«Локомотив» отомстил хабаровскому «Амуру»
Второе поражение подряд потерпела хабаровская хоккейная команда «Амура». В Ярославле «тигры» уступили местному «Локомотиву», который уже обеспечил себе место в
Второе поражение подряд потерпела хабаровская хоккейная команда «Амура». В Ярославле «тигры» уступили местному «Локомотиву», который уже обеспечил себе место в
В первом периоде «тиграм» пришлось попотеть: хозяева проводили атаку за атакой, но надёжно на последнем рубеже действовал вратарь хабаровской команды Юха Метсола. После перерыва «Локомотив» начинал игру в меньшинстве, однако огорчением это обернулось для «Амура» — впервые в сезоне ярославцы отличились, имея на одного игрока меньше: автором шайбы стал Егор Аверин.
За две с половиной минуты до сирены на скамейку оштрафованных отправился форвард «Амура» Вячеслав Литовченко. В большинстве ярославцы не создали ни одного момента, но на его волне организовали гол: Егор Аверин завладел шайбой в углу площадки, отправил её на пятачок Андрею Локтионову, который в касание переправил снаряд Артуру Каюмову, стоявшему в метре от ворот — 3:0.
В заключительной двадцатиминутке «Локомотив» всё больше оборонялся в меньшинстве, однако «тигры» так и не смогли пробить Александра Судницина. Под конец матча у игроков хабаровской команды закончились силы. Счёт так и не изменился.
«Мы, к сожалению,
«Тигры» продолжают борьбу за