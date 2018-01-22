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22 января, источник: ТАСС

Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА в КХЛ

ТАСС, 22 января. Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над санкт-петербургским СКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (13-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Терещенко (64). У проигравших отличились Вадим Шипачев (5) и Сергей Калинин (27). «Динамо» прервало победную серию команды из Санкт-Петербурга из семи матчей.

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, набрав в 55 матчах 80 очков, СКА, ранее обеспечивший себе победу в регулярном чемпионате, набрал в 54 играх 136 очков.

«Динамо» 1 марта в гостях завершит регулярный сезон матчем с московским «Спартаком», СКА 27 февраля также на выезде встретится с хельсинкским «Йокеритом».

СКА 2:3 ОТ
(1:1, 1:1, 0:0)
ХК Динамо
22.01.2018, 19:30 Зрители: 11335 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Владимир Воробьев
Вратари
Игорь Шестеркин Иван Бочаров
1-й период
04:17 Вадим Шипачев (С. Плотников, Н. Гусев)
Никита I Комаров 04:33
09:39 Владислав Гавриков
Мартиньш Карсумс 09:39
Мартиньш Карсумс (М. Варнаков, А. Терещенко) 12:20
2-й период
Никита I Комаров 25:39
26:41 Сергей Калинин (И. Ковальчук, В. Войнов)
Владислав Ефремов (Д. Марковин) 34:27
3-й период
Алексей Терещенко 45:24
Алексей Терещенко 48:45
50:57 Илья Ковальчук
52:41 Николай Прохоркин
Овертайм
Алексей Терещенко (И. Никулин, М. Варнаков) 62:39
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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