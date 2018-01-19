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19 января, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Слована» обыграли «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты братиславского «Слована» обыграли казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Слован» победил в Казани со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Голы у победителей забили Михал Серсен (16-я минута), Андрей Месарош (35), Томаш Грнка (35) и Зак Бойчак (41). У «Ак Барса» отличились Артем Лукоянов (12) и Александр Свитов (51).

«Слован» еще до матча потерял шансы на выход в плей-офф, а «Ак Барс», несмотря на поражение, сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет против подмосковного «Витязя» в Казани, а «Слован» в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут 21 января.

Ак Барс 2:4
(1:1, 0:2, 1:1)
Слован
19.01.2018, 19:30 Зрители: 5449 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Эдуард Занковец
Вратари
Эмиль Гарипов Якуб Штепанек
1-й период
11:18 Артем Лукоянов (М. Глухов)
Томаш Черны 12:12
15:44 Никита Лямкин
Михал Серсен 15:54
2-й период
27:12
Патрик Бачик 30:08
33:32 Роб Клинкхаммер
Андрей Мезарош (Ю. Микуш, М. Ржепик) 34:01
Томаш Грнка 34:39
Райан Гарбутт 35:21
39:42 Роман Манухов
Симон Депре 39:42
3-й период
Зак Бойчак (А. Мезарош, М. Ржепик) 40:27
50:17 Александр Свитов (А. Марков)
Элизер Щербатов 52:01
Элизер Щербатов 52:01
52:36 Станислав Галиев
59:24 Роман Манухов
Райан Гарбутт 59:24
Статистика
12 Штрафное время 35
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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