Хабаровский «Амур» попытается добыть очки в Ярославле
Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы продолжает борьбу за попадание в
Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы продолжает борьбу за попадание в
В пяти последних матах «железнодорожники» одержали три победы, получили неожиданную подножку от владивостокского «Адмирала» и уступили питерскому СКА. Тем не менее, уверенная игра по ходу всего сезона позволила подопечным Дмитрия Квартальнова прорваться в зону
«Амур» продолжает догонять «Сибирь», которая расположилась на восьмой строчке. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после трёх подряд побед «тигры» в
В нынешнем сезоне соперники уже встречались. В ноябре 2017 года «Амур» на своём льду обыграл команду из Ярославля со счётом 3:1. «Тигры» попытаются повторить успех в гостях. Матч пройдёт в «Арене-2000-Локомотив» и начнётся в 19:00 по московскому времени.