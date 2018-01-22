Магнитогорский лед остается заколдованным для «Куньлуня»

Это раз. «Драконы» потеряли все шансы на плей-офф и проиграли четыре матча из последних пяти. Это два. Войтек Вольски, который начинал сезон в «Ред стар», и которого точно берут на Олимпиаду, набирает очки пять матчей подряд — уже за «Магнитку». Это три. В порядке и «сталевар» Мэтт Эллисон, которого на Олимпиаду пока не взяли, — канадец стабильно набирает очки, забивая в последних четырех матчах опять же из пяти. Дополнительная мотивация Оскара Осалы — финна также включили в состав олимпийской сборной Финляндии. Это четыре. Защитник Евгений Бирюков проводит 800-й матч в карьере (и все — за родную «Магнитку»), и не прочь отметить рекорд победой. Это пять.

И пальцы можно загибать и загибать.

После первых 20 минут зрители откровенно зевают. Благо второй отрезок «Магнитка» начинает в большинстве. Третий по этому показателю клуб в лиге держит реноме убийцы: 35 секунд требуется, что Эллисон забил в третьей встрече подряд, передавая привет тренерскому штабу канадской сборной.

«Магнитка» наседает на «Куньлунь», что китайцам не продохнуть. Однако итогом этой бомбардировки становится… гол в ворота Самсонова! Брюле забивает, пожалуй, самый красивый гол «Куньлуня» в сезоне. Оказавшись один на один с голкипером, канадец уводит шайбу за спину, а через мгновение стреляет из-под ноги аккурат под планку. Такие броски не берутся! 1:1, и третий период превращается в досрочный овертайм.

И после перерыва «Магнитка» выкладывает на стол все козыри. Вольски все делает сам: и бросает и добивает, выводя «сталеваров» в лидеры вновь. Следом Мозякин кладет фирменную шайбу в девятку в большинстве. Вишенка на торте — гол Тимкина, который он забивает с передачи Кокарева, отданной спиной. 4:1 — «драконам» стальная столица России по-прежнему не по зубам.

— Самое главное, что выиграли, — улыбается фирменной беззубой улыбкой в микст-зоне Евгений Тимкин. На носу у форварда пластырь — рубилась «Магнитка», не жалея себя. — Терпели, ждали шанса. И как показывает табло — дотерпели.

— Я просто счастлив, — признается Оскар Осала, который впервые в карьере сыграет на Олимпиаде. — Мечты сбываются! В 2014 году, когда была Олимпиада в Сочи, я написал пожелание на бумаге, чтобы попасть на следующие Игры. Я думал, что поедут игроки НХЛ… Да, не очень честно получается, что ребята не смогут там сыграть. Но я все равно горжусь тем, что буду представлять свою страну на Играх!