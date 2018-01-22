«Локомотив» обыграл «Амур» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле в понедельник, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Егор Аверин (22-я минута), Артём Ильенко (32-я) и Артур Каюмов (40-я). Вратарь «Локомотива» Александр Судницин отразил 21 бросок, в пятый раз в сезоне сохранив свои ворота «сухими».