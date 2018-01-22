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«Локомотив» обыграл «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли хабаровский «Амур» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли хабаровский «Амур» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до трех матчей.
Встреча, прошедшая в Ярославле в понедельник, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Егор Аверин (22-я минута), Артём Ильенко (32-я) и Артур Каюмов (40-я). Вратарь «Локомотива» Александр Судницин отразил 21 бросок, в пятый раз в сезоне сохранив свои ворота «сухими».
«Локомотив», обеспечивший себе домашний старт в
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Мартемьянов
|Александр Судницин
|Юха Метсола
|1-й период
|Богдан Потехин
|14:19
|2-й период
|20:00
|Петри Контиола
|21:07
|Егор Аверин (Я. Накладал, А. Судницин)
|31:09
|Артем Ильенко (С. Крунвалль)
|33:11
|Вячеслав Литовченко
|37:22
|39:28
|Артур Каюмов (Е. Аверин, А. Локтионов)
|Александр I Пикар
|39:55
|3-й период
|Вячеслав Ушенин
|44:28
|44:40
|Андрей Локтионов
|44:58
|Петри Контиола
|47:04
|Якуб Накладал
|53:46
|Александр Елесин
|53:46
|Александр Елесин
|14
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)