«Трактор» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»
ТАСС, 22 января. Челябинский «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 22 января. Челябинский «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей две шайбы забросил Ник Бэйлен (22-я и 27-я минуты), еще один гол на счету Артема Бородкина (39). У проигравших отличился Илья Михеев (21).
Челябинская команда с 90 очками занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Омский клуб с 84 баллами располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Трактор» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» 27 января, «Авангард» в этот же день дома сыграет с «Сибирью».
Позднее в понедельник встречу проведут ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Поражение «Амура» в основное время гарантирует «Трактору» участие в
В другом матче дня магнитогорский «Металлург» обыграл пекинский «Куньлунь» (4:1).
|Анвар Гатиятулин
|Герман Титов
|Василий Демченко
|Доминик Фурх 58:06 (Д. Фурх 59:31)
|1-й период
|12:20
|2-й период
|Илья Михеев
|20:26
|21:10
|Ник Бэйлен (Р. Гюнге, Л. Виделль)
|26:44
|Ник Бэйлен (Р. Гюнге)
|31:04
|Александр Рыбаков
|31:04
|Александр Рыбаков
|38:16
|Артем Бородкин (Р. Гюнге, А. Шинин)
|3-й период
|Егор Мартынов
|59:31
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)