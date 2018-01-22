Битвы за плей-офф — будет очень жарко. Прогнозы на день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Металлург» — «Куньлунь Ред Стар»

Подопечные Виктора Козлова по делу уступили в прошлом матче «Авангарду», а значит, в сегодняшней встрече они захотят исправиться. Сам главный тренер на субботней послематчевой пресс-конференции пообещал, что в игре с «Куньлунем» команда сыграет агрессивнее. «Куньлунь» же доигрывает сезон. Будущее наставника коллектива Роберта Карпентера пока что туманно. Тем не менее, китайская команда не бросает играть, а выкладывается в каждой игре. Но сегодня успех будет за «Металлургом», хозяева победят в основное время.

Прогноз: победа «Металлурга» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 23, 22.01.2018, 17:00 Трактор 3 Авангард 1

«Трактор» — «Авангард»

«Ястребы» выиграли в важнейшем для себя субботнем матче с «Магниткой», но расслабляться ещё рано, потому что конкуренты в лице «Салавата» и «Сибири» тоже не дремлют и набирают очки. И для того, чтобы обезопасить себя от вылета из числа участников Кубка Гагарина, Омску сегодня нужно набирать три очка. Такая же задача стоит и перед хозяевами, которые борются с «Нефтехимиком» за четвёртое место на Востоке, которое даст в плей-офф преимущество домашних матчей. Так что в этом поединке нас ожидает жаркая и искрящая борьба, в которой мы отдадим предпочтение «Авангарду». Слишком мощное впечатление он оставил своей игрой в Магнитогорске. Но вполне возможно, что «Трактор» заведёт выяснение отношений в дополнительное время.

Прогноз: победа «Авангарда» в дополнительное время.

«Локомотив» — «Амур»

Потерпев неудачу в Санкт-Петербурге, «Амур» попытается пробить для себя дорогу в плей-офф из Ярославля. «Локомотив» же гарантировал себе место в первой четвёрке Запада, и может спокойно готовиться к плей-офф. В этой игре мы рискнём и сделаем ставку на гостей. «Тиграм» победа нужна как воздух, и они её добьются, но, скорее всего, это случится за пределами основного времени. Не будем забывать и то, что в первом матче текущего сезона между этими соперниками победа также осталась за подопечными Мартемьянова. Стоит отметить, что в нынешнем чемпионате «Амур» любит и умеет обыгрывать тех, кто на бумаге сильнее него. «Салават», «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард» могут это подтвердить.

Прогноз: победа «Амура» в дополнительное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 23, 22.01.2018, 19:30 Динамо Мн 2 Адмирал 1

«Динамо» (Минск) — «Адмирал»

Минское «Динамо» не теряет надежд попасть в плей-офф. Победа в матче на открытом воздухе в Риге немного отсрочила дедлайн для команды Горди Дуайера, но её шансы по-прежнему крайне невелики. Слегка увеличить их может успех в сегодняшней встрече с «Адмиралом», и в него верится с охотой. Скандалы, которые сотрясают команду из Владивостока в течение последнего месяца, не могут не сказываться на её игре. Поэтому предположим, что минчане добьются победы и возьмут в этом матче три очка.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

СКА — «Динамо» (Москва)

Питерские «армейцы» не горят желанием кому-либо помогать в борьбе за плей-офф. Они доказали это, обыграв на минувшей неделе «Спартак» и «Амур». Скорее всего, та же печальная участь ожидает и московское «Динамо». Бело-голубые по итогам субботы снова попали в восьмёрку, но сегодня они рискуют оттуда вылететь. СКА очевидно сильнее москвичей по подбору игроков, а потому он выиграет в основное время.

Прогноз: победа СКА в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 23, 22.01.2018, 19:30 Спартак 3 Северсталь 2

«Спартак» — «Северсталь»

Главная битва сегодняшнего дня за плей-офф пройдёт в Москве, где сойдутся «Спартак» и «Северсталь». Команды подходят к одному из главных для себя матчей сезона в разном настроении. Спартаковцы в сумасшедшем по накалу и сюжету дерби обыграли «Динамо», а подопечные Александра Гулявцева проиграли три матча подряд. Но сегодня это не будет иметь никакого значения. Для них это последняя игра перед перерывом на Олимпиаду, а закончат они «регулярку» матчами с ЦСКА и СКА. Команды выйдут на лёд как на последний бой. Победителя предсказать очень трудно, но всё-таки попробуем сделать ставку на «Спартак». Он играет дома, а в таких играх зрительская поддержка способна сотворить нечто и помочь хозяевам.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

«Динамо» (Рига) — «Югра»

После отличного шоу на открытом воздухе рижское «Динамо» вернётся под своды своей родной арены, где примет ханты-мансийскую «Югру». У обеих команд к текущему моменту сложились серии из поражений. В этой игре сделаем ставку на хозяев. Они постараются порадовать свою публику, а вот «югорчане» уедут из столицы Латвии с нулём в графе «Набранные очки».