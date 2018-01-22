Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Сейчас казахстанский хоккеист играет в первом звене.
Сейчас казахстанский хоккеист играет в первом звене.
Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим нападающим недели в КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
На счету Старченко — пять шайб, что стало лучшим показателем среди игроков его амплуа. Казахстанский форвард оформил дубли в ворота «Автомобилиста» и «Лады». Всего на счету Старченко — шесть (5+1) очков. Его команда одержала две победы в трех матчах. Показатель полезности Старченко, который сейчас играет в первом звене, составил «+3», также на его счету 11 бросков по воротам.
Лучшим вратарем признан Павел Францоуз из «Трактора», лучшим защитником — Юусо Хиетанен из московского «Динамо», а лучшим новичком — защитник «Сибири» Илья Морозов.
Лучших игроков недели в КХЛ выбирается комиссия на основе статистических данных выступлений хоккеистов.
Напомним, вчера, 21 января, «Барыс» на своем льду со счетом 4:3 обыграл «Ладу» и одержал вторую подряд победу, однако астанинский уже лишился математических шансов на попадание в