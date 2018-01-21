Когда «Сибирь» — машина, а у «Ак Барса» ничего нет. Расклады перед плей-офф
Вся борьба на Востоке ещё впереди. Но не для «Барыса».
Вся борьба на Востоке ещё впереди. Но не для «Барыса».
«Сибирь» стала ещё ближе к кубковой восьмёрке
Подопечные Владимира
Конечно нельзя сказать, что матчи с соседями железно принесут «тиграм» 12 очков, но оба коллектива сейчас слабее них, и одержать в этих поединках четыре победы — это вполне реально. Что касается «Сибири», то сначала она примет у себя «Ладу», а после олимпийской паузы сыграет в Омске с «Авангардом» и дома с «Трактором». Предсказать, в какой форме через месяц будут эти соперники, крайне сложно, но, по крайней мере, три очка в ближайшей встрече «Сибирь» набрать обязана. «Лада» уже откровенно доигрывает чемпионат.
«Барыс» лишился шансов на
Невероятно, но факт — команда, которая по осени наводила ужас на своих соперников и считалась одной из самых симпатичных в КХЛ, посыпалась зимой и за несколько игр до конца «регулярки» лишилась шансов на попадание в
«Салават» снова стал вторым на Востоке
Это произошло после того, как уфимцы ожидаемо переиграли на своей площадке «Слован». Их преимущество над омским «Авангардом» зыбко — всего лишь два очка. У обеих команд сыграно по 53 матча. Посмотрим на их календарь перед концом «регулярки».
«Салават»: 23.01 — «Йокерит» (д), 27.02 — «Сочи» (д), 01.03 — «Ак Барс» (д).
«Авангард»: 22.01 — «Трактор» (г), 27.02 — «Сибирь» (д), 01.03 — «Барыс» (г).
Чуть проще календарь выглядит у «Салавата».
У «Авангарда» соперники будут злее. «Трактор» цепляется за первую четвёрку, а для «Сибири» матч с омичами будет и вовсе игрой жизни и смерти. Чуть более лёгкой видится последняя встреча с «Барысом», но и там вероятны неприятности — наверняка, команда Мамбеталиева перед долгим расставанием со своими поклонниками захочет хоть
«Нефтехимик» закрепился в первой четвёрке
Крайне благоприятным получилось воскресенье для коллектива Андрея Назарова. Получив хорошие вести из Новосибирска о «сухом» поражении «Автомобилиста», «волки» в матче с «Йокеритом» проявили характер и вырвали в третьем периоде победу у финской команды. В ударе оказались легионеры — Дэн Секстон забил и отдал голевую передачу, а ещё по шайбе забросили Деннис Эверберг и Роберт Ганзл.
Сейчас «Нефтехимик» опережает идущий пятым «Трактор» на четыре очка. До конца «регулярки» нижнекамцы примут у себя дома «Слован» и «Ладу», а напоследок они отправятся в Магнитогорск. Если не произойдёт
К слову, о проблемах казанцев рассказал нападающий команды Артём Лукоянов:
«Довели до такого… Вышли спустя рукава со «Слованом» — всем, наверное, показалось, что мы вышли поиграть просто так. Всё это перерастает на другие игры, поэтому сегодня даже если и старались, то ничего не получалось. Даже сказать нечего — будем разбираться, тренеры
Думаю, всё дело в нас. Как будто нас собрали только вчера, ничего не получается — ни рисунка игры, ничего нет. У нас была тактика, которая приводила нас к победам, но