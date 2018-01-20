Хоккеистов «Адмирала» перевели в статус офисных работников

Шон Моррисонн, Дамир Жафяров, Виктор Александров и Константин Глазачев, которые не могут принять участия в тренировочном процессе команды, будут работать на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 часов вечера, отрабатывая смену.

Отмечается, что у травмированных игроков составлено индивидуальное расписание, по которому они обязаны дважды в день заниматься в тренировочном зале. Также сообщается, что в качестве тренера по физической подготовке выбран один из охранников стадиона.