Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Адмиралу» и лишились шансов сыграть в плей-офф
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Адмиралу» со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) и лишились шансов сыграть в
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Адмиралу» со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) и лишились шансов сыграть в
«Адмирал» традиционно является неудобным соперником для минчан. Белорусская команда часто уступала дальневосточной дружине ранее. Не стал исключением и прошедший матч.
Символическое стартовое вбрасывание произвел на «Минск-Арене» в прошедшей игре Михаил Захаров, который в ходе карьеры игрока провел 12 сезонов в составе динамовцев. Хозяева площадки удачно начали важную встречу, но не смогли удержать преимущества.
В стартовые двадцать минут встречи минчане могли несколько раз открыть счет. Шансы отличиться голом имели Егор Шарангович и Денис Осипов, угодивший в штангу.
После отдыха подопечные Горди Дуайера значительно усилили давление на ворота гостей. На 25-й минуте Шарль Лингле убежал один на один с голкипером «Адмирала» и открыл счет в игре — 1:0. Вскоре удача была на стороне Джастина Фонтэйна, который увеличил преимущество хозяев. Однако команда из Владивостока, наставником которой сейчас является Олег Леонтьев известный болельщикам по выступлениям в «Юности», не сникла. Иван Мищенко сделал голевой дубль — 2:2. Одна из шайб гостей вызвала горячие споры, но даже после видеопросмотра судьи не убедили болельщиков, что положения «вне игры» у соперников минчан не было.
Под занавес третьего периода «Зубры» получили численное преимущество в четыре минуты, но реализовать его не смогли. Главный тренер Горди Дуайер пошел на риск и при ничейном счете поменял Юнаса Энрота на шестого полевого игрока. Однако динамовцы пропустили шайбу в пустые ворота.
В итоге белорусская команда потеряла все шансы обойти в турнирной таблице московское «Динамо», череповецкую «Северсталь» и московский «Спартак».
Минское «Динамо» проведет еще три матча в чемпионате и завершит десятый сезон в КХЛ.
|Горди Дуайер
|Олег Леонтьев
|Юнас Энрот 55:09 (М. Карнаухов 55:09-56:10, Ю. Энрот 56:10-59:10, Ю. Энрот 59:31)
|Игорь Бобков
|1-й период
|00:59
|Куинтон Хауден
|Самвел Мнацян
|15:53
|18:08
|Сергей Дрозд
|2-й период
|Максим Кицын
|23:35
|24:17
|Шарль Лингле
|26:33
|Куинтон Хауден
|28:46
|29:06
|Джастин Фонтэйн (Дж. Скилле, М-А. Граньяни)
|Иван Мищенко (А. Алексеев, Д. Вихарев)
|35:47
|Антон Волченков
|37:24
|39:23
|Евгений Ковыршин
|3-й период
|40:12
|Дмитрий Коробов
|Иван Мищенко (В. Бутузов)
|41:07
|Иван Фищенко
|42:34
|Вадим Перескоков
|51:57
|Вадим Перескоков
|51:57
|Кирилл Воронин (Д. Вихарев, Ив. Глазков)
|п.в.
|59:31
|10
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)