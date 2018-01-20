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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» прервал серию поражений, забросив шесть шайб «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:6.

Источник: РИА "Новости"

Команда Германа Титова прервала серию из четырёх поражений.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон и Сергей Мозякин. У «Авангарда» голы на свой счёт записали Илья Михеев, Чад Ро, Никита Самохвалов, Тедди Пёрселл, Андре Петерссон и Максим Чудинов.

Металлург Мг 3:6
(2:2, 0:1, 1:3)
Авангард
20.01.2018, 15:00 Зрители: 7280 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Герман Титов
Вратари
Василий Кошечкин 58:25 (В. Кошечкин 59:02) Доминик Фурх
1-й период
Илья Михеев (С. Кошелев) 03:04
Максим Чудинов 03:28
08:14 Крис Ли
Чад Рау (А. Петерссон, П. Хохряков) 09:20
Михаил Фисенко 10:04
10:36 Оскар Осала
10:36 Евгений Тимкин
Евгений Медведев 10:36
14:49 Евгений Тимкин
17:43 Андрей Чибисов (Д. Кокарев, М. Эллисон)
17:50
17:56 Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Ян Коварж)
2-й период
Никита Самохвалов (М. Фисенко, М. Минеев) 29:37
37:01
3-й период
50:22 Ян Коварж
Дмитрий Жукенов 54:45
55:58 Сергей Мозякин (В. Вольски, Ян Коварж)
Тэдди Перселл (А. Петерссон) 56:24
Андре Петерссон (Т. Перселл) 57:53
Максим Чудинов п.в. 59:02
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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КХЛ
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