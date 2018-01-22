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00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» сделало невозможное: СКА обыгран, борьба за плей-офф продолжается

Победу принесла нога ветерана Алексея Терещенко.

ПЕРВЫЙ МАТЧ СБОРНОЙ?

Перед игрой с «Амуром» Владимир Федосов изящно ответил на вопрос о том, почему в основу СКА перестал попадать Патрик Херсли: «У него все в порядке. Он уже в сборной». Тогда показалось, что тренер пошутил, но, судя по составу на матч с «Динамо», в этой шутке была только доля шутки. В последней перед олимпийским перерывом игре армейцы обошлись совсем без легионеров, если не считать Коскинена, который остался на скамейке.

Остряки тут же пошутили, что Коскиранта и Торесен вслед за Херсли уехали в свои национальные команды, а сборная России собралась в Ледовом и первый контрольный матч провела против «Динамо».

СТО ЛЕТ НА ТРОИХ

Начало матча СКА провел так, что за интересы сборной можно было не беспокоиться. Потенциально ударное олимпийское звено Плотников — Шипачев — Гусев растащило оборону гостей уже на четвертой минуте. Два крайних форварда организовали для центра свободную зону прямо на пятачке — из таких позиций Шипачев не промахивается.

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Но «Динамо» уже включило режим плей-офф — в таком состоянии бело-голубые способны испортить жизнь любому сопернику. Они и испортили — Варнаков и Терещенко организовали гол для Карсумса.

— Да им же сто лет на троих! — сокрушался сосед по ложе прессы. «30+» — вполне хоккейный возраст.

УСТАЛАЯ РУКА ПРАВОСУДИЯ

Самый удивительный момент второго периода — больше двух минут в формате «шесть на пять». Комаров сыграл высоко поднятой клюшкой, арбитры зафиксировали фол, но уехать в штрафной бокс динамовец смог только через две минуты. Все это время СКА владел шайбой и на отложенном штрафе вшестером осаждал ворота гостей.

В какой-то момент показалось, что судьи хотят удалить еще одного динамовца, но только показалось — просто арбитр устал держать руку поднятой и на пару секунд был вынужден опустить ее вниз.

Долгая осада дала плоды уже после того, как Комаров все-таки сел на скамейку. Ковальчук бросил и шайба рикошетом от колена Калинина улетела в сетку.

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ПОПЫТКА ЗНАРКА

Если в первый раз «Динамо» отыгралось благодаря ветеранам, то второй гол бело-голубых получился почти молодежным — Шестеркина один за другим атаковали Марковин с Ефремовым и последний все-таки сумел пропихнуть шайбу мимо вратаря. Для 22-летнего форварда это был первый гол в КХЛ.

Но спокойно отпраздновать результативный дебют не получилось — тренеры СКА взяли «челлендж». Причем по довольно экзотическому поводу — «Динамо» заподозрили в нарушении численного состава во время голевой атаки. Судьи смотрели видео долго, но криминала в итоге не обнаружили.

И СНОВА ТЕРЕЩЕНКО

В третьем периоде «Динамо» успело немного поиграть впятером против троих, но забить гости не смогли. Финальный штурм СКА тоже ни к чему не привел, а в овертайме снова все решили ветераны. Никулин с Варнаковым разыграли комбинацию, а нога Терещенко оказалась в нужном месте в нужное время — бело-голубые как в старые времена обыграли армейцев в овертайме.

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

СКА 2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
ХК Динамо
22.01.2018, 19:30 Зрители: 11335 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Владимир Воробьев
Вратари
Игорь Шестеркин Иван Бочаров
1-й период
04:17 Вадим Шипачев (С. Плотников, Н. Гусев)
Никита I Комаров 04:33
09:39 Владислав Гавриков
Мартиньш Карсумс 09:39
Мартиньш Карсумс (М. Варнаков, А. Терещенко) 12:20
2-й период
Никита I Комаров 25:39
26:41 Сергей Калинин (И. Ковальчук, В. Войнов)
Владислав Ефремов (Д. Марковин) 34:27
3-й период
Алексей Терещенко 45:24
Алексей Терещенко 48:45
50:57 Илья Ковальчук
52:41 Николай Прохоркин
Овертайм
Алексей Терещенко (И. Никулин, М. Варнаков) 62:39
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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