Неэффективная игра минского «Динамо» в нападении — причина неудачи в сезоне

Источник: РИА "Новости"

Поражение от команды из Владивостока лишило минчан возможности сыграть в плей-офф. Одной из причин почему не удалось войти в восьмерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции наставник назвал неэффективность атаки.

«В команде есть игроки, которые забросили 40 процентов шайб клуба в сезоне. В КХЛ очень сложно, рассчитывая на нескольких лидеров стабильно провести весь чемпионат. У нас есть хоккеисты, которые стараются и действуют на пользу команде. Болельщики могли видеть как уже в ходе сезона команда менялась, мы искали лучшие варианты игры в нападении», — рассказал Горди Дуайер.

По мнению тренера, «Динамо» необходимо усиливать нападение и, если сотрудничество с североамериканским специалистом будет продолжено, то он будет действовать именно в этом направлении. «В межсезонье необходимо сосредоточить усилия на поиске форвардов. Это будут не только легионеры, но хоккеисты из чемпионата Беларуси, молодые игроки, которые действительно смогут усилить нашу атаку», — отметил главный тренер.

Минское «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции занимает десятое место с 67 очками. Белорусской команде осталось провести три матча в чемпионате КХЛ, победы в которых и набранные очки не смогут уже обеспечить «Зубрам» выход в восьмерку сильнейших и участия в плей-офф.