Хоккеисты «Слована» обыграли «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Слован» победил в Казани со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Голы у победителей забили Михал Серсен (16-я минута), Андрей Месарош (35), Томаш Грнка (35) и Зак Бойчак (41). У «Ак Барса» отличились Артем Лукоянов (12) и Александр Свитов (51).

«Слован» еще до матча потерял шансы на выход в плей-офф, а «Ак Барс», несмотря на поражение, сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ.