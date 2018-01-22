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22 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Адмиралу» и лишились шансов сыграть в плей-офф

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Адмиралу» со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) и лишились шансов сыграть в плей-офф десятого сезона в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» традиционно является неудобным соперником для минчан. Белорусская команда часто уступала дальневосточной дружине ранее. Не стал исключением и прошедший матч.

Символическое стартовое вбрасывание произвел на «Минск-Арене» в прошедшей игре Михаил Захаров, который в ходе карьеры игрока провел 12 сезонов в составе динамовцев. Хозяева площадки удачно начали важную встречу, но не смогли удержать преимущества.

В стартовые двадцать минут встречи минчане могли несколько раз открыть счет. Шансы отличиться голом имели Егор Шарангович и Денис Осипов, угодивший в штангу.

После отдыха подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей. На 25-й минуте Шарль Лингле убежал один на один с голкипером «Адмирала» и открыл счет в игре — 1:0. Вскоре удача была на стороне Джастина Фонтэйна, который увеличил преимущество хозяев. Однако команда из Владивостока, наставником которой сейчас является Олег Леонтьев известный болельщикам по выступлениям в «Юности», не сникла. Иван Мищенко сделал голевой дубль — 2:2. Одна из шайб гостей вызвала горячие споры, но даже после видеопросмотра судьи не убедили болельщиков, что положения «вне игры» у соперников минчан не было.

Под занавес третьего периода «Зубры» получили численное преимущество в четыре минуты, но реализовать его не смогли. Главный тренер Горди Дуайер пошел на риск и при ничейном счете поменял Юнаса Энрота на шестого полевого игрока. Однако динамовцы пропустили шайбу в пустые ворота.

В итоге белорусская команда потеряла все шансы обойти в турнирной таблице московское «Динамо», череповецкую «Северсталь» и московский «Спартак».

Минское «Динамо» проведет еще три матча в чемпионате и завершит десятый сезон в КХЛ.

Динамо Мн 2:3
(0:0, 2:1, 0:2)
Адмирал
22.01.2018, 19:30 Зрители: 9312 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Олег Леонтьев
Вратари
Юнас Энрот 55:09 (М. Карнаухов 55:09-56:10, Ю. Энрот 56:10-59:10, Ю. Энрот 59:31) Игорь Бобков
1-й период
00:59 Куинтон Хауден
Самвел Мнацян 15:53
18:08 Сергей Дрозд
2-й период
Максим Кицын 23:35
24:17 Шарль Лингле
26:33 Куинтон Хауден
28:46
29:06 Джастин Фонтэйн (Дж. Скилле, М-А. Граньяни)
Иван Мищенко (А. Алексеев, Д. Вихарев) 35:47
Антон Волченков 37:24
39:23 Евгений Ковыршин
3-й период
40:12 Дмитрий Коробов
Иван Мищенко (В. Бутузов) 41:07
Иван Фищенко 42:34
Вадим Перескоков 51:57
Вадим Перескоков 51:57
Кирилл Воронин (Д. Вихарев, Ив. Глазков) п.в. 59:31
Статистика
10 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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