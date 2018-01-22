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01:13 (мск), источник: БЕЛТА

Неэффективная игра минского «Динамо» в нападении — причина неудачи в сезоне

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэффективная игра минского «Динамо» в нападении — причина неудачи в сезоне и непопадания в плей-офф. Такое мнение высказал на пресс-конференции после завершения матча с «Адмиралом» (2:3) главный тренер минчан Горди Дуайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Поражение от команды из Владивостока лишило минчан возможности сыграть в плей-офф. Одной из причин почему не удалось войти в восьмерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции наставник назвал неэффективность атаки.

«В команде есть игроки, которые забросили 40 процентов шайб клуба в сезоне. В КХЛ очень сложно, рассчитывая на нескольких лидеров стабильно провести весь чемпионат. У нас есть хоккеисты, которые стараются и действуют на пользу команде. Болельщики могли видеть как уже в ходе сезона команда менялась, мы искали лучшие варианты игры в нападении», — рассказал Горди Дуайер.

По мнению тренера, «Динамо» необходимо усиливать нападение и, если сотрудничество с североамериканским специалистом будет продолжено, то он будет действовать именно в этом направлении. «В межсезонье необходимо сосредоточить усилия на поиске форвардов. Это будут не только легионеры, но хоккеисты из чемпионата Беларуси, молодые игроки, которые действительно смогут усилить нашу атаку», — отметил главный тренер.

Минское «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции занимает десятое место с 67 очками. Белорусской команде осталось провести три матча в чемпионате КХЛ, победы в которых и набранные очки не смогут уже обеспечить «Зубрам» выход в восьмерку сильнейших и участия в плей-офф.

За десять сезонов в КХЛ минское «Динамо» четырежды выступало в плей-офф чемпионата, но не проходило далее первого круга в борьбе за Кубок Гагарина.

Динамо Мн 2:3
(0:0, 2:1, 0:2)
Адмирал
22.01.2018, 19:30 Зрители: 9312 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Олег Леонтьев
Вратари
Юнас Энрот 55:09 (М. Карнаухов 55:09-56:10, Ю. Энрот 56:10-59:10, Ю. Энрот 59:31) Игорь Бобков
1-й период
00:59 Куинтон Хауден
Самвел Мнацян 15:53
18:08 Сергей Дрозд
2-й период
Максим Кицын 23:35
24:17 Шарль Лингле
26:33 Куинтон Хауден
28:46
29:06 Джастин Фонтэйн (Дж. Скилле, М-А. Граньяни)
Иван Мищенко (А. Алексеев, Д. Вихарев) 35:47
Антон Волченков 37:24
39:23 Евгений Ковыршин
3-й период
40:12 Дмитрий Коробов
Иван Мищенко (В. Бутузов) 41:07
Иван Фищенко 42:34
Вадим Перескоков 51:57
Вадим Перескоков 51:57
Кирилл Воронин (Д. Вихарев, Ив. Глазков) п.в. 59:31
Статистика
10 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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