Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Россиянки стали рожать первенцев на пять лет позже
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Внучка Елизаветы II выходит замуж
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р1
Югра0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн2
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА2
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив3
Амур0
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Авангард1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
23.01
Торонто Мэйпл Ливз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.01
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23.01
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
23.01
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23.01
Аризона Койотс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче
В CAS прошли cлушания отстраненных от ОИ российских конькобежцев
Кира Найтли появилась на публике в мужском костюме
Внучка Елизаветы II выходит замуж
Названы самые «токсичные» родственники
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
10Король Хавьер и прорыв новых русских
20:06 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Авангард»

ТАСС, 22 января. Челябинский «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей две шайбы забросил Ник Бэйлен (22-я и 27-я минуты), еще один гол на счету Артема Бородкина (39). У проигравших отличился Илья Михеев (21).

Челябинская команда с 90 очками занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Омский клуб с 84 баллами располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Трактор» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» 27 января, «Авангард» в этот же день дома сыграет с «Сибирью».

Позднее в понедельник встречу проведут ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Поражение «Амура» в основное время гарантирует «Трактору» участие в плей-офф КХЛ.

В другом матче дня магнитогорский «Металлург» обыграл пекинский «Куньлунь» (4:1).

Трактор 3:1
(0:0, 3:1, 0:0)
Авангард
22.01.2018, 17:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Герман Титов
Вратари
Василий Демченко Доминик Фурх 58:06 (Д. Фурх 59:31)
1-й период
12:20
2-й период
Илья Михеев 20:26
21:10 Ник Бэйлен (Р. Гюнге, Л. Виделль)
26:44 Ник Бэйлен (Р. Гюнге)
31:04 Александр Рыбаков
31:04 Александр Рыбаков
38:16 Артем Бородкин (Р. Гюнге, А. Шинин)
3-й период
Егор Мартынов 59:31
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче
В CAS прошли cлушания отстраненных от ОИ российских конькобежцев
«Магнитка» победила «Куньлунь» в 500-м матче Тимкина в КХЛ
«Ростов» не смог выиграть во втором матче подряд при Карпине
8 главных выводов по первым матчам ЦСКА в 2018 году
Новости
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Белье, с которым ты не окажешься в неловкой ситуации никогда Если бы нужно было выбрать всего один вид белья,то мы бы не раздумывая отдали свой голос за бесшовный комплект телесного оттенка
Дети
10 вещей, о которых мечтали девочки в 90-е Вряд ли вы сможете объяснить современным детям, почему девочки, выросшие в 90-е, так хотели заполучить эти предметы
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь