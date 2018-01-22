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04:08 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» попытается добыть очки в Ярославле

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы продолжает борьбу за попадание в плей-офф. Сегодня, 22 января, «тигры» проведут в Ярославле матч с местным «Локомотивом», который уже обеспечил себе место в восьмёрке сильнейших в Западной конференции КХЛ.

В пяти последних матах «железнодорожники» одержали три победы, получили неожиданную подножку от владивостокского «Адмирала» и уступили питерскому СКА. Тем не менее, уверенная игра по ходу всего сезона позволила подопечным Дмитрия Квартальнова прорваться в зону плей-офф. Сейчас ярославская команда расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы на Западе.

«Амур» продолжает догонять «Сибирь», которая расположилась на восьмой строчке. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после трёх подряд побед «тигры» в Санкт-Петербурге уступили лучшей команде регулярного чемпионата — СКА. Однако подопечные Андрея Мартемьянова не намерены опускать рук. У хабаровчан впереди ещё пять матчей и две игры в запасе для борьбы за очки с новосибирцами.

В нынешнем сезоне соперники уже встречались. В ноябре 2017 года «Амур» на своём льду обыграл команду из Ярославля со счётом 3:1. «Тигры» попытаются повторить успех в гостях. Матч пройдёт в «Арене-2000-Локомотив» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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