«Что сказал тренер? Неважно». Игроки СКА после первого поражения в году
После поражения от «Динамо» игроки армейцев были очень скрытными, а вратарь москвичей Бочаров наоборот поделился секретом.
После поражения от «Динамо» игроки армейцев были очень скрытными, а вратарь москвичей Бочаров наоборот поделился секретом.
Сергей Широков: Да никто не думает об Олимпиаде, у нас чемпионат
После первого поражения СКА в 2018-м ждать петербургских хоккеистов пришлось особенно долго. Первым без всякого настроя отвечать на вопросы вышел Широков.
— В матче с «Динамо» Олимпиада уже была в голове?
— Да никто об этом не думает, потому что у нас идет чемпионат. Сейчас нужно выдохнуть и готовиться дальше.
— «Динамо» один из вероятных соперников в
— Ничего страшного, не тяжело. Забили бы мы свои моменты, реализовали бы большинство — было бы
Егор Рыков: Что сказали тренеры и руководство после игры? Неважно
Молодой защитник явно не был готов к интервью после поражения — слишком он волновался. Но никуда не денешься.
— Хорошая, боевая игра. Проиграли, но ничего страшного, идем дальше. Получился хороший матч, нечего сказать больше, — грустно сказал Рыков.
— Что «Динамо» смогло предложить такого, с чем СКА не справился?
— Да как обычно, просто мы не реализовали свои моменты.
— После матча собрание было в раздевалке. О чем сказали тренеры, руководство?
— Неважно, — наконец улыбнулся хоккеист, и всем стало легче.
— Вы были очень расстроены после момента, когда был выход один на один и недовольны собственной игрой?
— Расстроился, конечно, что в игрока попал. Но хорошо Игорь Шестеркин потащил, молодец.
Иван Бочаров: Игроки «Динамо» отслеживают матчи конкурентов за
Номинально второй вратарь «Динамо» неожиданно для многих попал в основу на матч против СКА. Оказалось, все спланировано заранее.
— Заранее знали, что выйдете против СКА?
— Перед матчем с «Адмиралом». Был такой план: Саша Еременко играл тогда, а я — против СКА. Получается, за три дня до игры узнал.
— Наверняка вы довольны не только результатом, и самой игрой: «Динамо» ни в чем не уступало.
— Тут два фактора: либо мы сыграли лучшую игру, либо СКА провел одну из худших.
— Думаете, СКА не был так хорош, как в прошлых играх?
— Мне тяжело сравнивать, потому что это был мой первый матч против армейцев. Спасибо команде. Отлично играли, держали шайбу и добыли нужные нам очки в данный момент.
— Владимир Воробьев признался до матча, что следит за конкурентами. Игроки тоже так делают?
— Да, отслеживаем. Мы знаем, что «Северсталь» сегодня тоже в овертайме выиграла. Надо постараться не думать о других соперниках. У нас остался матч со «Спартаком». Надо выходить, брать три очка, а там уже как карта ляжет.
— Оставшийся матч будет как финал Кубка Гагарина.
— У «Спартака» на два матча меньше, у «Северстали» — на один. Будем надеяться, что другие команды нам помогут. В том числе и СКА.
|Олег Знарок
|Владимир Воробьев
|Игорь Шестеркин
|Иван Бочаров
|1-й период
|04:17
|Вадим Шипачев (С. Плотников, Н. Гусев)
|Никита I Комаров
|04:33
|09:39
|Владислав Гавриков
|Мартиньш Карсумс
|09:39
|Мартиньш Карсумс (М. Варнаков, А. Терещенко)
|12:20
|2-й период
|Никита I Комаров
|25:39
|26:41
|Сергей Калинин (И. Ковальчук, В. Войнов)
|Владислав Ефремов (Д. Марковин)
|34:27
|3-й период
|Алексей Терещенко
|45:24
|Алексей Терещенко
|48:45
|50:57
|Илья Ковальчук
|52:41
|Николай Прохоркин
|Овертайм
|Алексей Терещенко (И. Никулин, М. Варнаков)
|62:39
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)