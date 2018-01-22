«Трактор» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»

В составе победителей две шайбы забросил Ник Бэйлен (22-я и 27-я минуты), еще один гол на счету Артема Бородкина (39). У проигравших отличился Илья Михеев (21).

Челябинская команда с 90 очками занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Омский клуб с 84 баллами располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Трактор» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» 27 января, «Авангард» в этот же день дома сыграет с «Сибирью».