«Северсталь» не сломил хет-трик Хохлачева! Как москвичи уступили череповчанам

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— Быть или не быть?! Смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье?

Три клуба из Западной конференции КХЛ в эти дни зубрят Шекспира, испытывая все внутренние переживания принца датского на собственной шкуре. А заодно обрекая на душевные муки и своих болельщиков.

«Динамо», «Северсталь» или «Спартак»? Один из этих клубов точно не попадет в Кубок Гагарина. И тогда на наших глазах драма на финише регулярного чемпионата КХЛ превратится в трагедию.

ДИНАМОВЦЫ БОЛЕЛИ ЗА «СПАРТАК»

В понедельник в Москве сошлись в очной ставке красно-белые и череповчане. Три последних матча между ними неизменно заканчивались в овертайме с переменным успехом. В нынешнем сезоне домашнюю победу — 3:2 ОТ — отпраздновала «Северсталь».

Но конечно, не только упорная борьба объединяет соперников. Оба соскучились по битвам в плей-офф. Хотя их болельщики прекрасно помнят, что это такое. Им есть чем гордиться! Ведь были и победы над лидерами, и матчи-марафоны. Зажигались новые имена, без которых сейчас трудно представить сборную России… Все было, но, увы, в далеком прошлом.

«Северсталь» не участвовала в Кубке Гагарина с 2013 года. «Спартак» — вообще с 2011-го! И, конечно, именно фанаты красно-белых жаждут вновь ощутить вкус плей-оффных битв. Однако и у болельщиков «Северстали» нервы напряжены до предела! Ведь в сезон тотального сокращения КХЛ над череповецким клубом черным вороном реет угроза изгнания.

И от попадания в плей-офф тут многое зависит. Потому что я напомню, что в сентябре лично задавал вопрос президенту КХЛ: «Может ли команда, попавшая в плей-офф, быть изгнана из лиги по итогам сезона?». Ловлю вас на слове, Дмитрий Николаевич, и напоминаю — вы тогда ответили, что такого точно не будет. Так что для «Северстали» сражение за участие в Кубке Гагарина — это не просто возрождение былого престижа клуба. А битва за выживание хоккея в целом регионе.

Ну, а для «Динамо» не попасть в плей-офф — тоже беспрецедентный для КХЛ случай. Пишу о бело-голубых в отчете о матче их прямых соперников в связи с невероятной ситуацией. За матчем «Спартака» с «Северсталью» пристально следило огромное количество динамовских болельщиков. И это трудно себе представить, но большинство из них горячо болело за «Спартак»!

Пусть некоторые завуалированно — против «Северстали». Но по факту динамовским фанам нужна была именно победа красно-белых. Это позволяло команде и остаться в зоне плей-офф, и повышало шансы на участие в нем.

БЕЙСБОЛКИ В ЧЕСТЬ ХОХЛАЧЕВА

Поначалу москвичи не огорчали болельщиков. При равной игре в первом периоде, красно-белые открыли счет за 30 секунд до перерыва. Более того, и удача была на их стороне. Ведь после броска Александра Хохлачева с острого угла, шайба сперва попала в ногу защитника гостей Адама Мазура, а уж потом юркнула в пустой дальний угол.

Но даже такая курьезная шайба «Северсталь» не смутила! Более того, череповчане «закусили удила» и на 29-й минуте уже вели в счете. Уравнял цифры на табло капитан Дмитрий Кагарлицкий — мощнейшим броском после выигранного вчистую вбрасывания. Затем отличную технику, с обыгрышем «1 в 1» продемонстрировал Матей Странски.

Казалось, вот он перелом! Но череповчан подвели эмоции и, отчасти, судьи. «Спартак» до второго перерыва реализовал два большинства кряду и вновь вышел вперед, заставив красивых девушек на коньках собирать со льда бейсболки после хет-трика Хохлачева.

К удалению Руслана Карлина на 34-й минуте вопросов нет. Обыденная задержка руками в борьбе у борта. А вот фол Александра Мерескина против Евгения Кулика вызывал много споров. И на льду, и в пресс-центре. Дело в том, что Мерескин сбил Кулика с ног ударом плеча в голову. Но спартаковец при этом сам опустил голову слишком низко. Поэтому удаление игрока «Северстали» возмутило гостей. Однако они упустили из виду, что удалили Мерескина не за опасный удар, а за банальную атаку игрока, не владеющего шайбой.

Череповчане, между тем, спорили так рьяно, что Странски схлопотал еще две минуты за грубость. И при игре «5 на 3» красно-белые своего не упустили.

Но и это был не конец! В середине третьего периода большинство реализует уже Юрий Трубачев. 9754 зрителя (рекорд посещаемости московских матчей в понедельник) затаили дыхание в овертайме. И с криком разочарования выдохнули его, когда Трубачев сделал победный для гостей дубль.