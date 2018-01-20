«Барыс» сделал официальное заявление по Линдену Вею

Эта информация не соответствует действительности, подтверждением чему выступает заявление хоккейного клуба «Цюрих Лайонс».
«Прекращение трудовых отношений между игроком Линденом Вей и его бывшим клубом «Барыс Астана» (КХЛ) не является отказом от казахстанского паспорта и, следовательно, выступлений за сборную Казахстана, а исключительно взаимным соглашением двух сторон (клуба и игрока), то есть прекращением трудового договора.
«ZSC Lions» приносят извинения «Барысу» за любые недоразумения, особенно президенту и руководству, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Цюриха.