Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Названы самые «токсичные» родственники
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Эксперт назвал причину разворота танкера с газом из РФ для США
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Югра
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
19.01
Ак Барс2
Слован4
Хоккей. КХЛ
19.01
Сочи2
Йокерит1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
19 января, источник: Спорт-Экспресс

СКА выиграл регулярку. Мы знали еще летом, что это случится

Поражение ЦСКА в двух матчах кряду сделало армейцев Петербурга обладателем Кубка Континента.

Источник: ХК СКА

Восьмого чуда света не произошло. Именно так можно было бы оценить результат СКА, займи он любое место, кроме первого. Разве кто-то, находясь в здравом уме, думал о другом результате еще в августе? Петербуржцы с начала чемпионата проиграли всего семь матчей. Как говорится, чтобы я так жил. Клуб с берегов Невы установил рекорд КХЛ по проценту набранных очков и наплевал на проклятье гладкого сезона — за предыдущие девять лет лучшая команда регулярки ни разу не выигрывала плей-офф.

СКА вошел в историю, чем может гордиться, надеемся, еще очень долго. Без шуток. Сумасшедший состав и сильнейший тренерский штаб? Да. Но за десять лет существования КХЛ команду-мечту уже ранее собирали и в Казани, в Уфе, и в Магнитогорске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге тоже. Только такого доминирования тогда не было. Возможно, сейчас отчасти виноваты конкуренты. ЦСКА на собственной шкуре изучает предыдущий опыт СКА, пытаясь уже полгода разобраться с тем, как распределить роли для всех игроков, собранных по принципу «хватай, что лежит». Символично, что победитель регулярки определился после поражения столичных армейцев в Уфе, проигравших второй матч подряд. Остальные не подобрались даже близко. «Магнитка» постарела и в нынешнем виде, кажется, уже не претендент. «Ак Барс», «Локомотив» и «Салават» были очень нестабильны. Про «Авангард» сейчас даже не вспоминаем, гранду «Востока» сейчас бы в плей-офф попасть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изо всех сил хочется верить, что подавляющего превосходства одной команды в ближайшее время в КХЛ мы не увидим. Рекорд — штука запоминающаяся. Только если при этом чемпионат не превращается в заведомо предсказуемое событие. Главная интрига всего сезона заключается в борьбе команд за последние кубковые места в обеих конференциях. Она порой очень горяча и привлекает какой-то интерес в Москве и Хабаровске. Но разве можно только на этом продавать турнир, раскручивать новых звезд и продвигать хоккей в качестве национального вида спорта? Надежда руководства КХЛ на стратегию и поэтапное снижение потолка зарплат пока хороша только на бумаге.

Совсем не верится, что примета, о которой говорилось выше, останется незыблемой. СКА вслед за регуляркой имеет все козыри для победы в Кубке Гагарина. У кого есть другое мнение?

Михаил ЗИСЛИС.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Россияне купили в 2017 г более 1300 домов и квартир в Турции
«В хрущевках секса нет!»
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь