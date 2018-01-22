Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (13-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Терещенко (64). У проигравших отличились Вадим Шипачев (5) и Сергей Калинин (27). «Динамо» прервало победную серию команды из Санкт-Петербурга из семи матчей.

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, набрав в 55 матчах 80 очков, СКА, ранее обеспечивший себе победу в регулярном чемпионате, набрал в 54 играх 136 очков.