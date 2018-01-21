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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сухарь» Красикова помог «Сибири» уверенно победить «Автомобилист»

«Сибирь» на домашнем льду одержала уверенную победу над «Автомобилистом».

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей по разу отличились Владимир Первушин (пятая минута), Иван Верещагин (10) и Йонас Энлунд (21). Голкипер хозяев Алексей Красиков отразил 18 бросков и отыграл в третий раз на ноль в этом сезоне.

«Сибирь» одержала четвёртую победу кряду, а клуб из Екатеринбурга проиграл в пятый раз за последние шесть матчей. По ходу матча один из лидеров гостей Егор Миловзоров получил травму.

Сибирь 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
Автомобилист
21.01.2018, 13:30 Зрители: 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Владимир Крикунов
Вратари
Алексей Красиков Владимир Сохатский
1-й период
04:12 Владимир Первушин (А. Сигарев, М. Игнатович)
09:18 Иван Верещагин (А. Бергстрем)
10:20 Владимир Первушин
Денис Куляш 15:26
2-й период
20:28 Йонас Энлунд (П. Закриссон, А. Бергстрем)
24:59 Кирилл Воробьев
30:58 Кирилл Воробьев
Александр Кучерявенко 33:20
Виталий Попов 37:02
3-й период
48:55
50:41 Николай Демидов
57:01 Андрей Ермаков
Степан Хрипунов 57:01
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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