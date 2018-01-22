«Югра» прервала 4-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Павел Варфоломеев (41-я минута) и Ондржей Витасек (62). У хозяев отличился Ансси Салмела (20).

Для форварда «Югры» Константина Панова этот матч стал 500-м в КХЛ, ханты-мансийская команда последний раз побеждала в Риге в 2012 году.