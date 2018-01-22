«Что сказал тренер? Неважно». Игроки СКА после первого поражения в году

Источник: РИА "Новости"

Сергей Широков: Да никто не думает об Олимпиаде, у нас чемпионат

После первого поражения СКА в 2018-м ждать петербургских хоккеистов пришлось особенно долго. Первым без всякого настроя отвечать на вопросы вышел Широков.

— В матче с «Динамо» Олимпиада уже была в голове?

— Да никто об этом не думает, потому что у нас идет чемпионат. Сейчас нужно выдохнуть и готовиться дальше.

— «Динамо» один из вероятных соперников в плей-офф. Насколько с ними тяжело играть?

— Ничего страшного, не тяжело. Забили бы мы свои моменты, реализовали бы большинство — было бы по-другому. Даже не думаем об этом, потому что впереди еще борьба за место в восьмерке у ребят — у «Динамо», «Спартака». Будет видно, — резюмировал нападающий.

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Егор Рыков: Что сказали тренеры и руководство после игры? Неважно

Молодой защитник явно не был готов к интервью после поражения — слишком он волновался. Но никуда не денешься.

— Хорошая, боевая игра. Проиграли, но ничего страшного, идем дальше. Получился хороший матч, нечего сказать больше, — грустно сказал Рыков.

— Что «Динамо» смогло предложить такого, с чем СКА не справился?

— Да как обычно, просто мы не реализовали свои моменты. Где-то в обороне плохо сыграли. «Динамо» играло в своем стиле, но так получилось.

— После матча собрание было в раздевалке. О чем сказали тренеры, руководство?

— Неважно, — наконец улыбнулся хоккеист, и всем стало легче.

— Вы были очень расстроены после момента, когда был выход один на один и недовольны собственной игрой?

— Расстроился, конечно, что в игрока попал. Но хорошо Игорь Шестеркин потащил, молодец.

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Иван Бочаров: Игроки «Динамо» отслеживают матчи конкурентов за плей-офф

Номинально второй вратарь «Динамо» неожиданно для многих попал в основу на матч против СКА. Оказалось, все спланировано заранее.

— Заранее знали, что выйдете против СКА?

— Перед матчем с «Адмиралом». Был такой план: Саша Еременко играл тогда, а я — против СКА. Получается, за три дня до игры узнал.

— Наверняка вы довольны не только результатом, и самой игрой: «Динамо» ни в чем не уступало.

— Тут два фактора: либо мы сыграли лучшую игру, либо СКА провел одну из худших.

— Думаете, СКА не был так хорош, как в прошлых играх?

— Мне тяжело сравнивать, потому что это был мой первый матч против армейцев. Спасибо команде. Отлично играли, держали шайбу и добыли нужные нам очки в данный момент.

— Владимир Воробьев признался до матча, что следит за конкурентами. Игроки тоже так делают?

— Да, отслеживаем. Мы знаем, что «Северсталь» сегодня тоже в овертайме выиграла. Надо постараться не думать о других соперниках. У нас остался матч со «Спартаком». Надо выходить, брать три очка, а там уже как карта ляжет.

— Оставшийся матч будет как финал Кубка Гагарина.