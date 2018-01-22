Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Адмиралу» и лишились шансов сыграть в плей-офф

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» традиционно является неудобным соперником для минчан. Белорусская команда часто уступала дальневосточной дружине ранее. Не стал исключением и прошедший матч.

Символическое стартовое вбрасывание произвел на «Минск-Арене» в прошедшей игре Михаил Захаров, который в ходе карьеры игрока провел 12 сезонов в составе динамовцев. Хозяева площадки удачно начали важную встречу, но не смогли удержать преимущества.

В стартовые двадцать минут встречи минчане могли несколько раз открыть счет. Шансы отличиться голом имели Егор Шарангович и Денис Осипов, угодивший в штангу.

После отдыха подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей. На 25-й минуте Шарль Лингле убежал один на один с голкипером «Адмирала» и открыл счет в игре — 1:0. Вскоре удача была на стороне Джастина Фонтэйна, который увеличил преимущество хозяев. Однако команда из Владивостока, наставником которой сейчас является Олег Леонтьев известный болельщикам по выступлениям в «Юности», не сникла. Иван Мищенко сделал голевой дубль — 2:2. Одна из шайб гостей вызвала горячие споры, но даже после видеопросмотра судьи не убедили болельщиков, что положения «вне игры» у соперников минчан не было.

Под занавес третьего периода «Зубры» получили численное преимущество в четыре минуты, но реализовать его не смогли. Главный тренер Горди Дуайер пошел на риск и при ничейном счете поменял Юнаса Энрота на шестого полевого игрока. Однако динамовцы пропустили шайбу в пустые ворота.

В итоге белорусская команда потеряла все шансы обойти в турнирной таблице московское «Динамо», череповецкую «Северсталь» и московский «Спартак».