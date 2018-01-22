И лучшие фото из их Instagram
Магнитогорский лед остается заколдованным для «Куньлуня»
После поражения от омского «Авангарда» «Магнитка» была просто обязана обыгрывать «Куньлунь». Китайцы ни разу не побеждали на уральском льду за всю свою историю.
После поражения от омского «Авангарда» «Магнитка» была просто обязана обыгрывать «Куньлунь». Китайцы ни разу не побеждали на уральском льду за всю свою историю.
Это раз. «Драконы» потеряли все шансы на
И пальцы можно загибать и загибать.
После первых 20 минут зрители откровенно зевают. Благо второй отрезок «Магнитка» начинает в большинстве. Третий по этому показателю клуб в лиге держит реноме убийцы: 35 секунд требуется, что Эллисон забил в третьей встрече подряд, передавая привет тренерскому штабу канадской сборной.
«Магнитка» наседает на «Куньлунь», что китайцам не продохнуть. Однако итогом этой бомбардировки становится… гол в ворота Самсонова! Брюле забивает, пожалуй, самый красивый гол «Куньлуня» в сезоне. Оказавшись один на один с голкипером, канадец уводит шайбу за спину, а через мгновение стреляет
И после перерыва «Магнитка» выкладывает на стол все козыри. Вольски все делает сам: и бросает и добивает, выводя «сталеваров» в лидеры вновь. Следом Мозякин кладет фирменную шайбу в девятку в большинстве. Вишенка на торте — гол Тимкина, который он забивает с передачи Кокарева, отданной спиной. 4:1 — «драконам» стальная столица России
— Самое главное, что выиграли, — улыбается фирменной беззубой улыбкой в
— Я просто счастлив, — признается Оскар Осала, который впервые в карьере сыграет на Олимпиаде. — Мечты сбываются! В 2014 году, когда была Олимпиада в Сочи, я написал пожелание на бумаге, чтобы попасть на следующие Игры. Я думал, что поедут игроки НХЛ… Да, не очень честно получается, что ребята не смогут там сыграть. Но я все равно горжусь тем, что буду представлять свою страну на Играх!
|Металлург Мг
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4:1
(0:0, 1:1, 3:0)
|Куньлунь
|Виктор Козлов
|Бобби Карпентер
|Илья Самсонов
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|Кори Кейн
|19:43
|2-й период
|20:35
|Мэтт Эллисон (В. Вольски, Ян Коварж)
|Жильбер Брюле (Б. Дефацио, Т. Бек)
|27:36
|Кайл Чипчура
|33:13
|3-й период
|46:51
|Войтек Вольски
|Брэндон Дефацио
|51:48
|53:21
|Сергей Мозякин (К. Ли, В. Вольски)
|53:50
|Евгений Тимкин (Д. Кокарев)
|Йоонас Ярвинен
|55:27
|0
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)