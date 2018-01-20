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17:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» одолел «Югру», победа стала четвёртой подряд

В Челябинске местный «Трактор» оказался сильнее ханты-мансийской «Югры», встреча завершилась со счётом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

Команда Анвара Гатиятулина выиграла четвёртый матч подряд, серия «Югры» насчитывает четыре поражения.

В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Игорь Полыгалов и Марсель Шолохов. Единственный гол «Югры» забил Александр Угольников.

Трактор 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Югра
20.01.2018, 14:30 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Анатолий Емелин
Вратари
Павел Францоуз Тимур Билялов 58:43 (Т. Билялов 59:50)
1-й период
04:48 Семен Кокуев
Олег Погоришный 13:08
16:45
Александр Угольников (М. Пестушко, В-М. Савинайнен) 17:03
Константин Майоров 18:40
2-й период
Егор Журавлев 25:35
31:05 Максим Якуценя
33:21 Игорь Полыгалов (Ал. Кручинин)
3-й период
46:11 Марсель Шолохов (А. Рыбаков, С. Кокуев)
46:55 Максим Якуценя
50:23 Семен Кокуев
Александр Комаристый 50:27
Артем Михеев 56:13
59:47 Максим Якуценя
Архип Неколенко 59:50
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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