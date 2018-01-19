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19 января, источник: Р-Спорт

«Витязь» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Нефтехимику»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Деннис Эверберг (20-я минута), Рафаэль Бикмуллин (26) и Никита Филатов (39), у гостей отличился Антон Лазарев (17), который достиг отметки в 400 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.

Подмосковный клуб, проигравший третий матч подряд, 21 января сыграет в Казани с «Ак Барсом», «Нефтехимик» в этот же день примет хельсинкский «Йокерит».

Нефтехимик 3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
Витязь
19.01.2018, 19:00 Зрители: 3460 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Валерий Белов
Вратари
Илья Ежов Александр Самонов
1-й период
Максим Афиногенов 10:09
Антон Лазарев (И. Петраков, А. Панков) 16:11
19:24 Деннис Эверберг (Ж. Еглич, М. Хайруллин)
2-й период
25:15 Рафаэль Бикмуллин (А. Брынцев)
Юрий Паутов 31:24
Никита Выглазов 36:12
Алексей II Семенов 37:48
Алексей II Семенов 37:48
38:32 Никита Филатов (Э. Густафссон, Д. Секстон)
3-й период
Александр Денежкин 44:12
Статистика
0 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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