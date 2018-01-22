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22 января, источник: Советский спорт

«Северсталь» не сломил хет-трик Хохлачева! Как москвичи уступили череповчанам

Даже фееричная игра лучшего бомбардира «Спартака» Александра Хохлачева не позволили москвичам взять верх над «Северсталью» — 3:4 ОТ.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

— Быть или не быть?! Смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье?

Три клуба из Западной конференции КХЛ в эти дни зубрят Шекспира, испытывая все внутренние переживания принца датского на собственной шкуре. А заодно обрекая на душевные муки и своих болельщиков.

«Динамо», «Северсталь» или «Спартак»? Один из этих клубов точно не попадет в Кубок Гагарина. И тогда на наших глазах драма на финише регулярного чемпионата КХЛ превратится в трагедию.

ДИНАМОВЦЫ БОЛЕЛИ ЗА «СПАРТАК»

В понедельник в Москве сошлись в очной ставке красно-белые и череповчане. Три последних матча между ними неизменно заканчивались в овертайме с переменным успехом. В нынешнем сезоне домашнюю победу — 3:2 ОТ — отпраздновала «Северсталь».

Но конечно, не только упорная борьба объединяет соперников. Оба соскучились по битвам в плей-офф. Хотя их болельщики прекрасно помнят, что это такое. Им есть чем гордиться! Ведь были и победы над лидерами, и матчи-марафоны. Зажигались новые имена, без которых сейчас трудно представить сборную России… Все было, но, увы, в далеком прошлом.

«Северсталь» не участвовала в Кубке Гагарина с 2013 года. «Спартак» — вообще с 2011-го! И, конечно, именно фанаты красно-белых жаждут вновь ощутить вкус плей-оффных битв. Однако и у болельщиков «Северстали» нервы напряжены до предела! Ведь в сезон тотального сокращения КХЛ над череповецким клубом черным вороном реет угроза изгнания.

И от попадания в плей-офф тут многое зависит. Потому что я напомню, что в сентябре лично задавал вопрос президенту КХЛ: «Может ли команда, попавшая в плей-офф, быть изгнана из лиги по итогам сезона?». Ловлю вас на слове, Дмитрий Николаевич, и напоминаю — вы тогда ответили, что такого точно не будет. Так что для «Северстали» сражение за участие в Кубке Гагарина — это не просто возрождение былого престижа клуба. А битва за выживание хоккея в целом регионе.

Ну, а для «Динамо» не попасть в плей-офф — тоже беспрецедентный для КХЛ случай. Пишу о бело-голубых в отчете о матче их прямых соперников в связи с невероятной ситуацией. За матчем «Спартака» с «Северсталью» пристально следило огромное количество динамовских болельщиков. И это трудно себе представить, но большинство из них горячо болело за «Спартак»!

Пусть некоторые завуалированно — против «Северстали». Но по факту динамовским фанам нужна была именно победа красно-белых. Это позволяло команде и остаться в зоне плей-офф, и повышало шансы на участие в нем.

БЕЙСБОЛКИ В ЧЕСТЬ ХОХЛАЧЕВА

Поначалу москвичи не огорчали болельщиков. При равной игре в первом периоде, красно-белые открыли счет за 30 секунд до перерыва. Более того, и удача была на их стороне. Ведь после броска Александра Хохлачева с острого угла, шайба сперва попала в ногу защитника гостей Адама Мазура, а уж потом юркнула в пустой дальний угол.

Но даже такая курьезная шайба «Северсталь» не смутила! Более того, череповчане «закусили удила» и на 29-й минуте уже вели в счете. Уравнял цифры на табло капитан Дмитрий Кагарлицкий — мощнейшим броском после выигранного вчистую вбрасывания. Затем отличную технику, с обыгрышем «1 в 1» продемонстрировал Матей Странски.

Казалось, вот он перелом! Но череповчан подвели эмоции и, отчасти, судьи. «Спартак» до второго перерыва реализовал два большинства кряду и вновь вышел вперед, заставив красивых девушек на коньках собирать со льда бейсболки после хет-трика Хохлачева.

К удалению Руслана Карлина на 34-й минуте вопросов нет. Обыденная задержка руками в борьбе у борта. А вот фол Александра Мерескина против Евгения Кулика вызывал много споров. И на льду, и в пресс-центре. Дело в том, что Мерескин сбил Кулика с ног ударом плеча в голову. Но спартаковец при этом сам опустил голову слишком низко. Поэтому удаление игрока «Северстали» возмутило гостей. Однако они упустили из виду, что удалили Мерескина не за опасный удар, а за банальную атаку игрока, не владеющего шайбой.

Череповчане, между тем, спорили так рьяно, что Странски схлопотал еще две минуты за грубость. И при игре «5 на 3» красно-белые своего не упустили.

Но и это был не конец! В середине третьего периода большинство реализует уже Юрий Трубачев. 9754 зрителя (рекорд посещаемости московских матчей в понедельник) затаили дыхание в овертайме. И с криком разочарования выдохнули его, когда Трубачев сделал победный для гостей дубль.

Битва за плей-офф на Западе продолжается!

Спартак 3:4 ОТ
(1:0, 2:2, 0:1)
Северсталь
22.01.2018, 19:30 Зрители: 9754 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Александр Гулявцев
Вратари
Никита Беспалов Юлиус Гудачек 62:42
1-й период
13:57 Александр Осипов
Олег Яшин 18:52
19:30 Александр Хохлачев (Л. Радил)
2-й период
Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов) 24:00
Матей Странски (Ю. Гудачек, В. Кудако) 28:36
Руслан Карлин 33:23
34:38 Александр Хохлачев (Д. Калинин)
Александр Мерескин 35:23
Матей Странски 35:23
35:52 Александр Хохлачев (Д. Калинин, В. Лаюнен)
38:32 Владислав Провольнев
3-й период
47:43 Райан Стоа
Юрий Трубачев (А. Мазур, Д. Вовченко) 49:35
Овертайм
Юрий Трубачев (А. Евсеенков) 63:17
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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