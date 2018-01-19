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«Витязь» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Нефтехимику»
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Деннис Эверберг (20-я минута), Рафаэль Бикмуллин (26) и Никита Филатов (39), у гостей отличился Антон Лазарев (17), который достиг отметки в 400 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.
Подмосковный клуб, проигравший третий матч подряд, 21 января сыграет в Казани с «Ак Барсом», «Нефтехимик» в этот же день примет хельсинкский «Йокерит».
|Нефтехимик
|
3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
|Витязь
|Андрей Назаров
|Валерий Белов
|Илья Ежов
|Александр Самонов
|1-й период
|Максим Афиногенов
|10:09
|Антон Лазарев (И. Петраков, А. Панков)
|16:11
|19:24
|Деннис Эверберг (Ж. Еглич, М. Хайруллин)
|2-й период
|25:15
|Рафаэль Бикмуллин (А. Брынцев)
|Юрий Паутов
|31:24
|Никита Выглазов
|36:12
|Алексей II Семенов
|37:48
|Алексей II Семенов
|37:48
|38:32
|Никита Филатов (Э. Густафссон, Д. Секстон)
|3-й период
|Александр Денежкин
|44:12
|0
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)