СКА выиграл регулярку. Мы знали еще летом, что это случится

Источник: ХК СКА

Восьмого чуда света не произошло. Именно так можно было бы оценить результат СКА, займи он любое место, кроме первого. Разве кто-то, находясь в здравом уме, думал о другом результате еще в августе? Петербуржцы с начала чемпионата проиграли всего семь матчей. Как говорится, чтобы я так жил. Клуб с берегов Невы установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков и наплевал на проклятье гладкого сезона — за предыдущие девять лет лучшая команда регулярки ни разу не выигрывала плей-офф.

СКА вошел в историю, чем может гордиться, надеемся, еще очень долго. Без шуток. Сумасшедший состав и сильнейший тренерский штаб? Да. Но за десять лет существования КХЛ команду-мечту уже ранее собирали и в Казани, в Уфе, и в Магнитогорске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге тоже. Только такого доминирования тогда не было. Возможно, сейчас отчасти виноваты конкуренты. ЦСКА на собственной шкуре изучает предыдущий опыт СКА, пытаясь уже полгода разобраться с тем, как распределить роли для всех игроков, собранных по принципу «хватай, что лежит». Символично, что победитель регулярки определился после поражения столичных армейцев в Уфе, проигравших второй матч подряд. Остальные не подобрались даже близко. «Магнитка» постарела и в нынешнем виде, кажется, уже не претендент. «Ак Барс», «Локомотив» и «Салават» были очень нестабильны. Про «Авангард» сейчас даже не вспоминаем, гранду «Востока» сейчас бы в плей-офф попасть.

Изо всех сил хочется верить, что подавляющего превосходства одной команды в ближайшее время в КХЛ мы не увидим. Рекорд — штука запоминающаяся. Только если при этом чемпионат не превращается в заведомо предсказуемое событие. Главная интрига всего сезона заключается в борьбе команд за последние кубковые места в обеих конференциях. Она порой очень горяча и привлекает какой-то интерес в Москве и Хабаровске. Но разве можно только на этом продавать турнир, раскручивать новых звезд и продвигать хоккей в качестве национального вида спорта? Надежда руководства КХЛ на стратегию и поэтапное снижение потолка зарплат пока хороша только на бумаге.

Совсем не верится, что примета, о которой говорилось выше, останется незыблемой. СКА вслед за регуляркой имеет все козыри для победы в Кубке Гагарина. У кого есть другое мнение?