Сегодня «Амур» сыграет против СКА
Предстоящая встреча станет для команд 19-ой по счёту.
Предстоящая встреча станет для команд 19-ой по счёту.
Сегодня, 20 января, хабаровский хоккейный клуб «Амур» скрестит клюшки со СКА в
Матч начнётся в 17:00 по московскому времени, когда в столице Дальнего Востока наступит полночь. Всего в истории чемпионата Континентальной хоккейной лиги команды провели между собой 18 матчей. При этом СКА оформили 15 побед в основное время и две в дополнительное. «Амур» взял верх всего один раз — 15 января 2016 года в овертайме. Питерский клуб забросил «Амуру» 86 шайб, хабаровчане ответили 30-ю.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что хабаровский «Амур» одержал вторую выездную победу подряд и продолжает борьбу за попадание в
После игры со СКА хабаровчане отправятся в Ярославль, где 22 января сразятся с «Локомотивом». 25 и 27 января «тигры» проведут два матча подряд против ХК «Куньлунь Ред Стар» в Китае.