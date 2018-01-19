«Сочи» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф
ТАСС, 19 января. «Сочи» одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 19 января. «Сочи» одержал победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Иванов (29-я минута) и Артем Томилин (56). У гостей отличился Мэттью Гилрой (7).
«Сочи» набрал 84 очка в 52 матчах и занимает шестое место в таблице Западной конференции. Благодаря этой победе сочинский клуб обеспечил себе попадание в
В следующем матче «Сочи» на своем льду примет московский ЦСКА. «Йокерит» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе игры пройдут 21 января.
В других матчах дня братиславский «Слован» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. «Нефтехимик» дома победил подольский «Витязь» — 3:1.
|Сергей Зубов
|Юкка Ялонен
|Константин Барулин
|Райан Запольски 59:10
|1-й период
|02:59
|Шон I Коллинс
|05:04
|Артем Чмыхов
|Мэтт Гилрой (П. Регин, О. Палола)
|06:56
|10:02
|Артем Чмыхов
|2-й период
|23:22
|Никлас Йенсен
|25:25
|28:52
|Андрей Иванов (В. Хлопотов)
|Петер Регин
|37:41
|3-й период
|43:24
|Дмитрий Лугин
|Мика Ниеми
|43:24
|55:12
|Артем Томилин (Ш. Коллинс, А. Акмальдинов)
|10
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)