Дубль Доуса помог «Барысу» взять реванш у «Лады» и одержать вторую подряд победу в КХЛ

Игра проходила сегодня, 21 января, в Астане и завершилась со счетом 4:3.

Ворота «Барыса» в этой игре защищал Дмитрий Мальгин, который сыграл в матче КХЛ впервые с 25 сентября 2015 года.

Равный счет в игре держался всего 54 секунды. Хозяева площадки реализовали большинство, а автором шайбы стал Найджел Доус, который отличился в КХЛ впервые с 5 декабря.

Во втором периоде команды обменялись голами. На 27-й минуте Александр Стрельцов сравнял счет, но на 31-й Кевин Даллмэн в большинстве вновь вывел «Барыс» вперед.