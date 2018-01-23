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01:16 (мск), источник: Советский спорт

Лера Кудрявцева: Если б выбирала команду — пошла бы к Квартальнову

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева стала послом Бесценной лиги и дала интервью «Советскому спорту».

Источник: Советский спорт

— Пока я не взяла в руки клюшку, не могла представить, какой уникальный вид спорта этот хоккей, — начала Кудрявцева. — Он намного круче футбола. Я играла в ЖХЛ и наслаждалась каждым выходом на лед. Когда понимаешь, что это огромный труд, по-другому относишься к игрокам. А раньше с трибуны могла накричать на хоккеистов, даже обзывать их нехорошими словами.

— Лера, ваш муж Игорь Макаров нынче играет в «Салавате Юлаеве». В Уфу он переехал из ЦСКА, а до этого выступал в СКА. К какой из этих команд испытываете симпатии?

— Хороший вопрос. Мне симпатичны все из них. Когда муж играл в Питере, болела за СКА. Он переехал в Москву — стала переживать за ЦСКА. Теперь Уфа дорога моему сердцу. Правда, сейчас Игорь не играет. В матче с «Северсталью» ему сломали палец на руке. Он лечится. Где-то через месяц должен вернуться на лед. Хорошо, что ноги целы.

— Уфа — холодный город, продуваемый ветрами. Какого там находиться?

— А мне Уфа очень нравится. Там особая аура. А болельщики… Самые лучшие.

— Не жаль было покидать две столицы?

— Жалко, конечно. Особенно Питер. Он ведь играл за СКА семь лет, а его перед плей-офф отправили в ЦСКА. Когда Питер взял Кубок Гагарина, Игорь чуть не плакал. С ним поступили жестоко.

— Понятно, что ваш муж — хоккеист номер один. А кто номер два?

— Если брать всех — из НХЛ и КХЛ, то наши друзья — Овечкин, Тарасенко, Панарин. Но буду патриотичной. В КХЛ это Илья Ковальчук. Хотя Мозякин и Зарипов тоже прекрасны. Крутых много. Тот же Дацюк. Да и вся команда СКА заслуживает быть отмеченной. Там звезда с звездою говорит.

— А тренера самого крутого назовете?

— Я со многими знакома. С Дмитрием Квартальновым, Вячеславом Быковым…

— Квартальнов ведь играл за «Крылья Советов» в одной тройке с вашим Игорем.

— Поэтому с ним знакома лучше всего. Если бы выбирала себе тренера и команду, то пошла бы к Квартальнову. Он очень жесткий, но дает результат.

— А как же уплывший от него Кубок Гагарина в 2016 году?

— Ну и что? До Квартальнова у ЦСКА не было ничего.

— Эркка Вестерлунд вам нравится?

— Он классический европейский тренер, но не устаю говорить, что каждый наставник должен быть психологом. Нашим лучше играть у российского тренера. К ним нужен наш подход. Это мое личное мнение. Помню, француз Да Коста в ЦСКА чуть не угодил в клинику с неврозом. Потому что он немножечко мягкий, а Квартальнов очень жесткий. Есть и другой вариант — при жестком тренере в команде нужен психолог.

— Сами себя тренером представляете? Как те девушки-телеведущие на Матче звезд?

— Лучше не надо. Я была бы ужасным тренером. На всех бы орала, била, истерила.

— Фильм о баскетболе «Движение вверх» смотрели?

— Смотрели. На днях с мужем. Я ревела белугой. Это настолько здорово, настолько круто. Побольше бы сейчас тренеРОВ (именно так, с ударением на последний слог — прим. ред.), как он…

— Владимир Кондрашин?

— Да.

— Но в фильме он показан не таким, как в жизни…

— Возможно, не таким. Но мы хотим, чтобы он был таким, как фильме. Умеющим найти к каждому подход.

— До «Движение вверх» вы слышали о трех секундах в Мюнхене?

— Слышала. И документальные съемки с этого матча смотрела.

— Кто выиграет Кубок Гагарина?

— А у вас есть на этот счет вопросы?

— И все-таки?

— Пару лет вопросов не может быть. Конечно, СКА. Там собраны все лучшие игроки сборной.

— А кто выйдет в главный финал из Восточной конференции?

— Сложно сказать. Хотелось бы Уфу увидеть. С мужем в составе. Но кости срастаются медленно. Все решат последние матчи.

— В олимпийский Пхенчхан летите?

— Нет. Очень загружена работой. Съемки, проекты на телевидении. Да и муж возвращается в Уфу и приступает к тренировкам. Поэтому давайте говорить о спорте.

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