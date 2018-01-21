«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Это случилось после домашней победы «Сибири» над «Автомобилистом» (3:0). Таким образом, новосибирская команда, идущая на восьмом месте в Восточной конференции, набрала 82 очка в 53 матчах. У «Барыса» же, даже в случае победы над «Ладой», в активе будет лишь 70 очков (53 игры) — это отставание уже не отыграть за три оставшихся матча «регулярки». На девятой позиции расположился «Амур» — 78 очков, 51 матч.