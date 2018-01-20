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«Авангард» прервал серию поражений, забросив шесть шайб «Металлургу»
Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:6.
Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:6.
Команда Германа Титова прервала серию из четырёх поражений.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин. У «Авангарда» голы на свой счёт записали Илья Михеев, Чад Ро, Никита Самохвалов, Тедди Пёрселл, Андре Петерссон и Максим Чудинов.
|Металлург Мг
|
3:6
(2:2, 0:1, 1:3)
|Авангард
|Виктор Козлов
|Герман Титов
|Василий Кошечкин 58:25 (В. Кошечкин 59:02)
|Доминик Фурх
|1-й период
|Илья Михеев (С. Кошелев)
|03:04
|Максим Чудинов
|03:28
|08:14
|Крис Ли
|Чад Рау (А. Петерссон, П. Хохряков)
|09:20
|Михаил Фисенко
|10:04
|10:36
|Оскар Осала
|10:36
|Евгений Тимкин
|Евгений Медведев
|10:36
|14:49
|Евгений Тимкин
|17:43
|Андрей Чибисов (Д. Кокарев, М. Эллисон)
|17:50
|17:56
|Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Ян Коварж)
|2-й период
|Никита Самохвалов (М. Фисенко, М. Минеев)
|29:37
|37:01
|3-й период
|50:22
|Ян Коварж
|Дмитрий Жукенов
|54:45
|55:58
|Сергей Мозякин (В. Вольски, Ян Коварж)
|Тэдди Перселл (А. Петерссон)
|56:24
|Андре Петерссон (Т. Перселл)
|57:53
|Максим Чудинов
|п.в.
|59:02
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)