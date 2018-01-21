Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
КХЛ и её чемпион нуждаются в липосакции.
КХЛ и её чемпион нуждаются в липосакции.
Публикация зарплатных бюджетов КХЛ, оказавшихся в расположении редакции «Чемпионата», породила немало дискуссий. В основном, в профессиональной среде. Работники клубов наперебой начали заявлять о неточностях в наших данных. Стоит ли говорить, что «правильные» зарплатные бюджеты, по их мнению, куда меньше? У нас любят прибедняться, создавая вокруг себя образ золушки, которая выигрывает не благодаря, а вопреки.
Тому, что наши данные несколько завышены, есть простое объяснение. Мы сложили гарантированные зарплаты с бонусами, прописанными в контрактах. У того же ЦСКА это 600 млн, то есть больше четверти всего бюджета! Не скупится на вознаграждения и «Автомобилист», который с этого сезона ворвался в группу олигархов. Однако все эти бонусы ещё надо заработать. Не каждому удастся выбить 20 шайб за сезон, особенно в
Четыре года назад КХЛ уже публиковала зарплатные бюджеты клубов. Сама, без инсайдов и скандалов. Почему это практика не была продолжена — решительно непонятно. Если не раскрывать суммы контрактов отдельных игроков — профсоюз не сможет наложить своё вето. Зато сразу становится понятно, кто из менеджеров просто сидит на нефтяной трубе, из года в год вылетая во втором раунде, а кто прыгает выше головы, пересчитывая каждый рубль. Понятно, что не всем управленцам выгодно, чтобы результаты их работы были доступны каждому болельщику.
«Спартак» стал олигархом, «Нефтехимик» затянул пояса
Многое ли изменилось с сезона-2013/14? Сравнение получится не самым корректным, так как тогда семь бывших игроков НХЛ были выведены за потолок зарплат. Однако понять расстановку сил всё равно можно Итак, начнём с малого. 293 млн — таков нынче прожиточный минимум во второй по силе лиге мира. На эти деньги существует рижское «Динамо». Четыре года назад у главного клуба Латвии была примерно такая же платёжка — 267 млн, но сразу три команды («Слован», «Кузня» и «Медвешчак») умудрялись тратить на игроков меньше 200 млн. Двух из них уже нет в КХЛ.
С 351 млн до 644 млн приподнялось «Торпедо». У «Амура» бюджет возрос с 368 млн до 523 млн. И таких примеров — половина лиги. Причина, в
На этом фоне особняком держатся «Югра» и, особенно, «Нефтехимик». Хантымансийцы будто подверглись заморозке и остались в далёком 2013-м: и тогда, и сейчас они платят игрокам порядка 347 млн. Но если «мамонты», долгое время игнорировавшие легионеров, со своей политикой
Глядя в таблицу нынешнего сезона, не укладывается в голове, что и «Спартак» (с учётом бонусов) и «Динамо» вплотную подобрались к миллиарду.
Бюджет СКА за четыре года потолстел в два раза
Увеличились бюджеты «Локомотива» и ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Но никто не сравнится с клубом из
Бюджет СКА вырос так, будто все эти годы его обильно поливали нефтью и удобряли газом. И даже глядя на наши данные, некоторые болельщики, явно не из
Даже двукратное увеличение бюджета СКА удивительно хотя бы потому, что петербуржцы и четыре года назад обладали звёздным составом. В разные годы в Ледовом высаживались Зубов и Набоков, Яшин и Афиногенов. Если
То, что один пропустил решающие стадии сезона, а другой и вовсе не сыграл в «золотом»
Похудеть к лету. Как СКА и ещё 10 клубов залезут под потолок?
Сегодня сложно представить, как КХЛ с сезона-2019/20 введёт жёсткий потолок зарплат в 800 млн рублей, а ещё через год — 600 млн. Пусть даже с выведенными за скобки звёздами. И ведь это проблема не только СКА. Помимо петербуржцев сложности здесь и сейчас возникли бы ещё у 10 клубов КХЛ! Даже под нынешний потолок, который составляет 900 млн, помимо признанных олигархов не помещаются «Трактор» с «Автомобилистом» и «Спартаком». Неудивительно, что на одном из последних совещаний руководителей клубов поднимался вопрос о том, что планы лиги по потолку слишком радикальны и их стоит пересмотреть.
Если лига не пойдёт на попятную, то следующий сезон станет последним, когда клубам можно жить по старым правилам. По идее, есть больше года, чтобы привести свои платёжные ведомости в порядок. КХЛ дала достаточно времени, чтобы не расторгать контракты со всеми вытекающими последствиями, а просто дождаться их окончания. Из нынешнего состава СКА соглашения на сезон-2019/20 есть всего у четырёх игроков: Артём Зуб, Евгений Кетов, Сергей Калинин и Ярно Коскиранта. К тому моменту Ковальчук, скорее всего, вернётся в НХЛ, а Дацюк завершит карьеру. Идеальный сценарий, чтобы начать жить
Можете ли вы представить СКА, где Кетов и Калинин — главные звёзды? Вот и мы не можем. Петербуржцы, годами накапливая жир, приучили и себя и своих болельщиков к излишествам. Для того, чтобы бороться за кубки и выигрывать их, достаточно крепкого скелета и мышечной массы, а вот игроки сборной в четвёртом звене — это ни что иное, как чревоугодие. Подсев на иглу хоккейного гламура, добровольно СКА уже не сможет стать таким же клубом, как все. Вот и получается, что другого выхода, кроме как откачивать жир принудительно, не остаётся. Этой лиге нужна липосакция, а начать стоит с её чемпиона. НХЛ мы, быть может, не перегоним, но точно станем здоровее.