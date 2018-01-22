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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Сейчас казахстанский хоккеист играет в первом звене.

Источник: РИА "Новости"

Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим нападающим недели в КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

На счету Старченко — пять шайб, что стало лучшим показателем среди игроков его амплуа. Казахстанский форвард оформил дубли в ворота «Автомобилиста» и «Лады». Всего на счету Старченко — шесть (5+1) очков. Его команда одержала две победы в трех матчах. Показатель полезности Старченко, который сейчас играет в первом звене, составил «+3», также на его счету 11 бросков по воротам.

Лучшим вратарем признан Павел Францоуз из «Трактора», лучшим защитником — Юусо Хиетанен из московского «Динамо», а лучшим новичком — защитник «Сибири» Илья Морозов.

Лучших игроков недели в КХЛ выбирается комиссия на основе статистических данных выступлений хоккеистов.

Напомним, вчера, 21 января, «Барыс» на своем льду со счетом 4:3 обыграл «Ладу» и одержал вторую подряд победу, однако астанинский уже лишился математических шансов на попадание в плей-офф.

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