Когда «Сибирь» — машина, а у «Ак Барса» ничего нет. Расклады перед плей-офф

Источник: РИА "Новости"

«Сибирь» стала ещё ближе к кубковой восьмёрке

Подопечные Владимира Юрзинова-младшего уверенно переиграли на своём льду «Автомобилист» со счётом 3:0. Эта победа позволила сибирякам оторваться от «Амура» на четыре очка. Но не будем забывать, что у хабаровской команды есть ещё две игры в запасе. Да и в целом календарь у «Амура» смотрится немного проще. В понедельник он сыграет с «Локомотивом», а затем по плану — две выездные встречи с «Куньлунем» и два дерби с «Адмиралом».

Конечно нельзя сказать, что матчи с соседями железно принесут «тиграм» 12 очков, но оба коллектива сейчас слабее них, и одержать в этих поединках четыре победы — это вполне реально. Что касается «Сибири», то сначала она примет у себя «Ладу», а после олимпийской паузы сыграет в Омске с «Авангардом» и дома с «Трактором». Предсказать, в какой форме через месяц будут эти соперники, крайне сложно, но, по крайней мере, три очка в ближайшей встрече «Сибирь» набрать обязана. «Лада» уже откровенно доигрывает чемпионат.

«Барыс» лишился шансов на плей-офф

Невероятно, но факт — команда, которая по осени наводила ужас на своих соперников и считалась одной из самых симпатичных в КХЛ, посыпалась зимой и за несколько игр до конца «регулярки» лишилась шансов на попадание в плей-офф. Не помогли и экстренные меры в виде отставки Корешкова и жертвоприношения барана на тренировке. Недавно клуб расторг контракт с третьим бомбардиром регулярного чемпионата Линденом Веем, а президент Аскар Шопобаев признал ошибочность поездки части игроков в Дубай во время ноябрьской паузы на Евротур. После неё-то результаты команды и покатились по наклонной. Она одержала всего четыре победы в двадцати двух матчах. Конечно, это не тот результат, с которым можно рассчитывать на плей-офф, даже если в твоём распоряжении одна из лучших троек лиги.

«Салават» снова стал вторым на Востоке

Это произошло после того, как уфимцы ожидаемо переиграли на своей площадке «Слован». Их преимущество над омским «Авангардом» зыбко — всего лишь два очка. У обеих команд сыграно по 53 матча. Посмотрим на их календарь перед концом «регулярки».

«Салават»: 23.01 — «Йокерит» (д), 27.02 — «Сочи» (д), 01.03 — «Ак Барс» (д).

«Авангард»: 22.01 — «Трактор» (г), 27.02 — «Сибирь» (д), 01.03 — «Барыс» (г).

Чуть проще календарь выглядит у «Салавата». Во-первых, все матчи команда Эркки Вестерлунда проведёт на домашней площадке, а во-вторых, мотивация соперников уфимского коллектива будет не настолько сильной, как у тех коллективов, с которыми предстоит сыграть «Авангарду». Тот же «Сочи» уже в следующей игре может обеспечить себе плей-офф, переиграв «Витязь». «Шуты» из Хельсинки также сейчас далеки от турнирной борьбы. «Ак Барс», правда, не желает отдавать первое место «Нефтехимику», но с ним «Салават» сыграет в последнем туре, и какой к этому моменту будет турнирная ситуация, никто не знает.

У «Авангарда» соперники будут злее. «Трактор» цепляется за первую четвёрку, а для «Сибири» матч с омичами будет и вовсе игрой жизни и смерти. Чуть более лёгкой видится последняя встреча с «Барысом», но и там вероятны неприятности — наверняка, команда Мамбеталиева перед долгим расставанием со своими поклонниками захочет хоть как-то загладить перед ними вину и обыграть «ястребов». Борьба за вторую строчку на Востоке будет жёсткой и упорной, и сейчас сказать, кто в ней победит, нельзя. Но пока что чуть больше шансов у «Салавата».

«Нефтехимик» закрепился в первой четвёрке

Крайне благоприятным получилось воскресенье для коллектива Андрея Назарова. Получив хорошие вести из Новосибирска о «сухом» поражении «Автомобилиста», «волки» в матче с «Йокеритом» проявили характер и вырвали в третьем периоде победу у финской команды. В ударе оказались легионеры — Дэн Секстон забил и отдал голевую передачу, а ещё по шайбе забросили Деннис Эверберг и Роберт Ганзл.

Сейчас «Нефтехимик» опережает идущий пятым «Трактор» на четыре очка. До конца «регулярки» нижнекамцы примут у себя дома «Слован» и «Ладу», а напоследок они отправятся в Магнитогорск. Если не произойдёт чего-то невероятного, в домашних матчах «Нефтехимик» спокойно наберёт свои шесть очков. У «Трактора» календарь не в пример сложнее — до паузы на Олимпиаду он сыграет в Челябинске с «Авангардом», а после неё парни Гатиятулина в гостевых поединках схлестнутся с «Автомобилистом» и «Сибирью». Так что, вполне возможно, что уже после следующей игры «Нефтехимик» гарантирует себе место в четвёрке. Для этого нужна победа над «Слованом» и чтобы «Трактор» проиграл «Авангарду» в основное время. Но и идущий первым «Ак Барс» всего в трёх очках, так что команда Назарова может побороться и за первое место.

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К слову, о проблемах казанцев рассказал нападающий команды Артём Лукоянов:

«Довели до такого… Вышли спустя рукава со «Слованом» — всем, наверное, показалось, что мы вышли поиграть просто так. Всё это перерастает на другие игры, поэтому сегодня даже если и старались, то ничего не получалось. Даже сказать нечего — будем разбираться, тренеры что-то подскажут. Могу сказать, что одного желания в таких матчах мало, после «Слована», самой безбашенной игры, всё переросло на другие матчи. Это такая зараза, после которой тяжело вернуть победную игру. Ни большинства, вообще ничего нет… Непонятно, что происходит. Будем разбираться внутри команды.