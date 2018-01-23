Лера Кудрявцева: Если б выбирала команду — пошла бы к Квартальнову
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева стала послом Бесценной лиги и дала интервью «Советскому спорту».
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева стала послом Бесценной лиги и дала интервью «Советскому спорту».
— Пока я не взяла в руки клюшку, не могла представить, какой уникальный вид спорта этот хоккей, — начала Кудрявцева. — Он намного круче футбола. Я играла в ЖХЛ и наслаждалась каждым выходом на лед. Когда понимаешь, что это огромный труд,
— Лера, ваш муж Игорь Макаров нынче играет в «Салавате Юлаеве». В Уфу он переехал из ЦСКА, а до этого выступал в СКА. К какой из этих команд испытываете симпатии?
— Хороший вопрос. Мне симпатичны все из них. Когда муж играл в Питере, болела за СКА. Он переехал в Москву — стала переживать за ЦСКА. Теперь Уфа дорога моему сердцу. Правда, сейчас Игорь не играет. В матче с «Северсталью» ему сломали палец на руке. Он лечится.
— Уфа — холодный город, продуваемый ветрами. Какого там находиться?
— А мне Уфа очень нравится. Там особая аура. А болельщики… Самые лучшие.
— Не жаль было покидать две столицы?
— Жалко, конечно. Особенно Питер. Он ведь играл за СКА семь лет, а его перед
— Понятно, что ваш муж — хоккеист номер один. А кто номер два?
— Если брать всех — из НХЛ и КХЛ, то наши друзья — Овечкин, Тарасенко, Панарин. Но буду патриотичной. В КХЛ это Илья Ковальчук. Хотя Мозякин и Зарипов тоже прекрасны. Крутых много. Тот же Дацюк. Да и вся команда СКА заслуживает быть отмеченной. Там звезда с звездою говорит.
— А тренера самого крутого назовете?
— Я со многими знакома. С Дмитрием Квартальновым, Вячеславом Быковым…
— Квартальнов ведь играл за «Крылья Советов» в одной тройке с вашим Игорем.
— Поэтому с ним знакома лучше всего. Если бы выбирала себе тренера и команду, то пошла бы к Квартальнову. Он очень жесткий, но дает результат.
— А как же уплывший от него Кубок Гагарина в 2016 году?
— Ну и что? До Квартальнова у ЦСКА не было ничего.
— Эркка Вестерлунд вам нравится?
— Он классический европейский тренер, но не устаю говорить, что каждый наставник должен быть психологом. Нашим лучше играть у российского тренера. К ним нужен наш подход. Это мое личное мнение. Помню, француз Да Коста в ЦСКА чуть не угодил в клинику с неврозом. Потому что он немножечко мягкий, а Квартальнов очень жесткий. Есть и другой вариант — при жестком тренере в команде нужен психолог.
— Сами себя тренером представляете? Как те
— Лучше не надо. Я была бы ужасным тренером. На всех бы орала, била, истерила.
— Фильм о баскетболе «Движение вверх» смотрели?
— Смотрели. На днях с мужем. Я ревела белугой. Это настолько здорово, настолько круто. Побольше бы сейчас тренеРОВ (именно так, с ударением на последний слог — прим. ред.), как он…
— Владимир Кондрашин?
— Да.
— Но в фильме он показан не таким, как в жизни…
— Возможно, не таким. Но мы хотим, чтобы он был таким, как фильме. Умеющим найти к каждому подход.
— До «Движение вверх» вы слышали о трех секундах в Мюнхене?
— Слышала. И документальные съемки с этого матча смотрела.
— Кто выиграет Кубок Гагарина?
— А у вас есть на этот счет вопросы?
— И
— Пару лет вопросов не может быть. Конечно, СКА. Там собраны все лучшие игроки сборной.
— А кто выйдет в главный финал из Восточной конференции?
— Сложно сказать. Хотелось бы Уфу увидеть. С мужем в составе. Но кости срастаются медленно. Все решат последние матчи.
— В олимпийский Пхенчхан летите?
— Нет. Очень загружена работой. Съемки, проекты на телевидении. Да и муж возвращается в Уфу и приступает к тренировкам. Поэтому давайте говорить о спорте.