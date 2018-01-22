Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА в КХЛ
ТАСС, 22 января. Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над
ТАСС, 22 января. Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (13-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Терещенко (64). У проигравших отличились Вадим Шипачев (5) и Сергей Калинин (27). «Динамо» прервало победную серию команды из
В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, набрав в 55 матчах 80 очков, СКА, ранее обеспечивший себе победу в регулярном чемпионате, набрал в 54 играх 136 очков.
«Динамо» 1 марта в гостях завершит регулярный сезон матчем с московским «Спартаком», СКА 27 февраля также на выезде встретится с хельсинкским «Йокеритом».
|Олег Знарок
|Владимир Воробьев
|Игорь Шестеркин
|Иван Бочаров
|1-й период
|04:17
|Вадим Шипачев (С. Плотников, Н. Гусев)
|Никита I Комаров
|04:33
|09:39
|Владислав Гавриков
|Мартиньш Карсумс
|09:39
|Мартиньш Карсумс (М. Варнаков, А. Терещенко)
|12:20
|2-й период
|Никита I Комаров
|25:39
|26:41
|Сергей Калинин (И. Ковальчук, В. Войнов)
|Владислав Ефремов (Д. Марковин)
|34:27
|3-й период
|Алексей Терещенко
|45:24
|Алексей Терещенко
|48:45
|50:57
|Илья Ковальчук
|52:41
|Николай Прохоркин
|Овертайм
|Алексей Терещенко (И. Никулин, М. Варнаков)
|62:39
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)