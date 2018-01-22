Неэффективная игра минского «Динамо» в нападении — причина неудачи в сезоне
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэффективная игра минского «Динамо» в нападении — причина неудачи в сезоне и непопадания в
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэффективная игра минского «Динамо» в нападении — причина неудачи в сезоне и непопадания в
Поражение от команды из Владивостока лишило минчан возможности сыграть в
«В команде есть игроки, которые забросили 40 процентов шайб клуба в сезоне. В КХЛ очень сложно, рассчитывая на нескольких лидеров стабильно провести весь чемпионат. У нас есть хоккеисты, которые стараются и действуют на пользу команде. Болельщики могли видеть как уже в ходе сезона команда менялась, мы искали лучшие варианты игры в нападении», — рассказал Горди Дуайер.
По мнению тренера, «Динамо» необходимо усиливать нападение и, если сотрудничество с североамериканским специалистом будет продолжено, то он будет действовать именно в этом направлении. «В межсезонье необходимо сосредоточить усилия на поиске форвардов. Это будут не только легионеры, но хоккеисты из чемпионата Беларуси, молодые игроки, которые действительно смогут усилить нашу атаку», — отметил главный тренер.
Минское «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции занимает десятое место с 67 очками. Белорусской команде осталось провести три матча в чемпионате КХЛ, победы в которых и набранные очки не смогут уже обеспечить «Зубрам» выход в восьмерку сильнейших и участия в
За десять сезонов в КХЛ минское «Динамо» четырежды выступало в
|Горди Дуайер
|Олег Леонтьев
|Юнас Энрот 55:09 (М. Карнаухов 55:09-56:10, Ю. Энрот 56:10-59:10, Ю. Энрот 59:31)
|Игорь Бобков
|1-й период
|00:59
|Куинтон Хауден
|Самвел Мнацян
|15:53
|18:08
|Сергей Дрозд
|2-й период
|Максим Кицын
|23:35
|24:17
|Шарль Лингле
|26:33
|Куинтон Хауден
|28:46
|29:06
|Джастин Фонтэйн (Дж. Скилле, М-А. Граньяни)
|Иван Мищенко (А. Алексеев, Д. Вихарев)
|35:47
|Антон Волченков
|37:24
|39:23
|Евгений Ковыршин
|3-й период
|40:12
|Дмитрий Коробов
|Иван Мищенко (В. Бутузов)
|41:07
|Иван Фищенко
|42:34
|Вадим Перескоков
|51:57
|Вадим Перескоков
|51:57
|Кирилл Воронин (Д. Вихарев, Ив. Глазков)
|п.в.
|59:31
|10
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)