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19 января, источник: ТАСС

«Сочи» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф

ТАСС, 19 января. «Сочи» одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Иванов (29-я минута) и Артем Томилин (56). У гостей отличился Мэттью Гилрой (7).

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«Сочи» набрал 84 очка в 52 матчах и занимает шестое место в таблице Западной конференции. Благодаря этой победе сочинский клуб обеспечил себе попадание в плей-офф. «Йокерит» занимает третье место на Западе, финский клуб набрал 95 очков в 50 матчах.

В следующем матче «Сочи» на своем льду примет московский ЦСКА. «Йокерит» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе игры пройдут 21 января.

В других матчах дня братиславский «Слован» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. «Нефтехимик» дома победил подольский «Витязь» — 3:1.

Сочи 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Йокерит
19.01.2018, 19:30 Зрители: 6579 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Юкка Ялонен
Вратари
Константин Барулин Райан Запольски 59:10
1-й период
02:59 Шон I Коллинс
05:04 Артем Чмыхов
Мэтт Гилрой (П. Регин, О. Палола) 06:56
10:02 Артем Чмыхов
2-й период
23:22
Никлас Йенсен 25:25
28:52 Андрей Иванов (В. Хлопотов)
Петер Регин 37:41
3-й период
43:24 Дмитрий Лугин
Мика Ниеми 43:24
55:12 Артем Томилин (Ш. Коллинс, А. Акмальдинов)
Статистика
10 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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