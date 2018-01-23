«Локомотив» отомстил хабаровскому «Амуру»

В первом периоде «тиграм» пришлось попотеть: хозяева проводили атаку за атакой, но надёжно на последнем рубеже действовал вратарь хабаровской команды Юха Метсола. После перерыва «Локомотив» начинал игру в меньшинстве, однако огорчением это обернулось для «Амура» — впервые в сезоне ярославцы отличились, имея на одного игрока меньше: автором шайбы стал Егор Аверин.

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, после этого хабаровчане даже не приблизились к созданию опасного момента, а в равных составах инициатива и контроль над шайбой вновь перешли к хозяевам. На 12-й минуте Артём Ильенко стал автором трудовой шайбы: уже под занавес смены он на скорости затащил снаряд в чужую зону, заработал на себе удаление и остался в удобной позиции перед воротами, как раз туда доставил шайбу подключившийся по дальнему борту Стаффан Кронвалль — 2:0.

За две с половиной минуты до сирены на скамейку оштрафованных отправился форвард «Амура» Вячеслав Литовченко. В большинстве ярославцы не создали ни одного момента, но на его волне организовали гол: Егор Аверин завладел шайбой в углу площадки, отправил её на пятачок Андрею Локтионову, который в касание переправил снаряд Артуру Каюмову, стоявшему в метре от ворот — 3:0.

В заключительной двадцатиминутке «Локомотив» всё больше оборонялся в меньшинстве, однако «тигры» так и не смогли пробить Александра Судницина. Под конец матча у игроков хабаровской команды закончились силы. Счёт так и не изменился.

«Мы, к сожалению, из-за индивидуальных ошибок пропустили необязательные голы. Но в плане самоотдачи мне не в чем упрекнуть нашу команду, мы выдали то, что могли на данном этапе», — прокомментировал после матча главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.