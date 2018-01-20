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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Медвешчак» проявляет интерес к Николаю Жердеву

Как стало известно «Чемпионату», загребский «Медвешчак» интересуется российским нападающим Николаем Жердевым.

Хорватский клуб выступает в Австрийской хоккейной лиге. Также Жердевым интересуется ряд европейских клубов.

Игрок недавно расторг контракт с рижским «Динамо». 33-летний хоккеист провёл за латвийскую команду 18 матчей, записав на свой счёт 5 (3+2) результативных баллов при показателе полезности «-6» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Жердев проводил на льду около 14 минут за матч.

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