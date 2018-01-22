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00:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Югра» прервала 4-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ханты-мансийская «Югра» прервала серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, взяв верх над рижским «Динамо» в овертайме.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Павел Варфоломеев (41-я минута) и Ондржей Витасек (62). У хозяев отличился Ансси Салмела (20).

Для форварда «Югры» Константина Панова этот матч стал 500-м в КХЛ, ханты-мансийская команда последний раз побеждала в Риге в 2012 году.

«Динамо» проиграло шестой матч подряд, обе команды ранее лишились шансов на выход в плей-офф КХЛ.

Динамо Р 1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
Югра
22.01.2018, 20:30 Зрители: 4028 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Анатолий Емелин
Вратари
Янис Калныньш Тимур Билялов
1-й период
05:57
09:16 Никита Евпалов
19:49 Ансси Салмела (Н. Евпалов, М. Редлихс)
2-й период
Антон Королев 20:28
Александр Угольников 27:47
39:51 Гунарс Скворцов
3-й период
Павел Варфоломеев (Н. Бурстрем, В-М. Савинайнен) 40:42
53:56 Брэндон Макмиллан
Ондржей Витасек 53:56
Овертайм
Ондржей Витасек (М. Пестушко) 61:13
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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