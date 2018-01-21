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16:27 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» окончательно лишился шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

Это случилось после домашней победы «Сибири» над «Автомобилистом» (3:0). Таким образом, новосибирская команда, идущая на восьмом месте в Восточной конференции, набрала 82 очка в 53 матчах. У «Барыса» же, даже в случае победы над «Ладой», в активе будет лишь 70 очков (53 игры) — это отставание уже не отыграть за три оставшихся матча «регулярки». На девятой позиции расположился «Амур» — 78 очков, 51 матч.

23 января «Барыс» примет «Автомобилист». Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот матч такие коэффициенты: победа «Барыса» — 2.77, ничья — 4.6, победа «Автомобилиста» — 2.2 (основное время). Победа в матче: «Барыс» — 2.15, «Автомобилист» — 1.68.

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