шайб так и не было — буллиты. Здесь удачливее оказались гости — решающий бросок на счету Анатолия Голышева.

«Барыс» отправляется в Шанхай, где в воскресенье сыграет с местным «Куньлунем».

Барыс 2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Автомобилист
23.01.2018, 16:30 Зрители: 3042 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев Владимир Крикунов
Вратари
Сергей Кудрявцев Якуб Коварж 56:43 (Я. Коварж 57:37)
1-й период
Дуайт Кинг 04:13
05:17 Кевин Даллмэн (Р. Старченко, Н. Доус)
08:46 Даррен Дитц
2-й период
Пьер-Александр Паренто (Е. Чесалин, А.А. Василевский) 28:57
3-й период
40:22
42:01 Найджел Доус (А. Маклюков, Я. Евдокимов)
Илья Крикунов 46:58
Станислав Егоршев 52:57
56:04 Александр Липин
Алексей Василевский (А. Голышев, А. Кучерявенко) 57:37
Серия буллитов - победный бросок
А. Голышев
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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