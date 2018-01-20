Сборные Германии, Англии, Ганы, Италии, Германии и Колумбии тоже теряли своих лидеров накануне мундиалей.
«Трактор» одолел «Югру», победа стала четвёртой подряд
В Челябинске местный «Трактор» оказался сильнее
В Челябинске местный «Трактор» оказался сильнее
Команда Анвара Гатиятулина выиграла четвёртый матч подряд, серия «Югры» насчитывает четыре поражения.
В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов. Единственный гол «Югры» забил Александр Угольников.
|Анвар Гатиятулин
|Анатолий Емелин
|Павел Францоуз
|Тимур Билялов 58:43 (Т. Билялов 59:50)
|1-й период
|04:48
|Семен Кокуев
|Олег Погоришный
|13:08
|16:45
|Александр Угольников (М. Пестушко, В-М. Савинайнен)
|17:03
|Константин Майоров
|18:40
|2-й период
|Егор Журавлев
|25:35
|31:05
|Максим Якуценя
|33:21
|Игорь Полыгалов (Ал. Кручинин)
|3-й период
|46:11
|Марсель Шолохов (А. Рыбаков, С. Кокуев)
|46:55
|Максим Якуценя
|50:23
|Семен Кокуев
|Александр Комаристый
|50:27
|Артем Михеев
|56:13
|59:47
|Максим Якуценя
|Архип Неколенко
|59:50
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)