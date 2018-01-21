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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Доуса помог «Барысу» взять реванш у «Лады» и одержать вторую подряд победу в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 21 января, в Астане и завершилась со счетом 4:3.

Ворота «Барыса» в этой игре защищал Дмитрий Мальгин, который сыграл в матче КХЛ впервые с 25 сентября 2015 года.

Равный счет в игре держался всего 54 секунды. Хозяева площадки реализовали большинство, а автором шайбы стал Найджел Доус, который отличился в КХЛ впервые с 5 декабря.

Во втором периоде команды обменялись голами. На 27-й минуте Александр Стрельцов сравнял счет, но на 31-й Кевин Даллмэн в большинстве вновь вывел «Барыс» вперед.

В третьем периоде «Барыс» вновь чуть не упустил победу. На 47-й минуте Владимир Журавлев забросил вторую шайбу «Лады», но на 52-й — Роман Старченко отличился в третьем подряд матче и вновь вывел хозяев вперед. У гостей нашлись силы отыграться и на этот раз — на 56-й минуте большинство реализовал Кирилл Капустин. Но победу в матче все-таки одержал «Барыс», а принес ее на 57-й минуте Найджел Доус, оформивший дубль.

Барыс 4:3
(1:0, 1:1, 2:2)
Лада
21.01.2018, 14:00 Зрители: 4432 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев Артис Аболс
Вратари
Дмитрий Мальгин Александр Лазушин 59:25 (А. Лазушин 59:38-59:49)
1-й период
Артем Аляев 00:24
00:54 Найджел Доус (К. Даллмэн)
06:08 Александр Липин
Владимир Журавлев 06:08
Дамир Рахимуллин 06:08
Александр Стрельцов 06:36
12:10 Ярослав Евдокимов
2-й период
Александр Стрельцов (Ш. Харпер, А.Е. Кириллов) 26:22
Чарльз Геноуэй 30:00
30:54 Кевин Даллмэн (Н. Доус)
3-й период
44:01 Никита Михайлис
Владимир Журавлев (Д. Рахимуллин) 47:24
51:39 Роман Старченко (И. Кучин)
54:00 Иван Кучин
Кирилл Капустин (А. Мастрюков, Ч. Геноуэй) 55:56
57:00 Найджел Доус (Р. Старченко)
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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