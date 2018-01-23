Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке команды к матчу с ЦСКА.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке команды к матчу с ЦСКА.
— Поговорили с игроками после двух поражений?
— В рабочем порядке мы разговариваем постоянно. Понимание есть.
— Насколько сегодня будет другой «Ак Барс», чем тот, что в Москве, который проиграл 0:3?
— Не знаю, сложно сейчас сказать. Во всяком случае, мы готовимся серьезно к этому матчу.
— На ЦСКА, наверное, не нужно мотивировать игроков, как на «Слован» или «Витязь»?
— Знаете, это слово «мотивация» — каждый игрок должен мотивировать себя сам. Я не соглашусь, что были не совсем мотивированы до этого. У нас были вопросы, которые мы не решили.
— Как состояние Зарипова?
— Он лечится.
— Яруллин и Обухов сегодня сыграют?
— Да, сегодня они будут, — передает слова Билялетдинова
Добавим, что матч «Ак Барс» — ЦСКА начнется в 19:30 по московскому времени.