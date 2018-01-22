«Советский спорт» публикует воспоминания Льва Зароховича, который в 1972 году работал на заседании, где решалась судьба золота Олимпиады.
«Югра» прервала 4-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Павел Варфоломеев (41-я минута) и Ондржей Витасек (62). У хозяев отличился Ансси Салмела (20).
Для форварда «Югры» Константина Панова этот матч стал 500-м в КХЛ,
«Динамо» проиграло шестой матч подряд, обе команды ранее лишились шансов на выход в
|Гиртс Анкипанс
|Анатолий Емелин
|Янис Калныньш
|Тимур Билялов
|1-й период
|05:57
|09:16
|Никита Евпалов
|19:49
|Ансси Салмела (Н. Евпалов, М. Редлихс)
|2-й период
|Антон Королев
|20:28
|Александр Угольников
|27:47
|39:51
|Гунарс Скворцов
|3-й период
|Павел Варфоломеев (Н. Бурстрем, В-М. Савинайнен)
|40:42
|53:56
|Брэндон Макмиллан
|Ондржей Витасек
|53:56
|Овертайм
|Ондржей Витасек (М. Пестушко)
|61:13
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)