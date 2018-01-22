Хабаровский «Амур» попытается добыть очки в Ярославле

В пяти последних матах «железнодорожники» одержали три победы, получили неожиданную подножку от владивостокского «Адмирала» и уступили питерскому СКА. Тем не менее, уверенная игра по ходу всего сезона позволила подопечным Дмитрия Квартальнова прорваться в зону плей-офф. Сейчас ярославская команда расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы на Западе.

«Амур» продолжает догонять «Сибирь», которая расположилась на восьмой строчке. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после трёх подряд побед «тигры» в Санкт-Петербурге уступили лучшей команде регулярного чемпионата — СКА. Однако подопечные Андрея Мартемьянова не намерены опускать рук. У хабаровчан впереди ещё пять матчей и две игры в запасе для борьбы за очки с новосибирцами.