«Витязь» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Нефтехимику»

Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Деннис Эверберг (20-я минута), Рафаэль Бикмуллин (26) и Никита Филатов (39), у гостей отличился Антон Лазарев (17), который достиг отметки в 400 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.