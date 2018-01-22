Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим нападающим недели в КХЛ

На счету Старченко — пять шайб, что стало лучшим показателем среди игроков его амплуа. Казахстанский форвард оформил дубли в ворота «Автомобилиста» и «Лады». Всего на счету Старченко — шесть (5+1) очков. Его команда одержала две победы в трех матчах. Показатель полезности Старченко, который сейчас играет в первом звене, составил «+3», также на его счету 11 бросков по воротам.