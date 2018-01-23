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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

«Адмирал» вырвал победу у минского «Динамо»

Владивостокский «Адмирал» в очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл на выезде минское «Динамо» со счетом 3: 2, сообщает DEITA. RU.

В первом периоде болельщики голов не увидели. Бросков по воротам тоже было немного — всего по 6 на каждую из команд. 0: 0 для первого отрезка встречи — вполне закономерный результат. Но минскому «Динамо» для продолжения борьбы за плей-офф была нужна только победа, и во втором периоде казалось, что хозяева ее добьются. Дважды иностранные легионеры «Динамо» Шарль Лингле и Джастин Фонтейн реализовали большинство — 2: 0. Но в концовке второго периода Иван Мищенко сократил отставание — 2: 1. Он же сделал в начале периода третьего дубль, сравняв счет.

Минчан устроила бы только победа в основное время, поэтому в финале третьего периода они заменили вратаря на шестого полевого игрока. И потерпели неудачу — Иван Глазков отобрал шайбу, а Кирилл Воронин отправил ее в пустые ворота — 2: 3.

Как рассказал после матча автор дубля Иван Мищенко: «Ребята отдавали, я открывался, получалось попасть в ворота, делал то, что просил тренер. Нам говорили перед матчем играть в активный хоккей, навязывать свою игру. Во втором периоде допустили ошибки, пропустили два гола, но потом перестроились. Хорошо, что выиграли. В Минске всегда приятно играть, здесь необычно болеют. Никто сегодня не хотел уступать, равный счет, равная игра была практически все 60 минут. Сейчас мы бьемся за свое имя, за болельщиков, за будущие контракты, поэтому нам есть за что играть, что доказывать. Победить сегодня удалось за счет командной игры, за счет того, что мы были едины».

Теперь большой хоккей вернется на Дальний Восток только после перерыва, связанного с проведением зимних Олимпийских игр. 26 и 28 февраля «Адмирал» сыграет с хабаровским «Амуром» — сначала в гостях, а через день — дома.

Дмитрий Санников.

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