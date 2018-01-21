Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок

Источник: РИА "Новости"

Публикация зарплатных бюджетов КХЛ, оказавшихся в расположении редакции «Чемпионата», породила немало дискуссий. В основном, в профессиональной среде. Работники клубов наперебой начали заявлять о неточностях в наших данных. Стоит ли говорить, что «правильные» зарплатные бюджеты, по их мнению, куда меньше? У нас любят прибедняться, создавая вокруг себя образ золушки, которая выигрывает не благодаря, а вопреки.

Тому, что наши данные несколько завышены, есть простое объяснение. Мы сложили гарантированные зарплаты с бонусами, прописанными в контрактах. У того же ЦСКА это 600 млн, то есть больше четверти всего бюджета! Не скупится на вознаграждения и «Автомобилист», который с этого сезона ворвался в группу олигархов. Однако все эти бонусы ещё надо заработать. Не каждому удастся выбить 20 шайб за сезон, особенно в топ-клубе, где нужно очень постараться даже чтобы просто попасть в состав.

Четыре года назад КХЛ уже публиковала зарплатные бюджеты клубов. Сама, без инсайдов и скандалов. Почему это практика не была продолжена — решительно непонятно. Если не раскрывать суммы контрактов отдельных игроков — профсоюз не сможет наложить своё вето. Зато сразу становится понятно, кто из менеджеров просто сидит на нефтяной трубе, из года в год вылетая во втором раунде, а кто прыгает выше головы, пересчитывая каждый рубль. Понятно, что не всем управленцам выгодно, чтобы результаты их работы были доступны каждому болельщику.

«Спартак» стал олигархом, «Нефтехимик» затянул пояса

Многое ли изменилось с сезона-2013/14? Сравнение получится не самым корректным, так как тогда семь бывших игроков НХЛ были выведены за потолок зарплат. Однако понять расстановку сил всё равно можно Итак, начнём с малого. 293 млн — таков нынче прожиточный минимум во второй по силе лиге мира. На эти деньги существует рижское «Динамо». Четыре года назад у главного клуба Латвии была примерно такая же платёжка — 267 млн, но сразу три команды («Слован», «Кузня» и «Медвешчак») умудрялись тратить на игроков меньше 200 млн. Двух из них уже нет в КХЛ.

Играть в КХЛ стало гораздо накладнее. Увеличить бюджеты пришлось даже тем клубам, которые на первый взгляд не сделали качественный скачок по составу.

С 351 млн до 644 млн приподнялось «Торпедо». У «Амура» бюджет возрос с 368 млн до 523 млн. И таких примеров — половина лиги. Причина, в общем-то, банальна: курс доллара. Для того, чтобы пригласить качественного легионера, тратить приходится в два раза больше, чем в 2013 году. Иностранцам всё равно, что раньше на их содержание уходило 30 млн рублей, а теперь — 60, для них всё это $1 млн.

На этом фоне особняком держатся «Югра» и, особенно, «Нефтехимик». Хантымансийцы будто подверглись заморозке и остались в далёком 2013-м: и тогда, и сейчас они платят игрокам порядка 347 млн. Но если «мамонты», долгое время игнорировавшие легионеров, со своей политикой вот-вот отправятся обратно в Высшую лигу, то нижнекамцы, серьёзно сократив бюджет, стали открытием сезона. Даже с учётом курса доллара и других издержек, они тратят на 100 млн меньше, чем четыре года назад. О том, насколько неэффективно распоряжалось деньгами прошлое руководство, в Нижнекамске ходят легенды.

Глядя в таблицу нынешнего сезона, не укладывается в голове, что и «Спартак» (с учётом бонусов) и «Динамо» вплотную подобрались к миллиарду. Бело-голубые и четыре года назад тратили 800 с лишним миллионов, тогда это была чемпионская команда, которой руководил Олег Знарок. Сегодня на те же деньги динамовскому руководству удалось собрать состав с массой проплешин и короткой скамейкой. «Спартак» же наряду с «Автомобилистом» (351 млн в 2013-м и 777 млн в 2018-м) перешёл из разряда скромных середняков в когорту зажиточных клубов.

Бюджет СКА за четыре года потолстел в два раза

Увеличились бюджеты «Локомотива» и ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Но никто не сравнится с клубом из Санкт-Петербурга. СКА, дважды за эти годы бравший Кубок Гагарина, стал тратить в два раза больше! В 2013 году, пусть и с выведенным за потолок зарплат Ильёй Ковальчуком, бюджет «армейцев» составлял 1,271 млрд. Теперь, когда петербуржцы обзавелись двумя кубками и статусом базового клуба сборной России, они тратят 2,247 млрд без учёта бонусов, но с учётом Ковальчука, Дацюка, Войнова и многих других.

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Бюджет СКА вырос так, будто все эти годы его обильно поливали нефтью и удобряли газом. И даже глядя на наши данные, некоторые болельщики, явно не из Санкт-Петербурга, всё равно полагают, что они занижены, а в реальности «армейцы» тратят три, а то и четыре миллиарда. Не исключено, что тому же Ковальчуку полагается скидка на заправках «Газпрома» или другие бонусы, но в официальных бумагах они не прописаны.

Даже двукратное увеличение бюджета СКА удивительно хотя бы потому, что петербуржцы и четыре года назад обладали звёздным составом. В разные годы в Ледовом высаживались Зубов и Набоков, Яшин и Афиногенов. Если чего-то и не хватало СКА, то это тренера, который объединил бы вокруг себя многочисленных прим, не желавших играть на команду. Таким тренером стал сначала Быков, а затем Знарок.

Вряд ли для того, чтобы выиграть второй Кубок Гагарина, СКА нужно было кровь из носа подписывать Дацюка и Войнова, тратя только на них бюджет аутсайдера КХЛ.

То, что один пропустил решающие стадии сезона, а другой и вовсе не сыграл в «золотом» плей-офф ни одного матча, только подтверждает бессмысленность трат. СКА раздул бюджет в два раза не только возвращая звёзд из НХЛ, но и вступая в гонку вооружений внутри лиги. Свежий пример — Владислав Гавриков, который после смены клубной прописки вмиг стал одним из самых высокооплачиваемых защитников лиги, хотя его арсенал достаточно скромен. Кажется, единственным игроком за последние годы, которого не смогли переманить в Северную столицу, стал Иван Телегин.

Похудеть к лету. Как СКА и ещё 10 клубов залезут под потолок?

Сегодня сложно представить, как КХЛ с сезона-2019/20 введёт жёсткий потолок зарплат в 800 млн рублей, а ещё через год — 600 млн. Пусть даже с выведенными за скобки звёздами. И ведь это проблема не только СКА. Помимо петербуржцев сложности здесь и сейчас возникли бы ещё у 10 клубов КХЛ! Даже под нынешний потолок, который составляет 900 млн, помимо признанных олигархов не помещаются «Трактор» с «Автомобилистом» и «Спартаком». Неудивительно, что на одном из последних совещаний руководителей клубов поднимался вопрос о том, что планы лиги по потолку слишком радикальны и их стоит пересмотреть.

Если лига не пойдёт на попятную, то следующий сезон станет последним, когда клубам можно жить по старым правилам. По идее, есть больше года, чтобы привести свои платёжные ведомости в порядок. КХЛ дала достаточно времени, чтобы не расторгать контракты со всеми вытекающими последствиями, а просто дождаться их окончания. Из нынешнего состава СКА соглашения на сезон-2019/20 есть всего у четырёх игроков: Артём Зуб, Евгений Кетов, Сергей Калинин и Ярно Коскиранта. К тому моменту Ковальчук, скорее всего, вернётся в НХЛ, а Дацюк завершит карьеру. Идеальный сценарий, чтобы начать жить по-другому.