«Динамо» сделало невозможное: СКА обыгран, борьба за плей-офф продолжается

ПЕРВЫЙ МАТЧ СБОРНОЙ?

Перед игрой с «Амуром» Владимир Федосов изящно ответил на вопрос о том, почему в основу СКА перестал попадать Патрик Херсли: «У него все в порядке. Он уже в сборной». Тогда показалось, что тренер пошутил, но, судя по составу на матч с «Динамо», в этой шутке была только доля шутки. В последней перед олимпийским перерывом игре армейцы обошлись совсем без легионеров, если не считать Коскинена, который остался на скамейке.

Остряки тут же пошутили, что Коскиранта и Торесен вслед за Херсли уехали в свои национальные команды, а сборная России собралась в Ледовом и первый контрольный матч провела против «Динамо».

СТО ЛЕТ НА ТРОИХ

Начало матча СКА провел так, что за интересы сборной можно было не беспокоиться. Потенциально ударное олимпийское звено Плотников — Шипачев — Гусев растащило оборону гостей уже на четвертой минуте. Два крайних форварда организовали для центра свободную зону прямо на пятачке — из таких позиций Шипачев не промахивается.

Но «Динамо» уже включило режим плей-офф — в таком состоянии бело-голубые способны испортить жизнь любому сопернику. Они и испортили — Варнаков и Терещенко организовали гол для Карсумса.

— Да им же сто лет на троих! — сокрушался сосед по ложе прессы. «30+» — вполне хоккейный возраст.

УСТАЛАЯ РУКА ПРАВОСУДИЯ

Самый удивительный момент второго периода — больше двух минут в формате «шесть на пять». Комаров сыграл высоко поднятой клюшкой, арбитры зафиксировали фол, но уехать в штрафной бокс динамовец смог только через две минуты. Все это время СКА владел шайбой и на отложенном штрафе вшестером осаждал ворота гостей.

В какой-то момент показалось, что судьи хотят удалить еще одного динамовца, но только показалось — просто арбитр устал держать руку поднятой и на пару секунд был вынужден опустить ее вниз.

Долгая осада дала плоды уже после того, как Комаров все-таки сел на скамейку. Ковальчук бросил и шайба рикошетом от колена Калинина улетела в сетку.

ПОПЫТКА ЗНАРКА

Если в первый раз «Динамо» отыгралось благодаря ветеранам, то второй гол бело-голубых получился почти молодежным — Шестеркина один за другим атаковали Марковин с Ефремовым и последний все-таки сумел пропихнуть шайбу мимо вратаря. Для 22-летнего форварда это был первый гол в КХЛ.

Но спокойно отпраздновать результативный дебют не получилось — тренеры СКА взяли «челлендж». Причем по довольно экзотическому поводу — «Динамо» заподозрили в нарушении численного состава во время голевой атаки. Судьи смотрели видео долго, но криминала в итоге не обнаружили.

И СНОВА ТЕРЕЩЕНКО

В третьем периоде «Динамо» успело немного поиграть впятером против троих, но забить гости не смогли. Финальный штурм СКА тоже ни к чему не привел, а в овертайме снова все решили ветераны. Никулин с Варнаковым разыграли комбинацию, а нога Терещенко оказалась в нужном месте в нужное время — бело-голубые как в старые времена обыграли армейцев в овертайме.