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12:10 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» сделал официальное заявление по Линдену Вею

Накануне в ряде европейских и отечественных СМИ появилась информация о том, что хоккейный клуб «Барыс» и форвард Линден Вей прекратили сотрудничество по причине отказа последнего в принятии гражданства РК и выступлении за сборную Казахстана.

Эта информация не соответствует действительности, подтверждением чему выступает заявление хоккейного клуба «Цюрих Лайонс».

«Прекращение трудовых отношений между игроком Линденом Вей и его бывшим клубом «Барыс Астана» (КХЛ) не является отказом от казахстанского паспорта и, следовательно, выступлений за сборную Казахстана, а исключительно взаимным соглашением двух сторон (клуба и игрока), то есть прекращением трудового договора.

«ZSC Lions» приносят извинения «Барысу» за любые недоразумения, особенно президенту и руководству, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Цюриха.

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