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Хоккеистов «Адмирала» перевели в статус офисных работников
В качестве их тренера выступит один из охранников стадиона.
В качестве их тренера выступит один из охранников стадиона.
Руководство владивостокского клуба «Адмирал» приняло решение перевести травмированных хоккеистов в состав офисных работников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Газета.ру».
Шон Моррисонн, Дамир Жафяров, Виктор Александров и Константин Глазачев, которые не могут принять участия в тренировочном процессе команды, будут работать на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 часов вечера, отрабатывая смену.
Отмечается, что у травмированных игроков составлено индивидуальное расписание, по которому они обязаны дважды в день заниматься в тренировочном зале. Также сообщается, что в качестве тренера по физической подготовке выбран один из охранников стадиона.