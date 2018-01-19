Армия стреляет холостыми: как ЦСКА проиграл в Уфе

Источник: Советский спорт

Атака команды Игоря Никитина опять промолчала. А гол защитника Михаила Науменкова — шальная пуля.

В самом дебюте матча бывший армеец и фаворит Дмитрия Квартальнова Григорий Панин шайбой подбил лайнсмена, угодив тому в руку. На излете первого периода Панин сцепился с лидером раздевалки гостей Владимиром Жарковым. В драку конфликт не вылился…

Мощный старт красно-синих в духе Красной машины голов не принес. Сергей Шумакова, выведенного к воротам Кириллом Капризовым, остановили ценой фола. А забойным большинством ЦСКА похвастать не может. Как, впрочем, и надежными бригадами меньшинства.

Энвер Лисин наказал гостей за нарушение численного состава. Его гол не стал плодом розыгрыша лишнего, а был забит в контратаке, кистевым броском из-под защитника. Попал уфимский форвард, несколько лет назад примерявший армейскую форму, на редкость удачно, в дальний угол, в мертвую для вратаря зону. Но если б Илья Сорокин выдвинулся из ворот, сокращая угол обстрела, наверняка увеличил бы шансы отразить шайбу. Что он продемонстрировал в третьем периоде, когда к его владениям прорвался Антон Бурдасов, умеющий бросать и забивать похлеще Лисина.

Во второй 20-минутке атака гостей зачахла, на льду всецело доминировали юлаевцы. Их капитан Илья Зубов доел комбинацию в большинстве, отправив шайбу в сетку подо льдом. Сорокин забыл про клюшку и пропустил в домик. А несколькими секундами раньше Игорь Ожиганов применил силовой прием против Жаркова и лишился клюшки. Передача «эстафетной палочки» форвардом защитнику не помогла…

Навал гостей в третьем периоде материализовался в гол Науменкова. Защитник-разрушитель показал, что способен забивать не только в олимпийской сборной, но и в форме ЦСКА, причем не только в свои ворота. Его шайбу я назвал шальной пулей. Андрей Кареев оказался заложником низкого для современных вратарей роста.

Поражение ЦСКА де-юре сделало СКА обладателем Кубка континента. Впрочем, не это главное. С такой игрой у команды Никитина в плей-офф перспектив мало. Я не уверен, что она преодолеет барьер первом раунда в лице условного «Спартака». Какой уж там Кубок Гагарина?!

Очевидно, тренерский штаб нуждается в усилении. Впереди Олимпиада в Пхенчхане, куда отправится Никитин и несколько его игроков. Я бы, честное слово, пригласил бы в сборную из этого ЦСКА только Сорокина и, быть может, капитана Сергея Андронова. Кто в отсутствии главного тренера будет работать с командой, готовить ее к плей-офф, ставить чемпионскую игру?

Уже просочились слухи, что армейцы-сборники недовольны ротацией состава и ждут олимпийскую паузу, как манну небесную.

В начале 1980-х наставника чемпионского ЦСКА Виктора Тихонова после двух поражений подряд вызывали на ковер в Главное политуправление. Вернувшись, он повис на руках Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова: «За что они так со мной?».

А в НХЛ мудрый генменеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло незадолго до финиша регулярного чемпионата-1990/2000 уволил главного тренера Робби Фторека, хотя его команда шла в лидерах. В результате «дьяволы» под руководством Ларри Робинсона (ему ассистировал Вячеслава Фетисов) взяли Кубок Стэнли.

В последних матчах ЦСКА являет собой неуправляемую команду с блеклой атакой, провалами в обороне и слабой игровой дисциплиной. Впрочем, две оставшиеся до перерыва встречи (в Сочи и Казани) должны внести ясность в ситуацию с ЦСКА.