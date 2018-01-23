Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

— Поговорили с игроками после двух поражений?

— В рабочем порядке мы разговариваем постоянно. Понимание есть.

— Насколько сегодня будет другой «Ак Барс», чем тот, что в Москве, который проиграл 0:3?

— Не знаю, сложно сейчас сказать. Во всяком случае, мы готовимся серьезно к этому матчу.

— На ЦСКА, наверное, не нужно мотивировать игроков, как на «Слован» или «Витязь»?

— Знаете, это слово «мотивация» — каждый игрок должен мотивировать себя сам. Я не соглашусь, что были не совсем мотивированы до этого. У нас были вопросы, которые мы не решили.

— Как состояние Зарипова?

— Он лечится.

— Яруллин и Обухов сегодня сыграют?

— Да, сегодня они будут, — передает слова Билялетдинова пресс-служба клуба.