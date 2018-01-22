Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Найдено спасение от измен
Внучка Любови Полищук покорила соцсети
Две россиянки погибли в Таиланде
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари ФлэймзОТ1
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Лада
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
22.01
Динамо РОТ1
Югра2
Хоккей. КХЛ
22.01
Динамо Мн2
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
22.01
СпартакОТ3
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
22.01
СКАОТ2
ХК Динамо3
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Родченков дает показания против России
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с октября
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Названы самые «токсичные» родственники
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
22 января, источник: Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли хабаровский «Амур» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле в понедельник, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Егор Аверин (22-я минута), Артём Ильенко (32-я) и Артур Каюмов (40-я). Вратарь «Локомотива» Александр Судницин отразил 21 бросок, в пятый раз в сезоне сохранив свои ворота «сухими».

«Локомотив», обеспечивший себе домашний старт в плей-офф, 27 февраля на выезде встретится с московским «Спартаком», а «Амур» 25 января в гостях сыграет с китайским «Куньлунем».

Локомотив 3:0
(0:0, 3:0, 0:0)
Амур
22.01.2018, 19:00 Зрители: 7026 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Судницин Юха Метсола
1-й период
Богдан Потехин 14:19
2-й период
20:00 Петри Контиола
21:07 Егор Аверин (Я. Накладал, А. Судницин)
31:09 Артем Ильенко (С. Крунвалль)
33:11
Вячеслав Литовченко 37:22
39:28 Артур Каюмов (Е. Аверин, А. Локтионов)
Александр I Пикар 39:55
3-й период
Вячеслав Ушенин 44:28
44:40 Андрей Локтионов
44:58 Петри Контиола
47:04 Якуб Накладал
53:46 Александр Елесин
53:46 Александр Елесин
Статистика
14 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучезарная улыбка и яркая внешность: откровенные фото супруги хоккеиста Владимира Тарасенко
С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте
Родченков дает показания против России
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с октября
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«СЭ»: Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели
Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА
«Локомотив» заблокировал трансфер Фернандеша в «Интер»
Еще две команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь