Рижское и минское «Динамо» сыграют в матче КХЛ на открытом воздухе

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Первая подобная игра состоялась 2 декабря прошлого года в Хельсинки, где местный «Йокерит» уступил петербургскому СКА со счетом 3:4. Встреча стала самой посещаемой в истории лиги и собрала 17 645 зрителей. В Риге рекорд посещаемости побит не будет.

По словам председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса, такой задачи и не ставилось. «Количеством мы, конечно, “Йокерит” перебить не можем и не стремились к этому, — сказал Савицкис. — Основная задача — сделать народный праздник, ведь мы играем для зрителей. На улице будет холодно, поэтому будем согревать наших болельщиков наваристыми супами, которые будем готовить в больших армейских котлах».

За два часа до матча откроется фан-зона для болельщиков, где будут продаваться различные сувениры, атрибутика. Там же зрители смогут посмотреть игру на большом экране. В случае победы хозяев после матча планируется салют.

Место проведения

Местом проведения мероприятия был выбран спортивный комплекс Рижской Думы, на территории которого возведены трибуны вместимостью 8500 зрителей. По словам пресс-службы рижского «Динамо», каток принадлежит школе, и дети с малых лет играют на нем в хоккей. Было решено поставить трибуны и провести здесь матч чемпионата КХЛ. Всего рассматривалось 5−6 мест для организации мероприятия.

«Мы выбрали очень хорошее место, где уже была спортивная инфраструктура. Пришли к выводу, что делать [матч] будем здесь и согласовали с мэром города. Единственное, чего мы не можем контролировать, — это погода», — сказал Савицкис.

По прогнозам в день матча в Риге ожидается температура 0 градусов по Цельсию и солнце.

Все билеты на игру проданы. Места на трибунах будут стоячими, а сами конструкции возведены с трех сторон площадки, так как с четвертой строительство запрещено на юридических основаниях. Они выглядят недостаточно прочно и при хождении немного покачиваются, перед входом на трибуны написано «не прыгать».

«У нас только стоячие места. Даже почетные гости будут наблюдать за игрой стоя. Мы не могли построить больше трибун из-за юридических проблем, а так бы сделали это, потому что спрос высокий и билетов давно нет. Но это максимальное количество зрителей, которое можно здесь собрать», — рассказали в пресс-службе рижского клуба.

«Была проведена огромная работа — усилены борта, поставлены стекла, оборудованы раздевалки, технические помещения и пресс-центр. Система видеоповторов тоже будет соответствовать нормам», — добавили в пресс-службе.

Турнирная значимость и мотивация

Рижское «Динамо» уже потеряло шансы попасть в плей-офф в текущем сезоне, а вот одноименная команда из Минска в случае победы их сохраняет. Игроки обеих команд настроены по-боевому и обещают бескомпромиссную борьбу.

«В матчах между рижским и минским “Динамо” всегда присутствует принцип дерби. На уровне сборных мы часто бьемся с ними [белорусами] за выживание. Играем ради семьи, фамилии. Для кого-то это уже работа на следующий сезон», — отметил защитник рижского «Динамо» Георгий Пуяц.

Канадский хоккеист минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни не теряет надежд на попадание в плей-офф. «Не все зависит от нас, но, прежде всего, нужно провести хорошие 60 минут в субботу. Мы не имеем права на ошибку и должны полностью сконцентрироваться на своей игре», — сказал игрок.