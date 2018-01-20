Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
В Китае взорвали христианскую церковь
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Югра
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
19.01
Ак Барс2
Слован4
Хоккей. КХЛ
19.01
Сочи2
Йокерит1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
Принц Уильям обрился налысо
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
00:56 (мск), источник: ТАСС

Рижское и минское «Динамо» сыграют в матче КХЛ на открытом воздухе

РИГА, 20 января. /ТАСС/. Второй в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матч на открытом воздухе и первый под естественным освещением состоится в субботу. В Риге сыграют местное «Динамо» и одноименная команда из Минска, встреча получила название Winter Ice Break.

Источник: Reuters

Первая подобная игра состоялась 2 декабря прошлого года в Хельсинки, где местный «Йокерит» уступил петербургскому СКА со счетом 3:4. Встреча стала самой посещаемой в истории лиги и собрала 17 645 зрителей. В Риге рекорд посещаемости побит не будет.

По словам председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса, такой задачи и не ставилось. «Количеством мы, конечно, “Йокерит” перебить не можем и не стремились к этому, — сказал Савицкис. — Основная задача — сделать народный праздник, ведь мы играем для зрителей. На улице будет холодно, поэтому будем согревать наших болельщиков наваристыми супами, которые будем готовить в больших армейских котлах».

За два часа до матча откроется фан-зона для болельщиков, где будут продаваться различные сувениры, атрибутика. Там же зрители смогут посмотреть игру на большом экране. В случае победы хозяев после матча планируется салют.

Место проведения

Местом проведения мероприятия был выбран спортивный комплекс Рижской Думы, на территории которого возведены трибуны вместимостью 8500 зрителей. По словам пресс-службы рижского «Динамо», каток принадлежит школе, и дети с малых лет играют на нем в хоккей. Было решено поставить трибуны и провести здесь матч чемпионата КХЛ. Всего рассматривалось 5−6 мест для организации мероприятия.

«Мы выбрали очень хорошее место, где уже была спортивная инфраструктура. Пришли к выводу, что делать [матч] будем здесь и согласовали с мэром города. Единственное, чего мы не можем контролировать, — это погода», — сказал Савицкис.

По прогнозам в день матча в Риге ожидается температура 0 градусов по Цельсию и солнце.

Все билеты на игру проданы. Места на трибунах будут стоячими, а сами конструкции возведены с трех сторон площадки, так как с четвертой строительство запрещено на юридических основаниях. Они выглядят недостаточно прочно и при хождении немного покачиваются, перед входом на трибуны написано «не прыгать».

«У нас только стоячие места. Даже почетные гости будут наблюдать за игрой стоя. Мы не могли построить больше трибун из-за юридических проблем, а так бы сделали это, потому что спрос высокий и билетов давно нет. Но это максимальное количество зрителей, которое можно здесь собрать», — рассказали в пресс-службе рижского клуба.

«Была проведена огромная работа — усилены борта, поставлены стекла, оборудованы раздевалки, технические помещения и пресс-центр. Система видеоповторов тоже будет соответствовать нормам», — добавили в пресс-службе.

Турнирная значимость и мотивация

Рижское «Динамо» уже потеряло шансы попасть в плей-офф в текущем сезоне, а вот одноименная команда из Минска в случае победы их сохраняет. Игроки обеих команд настроены по-боевому и обещают бескомпромиссную борьбу.

«В матчах между рижским и минским “Динамо” всегда присутствует принцип дерби. На уровне сборных мы часто бьемся с ними [белорусами] за выживание. Играем ради семьи, фамилии. Для кого-то это уже работа на следующий сезон», — отметил защитник рижского «Динамо» Георгий Пуяц.

Канадский хоккеист минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни не теряет надежд на попадание в плей-офф. «Не все зависит от нас, но, прежде всего, нужно провести хорошие 60 минут в субботу. Мы не имеем права на ошибку и должны полностью сконцентрироваться на своей игре», — сказал игрок.

Рижское «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции и не имеет шансов на попадание в плей-офф, где сыграют восемь лучших команд. Минчане располагаются на десятой строчке и отстают от череповецкой «Северстали», идущей восьмой, на 13 очков. До конца регулярного чемпионата белорусской команде осталось провести пять матчей.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь