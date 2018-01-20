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10:31 (мск), источник: Восток Медиа

Сегодня «Амур» сыграет против СКА

Предстоящая встреча станет для команд 19-ой по счёту.

Сегодня, 20 января, хабаровский хоккейный клуб «Амур» скрестит клюшки со СКА в Санкт-Петербурге. Подопечные Андрея Мартемьянова проведут третий матч в рамках текущей выездной серии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Матч начнётся в 17:00 по московскому времени, когда в столице Дальнего Востока наступит полночь. Всего в истории чемпионата Континентальной хоккейной лиги команды провели между собой 18 матчей. При этом СКА оформили 15 побед в основное время и две в дополнительное. «Амур» взял верх всего один раз — 15 января 2016 года в овертайме. Питерский клуб забросил «Амуру» 86 шайб, хабаровчане ответили 30-ю.

На данный момент после 50-ти проведённых игр в активе хабаровского клуба 78 очков. «Амур» занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что хабаровский «Амур» одержал вторую выездную победу подряд и продолжает борьбу за попадание в плей-офф. В Риге «тигры» обыграли местное «Динамо» со счётом 4:3. До этого «Амур» в Минске обыграл местное «Динамо» со счётом 2:0.

После игры со СКА хабаровчане отправятся в Ярославль, где 22 января сразятся с «Локомотивом». 25 и 27 января «тигры» проведут два матча подряд против ХК «Куньлунь Ред Стар» в Китае.

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