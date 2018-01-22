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00:15 (мск), источник: ТАСС

Хохлачев: «Спартаку» нужно забыть поражение от «Северстали» и готовиться к Риге

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Хоккеистам московского «Спартака» не нужно зацикливаться на поражении от череповецкой «Северстали» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Александр Хохлачев.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В понедельник «Спартак» в овертайме проиграл «Северстали» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий красно-белых Александр Хохлачев оформил первый хет-трик в КХЛ, забросив шайбы на 20-й, 35-й и 36-й минутах. В составе «Северстали» отличились Дмитрий Кагарлицкий (24), Матей Странски (29), Юрий Трубачев (50). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Трубачев.

«Обидное поражение, нужно отдать должное Череповцу: они сравняли и выиграли. Пока не думал про свой хет-трик, все мысли только о поражении. Нет никакого уныния, просто, как я уже говорил, обидно, что проиграли. Нам нужно забыть это поражение и готовиться к Риге», — сказал Хохлачев.

Также нападающий отметил, что хоккеисты «Спартака» не делали прогнозов на раунд плей-офф. «Никаких раскладов на плей-офф не делали, выходили играть только на победу. Перед игрой с московским “Динамо” у нас была точно такая же ситуация, как сегодня. Обе команды бились, но в итоге “Северсталь” оказалась сильнее», — отметил Хохлачев.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений. «Спартак» набрал 79 очков в 53 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Северсталь» с 79 очками в 54 играх расположилась на девятой позиции.

В следующем матче 24 января «Спартак» на своем льду примет рижское «Динамо». «Северсталь» 27 февраля на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Спартак 3:4 ОТ
(1:0, 2:2, 0:1)
Северсталь
22.01.2018, 19:30 Зрители: 9754 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Александр Гулявцев
Вратари
Никита Беспалов Юлиус Гудачек 62:42
1-й период
13:57 Александр Осипов
Олег Яшин 18:52
19:30 Александр Хохлачев (Л. Радил)
2-й период
Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов) 24:00
Матей Странски (Ю. Гудачек, В. Кудако) 28:36
Руслан Карлин 33:23
34:38 Александр Хохлачев (Д. Калинин)
Александр Мерескин 35:23
Матей Странски 35:23
35:52 Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен)
38:32 Владислав Провольнев
3-й период
47:43 Райан Стоа
Юрий Трубачев (А. Мазур, Д. Вовченко) 49:35
Овертайм
Юрий Трубачев (А. Евсеенков) 63:17
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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