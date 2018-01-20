«Барыс» сделал официальное заявление по Линдену Вею

«Прекращение трудовых отношений между игроком Линденом Вей и его бывшим клубом «Барыс Астана» (КХЛ) не является отказом от казахстанского паспорта и, следовательно, выступлений за сборную Казахстана, а исключительно взаимным соглашением двух сторон (клуба и игрока), то есть прекращением трудового договора.