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«Сухарь» Красикова помог «Сибири» уверенно победить «Автомобилист»
«Сибирь» на домашнем льду одержала уверенную победу над «Автомобилистом».
«Сибирь» на домашнем льду одержала уверенную победу над «Автомобилистом».
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе победителей по разу отличились Владимир Первушин (пятая минута), Иван Верещагин (10) и Йонас Энлунд (21). Голкипер хозяев Алексей Красиков отразил 18 бросков и отыграл в третий раз на ноль в этом сезоне.
«Сибирь» одержала четвёртую победу кряду, а клуб из Екатеринбурга проиграл в пятый раз за последние шесть матчей. По ходу матча один из лидеров гостей Егор Миловзоров получил травму.
|Сибирь
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3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
|Автомобилист
|Владимир Юрзинов
|Владимир Крикунов
|Алексей Красиков
|Владимир Сохатский
|1-й период
|04:12
|Владимир Первушин (А. Сигарев, М. Игнатович)
|09:18
|Иван Верещагин (А. Бергстрем)
|10:20
|Владимир Первушин
|Денис Куляш
|15:26
|2-й период
|20:28
|Йонас Энлунд (П. Закриссон, А. Бергстрем)
|24:59
|Кирилл Воробьев
|30:58
|Кирилл Воробьев
|Александр Кучерявенко
|33:20
|Виталий Попов
|37:02
|3-й период
|48:55
|50:41
|Николай Демидов
|57:01
|Андрей Ермаков
|Степан Хрипунов
|57:01
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)