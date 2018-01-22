«Северсталь» не сломил хет-трик Хохлачева! Как москвичи уступили череповчанам
Даже фееричная игра лучшего бомбардира «Спартака» Александра Хохлачева не позволили москвичам взять верх над «Северсталью» — 3:4 ОТ.
Даже фееричная игра лучшего бомбардира «Спартака» Александра Хохлачева не позволили москвичам взять верх над «Северсталью» — 3:4 ОТ.
— Быть или не быть?! Смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье?
Три клуба из Западной конференции КХЛ в эти дни зубрят Шекспира, испытывая все внутренние переживания принца датского на собственной шкуре. А заодно обрекая на душевные муки и своих болельщиков.
«Динамо», «Северсталь» или «Спартак»? Один из этих клубов точно не попадет в Кубок Гагарина. И тогда на наших глазах драма на финише регулярного чемпионата КХЛ превратится в трагедию.
ДИНАМОВЦЫ БОЛЕЛИ ЗА «СПАРТАК»
В понедельник в Москве сошлись в очной ставке
Но конечно, не только упорная борьба объединяет соперников. Оба соскучились по битвам в
«Северсталь» не участвовала в Кубке Гагарина с 2013 года. «Спартак» — вообще с 2011-го! И, конечно, именно фанаты
И от попадания в
Ну, а для «Динамо» не попасть в
Пусть некоторые завуалированно — против «Северстали». Но по факту динамовским фанам нужна была именно победа
БЕЙСБОЛКИ В ЧЕСТЬ ХОХЛАЧЕВА
Поначалу москвичи не огорчали болельщиков. При равной игре в первом периоде,
Но даже такая курьезная шайба «Северсталь» не смутила! Более того, череповчане «закусили удила» и на 29-й минуте уже вели в счете. Уравнял цифры на табло капитан Дмитрий Кагарлицкий — мощнейшим броском после выигранного вчистую вбрасывания. Затем отличную технику, с обыгрышем «1 в 1» продемонстрировал Матей Странски.
Казалось, вот он перелом! Но череповчан подвели эмоции и, отчасти, судьи. «Спартак» до второго перерыва реализовал два большинства кряду и вновь вышел вперед, заставив красивых девушек на коньках собирать со льда бейсболки после
К удалению Руслана Карлина на 34-й минуте вопросов нет. Обыденная задержка руками в борьбе у борта. А вот фол Александра Мерескина против Евгения Кулика вызывал много споров. И на льду, и в
Череповчане, между тем, спорили так рьяно, что Странски схлопотал еще две минуты за грубость. И при игре «5 на 3»
Но и это был не конец! В середине третьего периода большинство реализует уже Юрий Трубачев. 9754 зрителя (рекорд посещаемости московских матчей в понедельник) затаили дыхание в овертайме. И с криком разочарования выдохнули его, когда Трубачев сделал победный для гостей дубль.
Битва за
|Спартак
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3:4 ОТ
(1:0, 2:2, 0:1)
|Северсталь
|Вадим Епанчинцев
|Александр Гулявцев
|Никита Беспалов
|Юлиус Гудачек 62:42
|1-й период
|13:57
|Александр Осипов
|Олег Яшин
|18:52
|19:30
|Александр Хохлачев (Л. Радил)
|2-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов)
|24:00
|Матей Странски (Ю. Гудачек, В. Кудако)
|28:36
|Руслан Карлин
|33:23
|34:38
|Александр Хохлачев (Д. Калинин)
|Александр Мерескин
|35:23
|Матей Странски
|35:23
|35:52
|Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен)
|38:32
|Владислав Провольнев
|3-й период
|47:43
|Райан Стоа
|Юрий Трубачев (А. Мазур, Д. Вовченко)
|49:35
|Овертайм
|Юрий Трубачев (А. Евсеенков)
|63:17
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)