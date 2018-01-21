Дубль Доуса помог «Барысу» взять реванш у «Лады» и одержать вторую подряд победу в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 21 января, в Астане и завершилась со счетом 4:3.
Ворота «Барыса» в этой игре защищал Дмитрий Мальгин, который сыграл в матче КХЛ впервые с 25 сентября 2015 года.
Равный счет в игре держался всего 54 секунды. Хозяева площадки реализовали большинство, а автором шайбы стал Найджел Доус, который отличился в КХЛ впервые с 5 декабря.
Во втором периоде команды обменялись голами. На 27-й минуте Александр Стрельцов сравнял счет, но на 31-й Кевин Даллмэн в большинстве вновь вывел «Барыс» вперед.
В третьем периоде «Барыс» вновь чуть не упустил победу. На 47-й минуте Владимир Журавлев забросил вторую шайбу «Лады», но на 52-й — Роман Старченко отличился в третьем подряд матче и вновь вывел хозяев вперед. У гостей нашлись силы отыграться и на этот раз — на 56-й минуте большинство реализовал Кирилл Капустин. Но победу в матче
|Галым Мамбеталиев
|Артис Аболс
|Дмитрий Мальгин
|Александр Лазушин 59:25 (А. Лазушин 59:38-59:49)
|1-й период
|Артем Аляев
|00:24
|00:54
|Найджел Доус (К. Даллмэн)
|06:08
|Александр Липин
|Владимир Журавлев
|06:08
|Дамир Рахимуллин
|06:08
|Александр Стрельцов
|06:36
|12:10
|Ярослав Евдокимов
|2-й период
|Александр Стрельцов (Ш. Харпер, А.Е. Кириллов)
|26:22
|Чарльз Геноуэй
|30:00
|30:54
|Кевин Даллмэн (Н. Доус)
|3-й период
|44:01
|Никита Михайлис
|Владимир Журавлев (Д. Рахимуллин)
|47:24
|51:39
|Роман Старченко (И. Кучин)
|54:00
|Иван Кучин
|Кирилл Капустин (А. Мастрюков, Ч. Геноуэй)
|55:56
|57:00
|Найджел Доус (Р. Старченко)
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)