Хохлачев: «Спартаку» нужно забыть поражение от «Северстали» и готовиться к Риге

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В понедельник «Спартак» в овертайме проиграл «Северстали» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий красно-белых Александр Хохлачев оформил первый хет-трик в КХЛ, забросив шайбы на 20-й, 35-й и 36-й минутах. В составе «Северстали» отличились Дмитрий Кагарлицкий (24), Матей Странски (29), Юрий Трубачев (50). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Трубачев.

«Обидное поражение, нужно отдать должное Череповцу: они сравняли и выиграли. Пока не думал про свой хет-трик, все мысли только о поражении. Нет никакого уныния, просто, как я уже говорил, обидно, что проиграли. Нам нужно забыть это поражение и готовиться к Риге», — сказал Хохлачев.

Также нападающий отметил, что хоккеисты «Спартака» не делали прогнозов на раунд плей-офф. «Никаких раскладов на плей-офф не делали, выходили играть только на победу. Перед игрой с московским “Динамо” у нас была точно такая же ситуация, как сегодня. Обе команды бились, но в итоге “Северсталь” оказалась сильнее», — отметил Хохлачев.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений. «Спартак» набрал 79 очков в 53 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Северсталь» с 79 очками в 54 играх расположилась на девятой позиции.