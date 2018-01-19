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19 января, источник: Советский спорт

Армия стреляет холостыми: как ЦСКА проиграл в Уфе

Московские армейцы потерпели второе поражение подряд. На этот раз в Уфе от «Салавата Юлаева» — 1:2.

Источник: Советский спорт

Атака команды Игоря Никитина опять промолчала. А гол защитника Михаила Науменкова — шальная пуля.

В самом дебюте матча бывший армеец и фаворит Дмитрия Квартальнова Григорий Панин шайбой подбил лайнсмена, угодив тому в руку. На излете первого периода Панин сцепился с лидером раздевалки гостей Владимиром Жарковым. В драку конфликт не вылился…

Мощный старт красно-синих в духе Красной машины голов не принес. Сергей Шумакова, выведенного к воротам Кириллом Капризовым, остановили ценой фола. А забойным большинством ЦСКА похвастать не может. Как, впрочем, и надежными бригадами меньшинства.

Энвер Лисин наказал гостей за нарушение численного состава. Его гол не стал плодом розыгрыша лишнего, а был забит в контратаке, кистевым броском из-под защитника. Попал уфимский форвард, несколько лет назад примерявший армейскую форму, на редкость удачно, в дальний угол, в мертвую для вратаря зону. Но если б Илья Сорокин выдвинулся из ворот, сокращая угол обстрела, наверняка увеличил бы шансы отразить шайбу. Что он продемонстрировал в третьем периоде, когда к его владениям прорвался Антон Бурдасов, умеющий бросать и забивать похлеще Лисина.

Во второй 20-минутке атака гостей зачахла, на льду всецело доминировали юлаевцы. Их капитан Илья Зубов доел комбинацию в большинстве, отправив шайбу в сетку подо льдом. Сорокин забыл про клюшку и пропустил в домик. А несколькими секундами раньше Игорь Ожиганов применил силовой прием против Жаркова и лишился клюшки. Передача «эстафетной палочки» форвардом защитнику не помогла…

Навал гостей в третьем периоде материализовался в гол Науменкова. Защитник-разрушитель показал, что способен забивать не только в олимпийской сборной, но и в форме ЦСКА, причем не только в свои ворота. Его шайбу я назвал шальной пулей. Андрей Кареев оказался заложником низкого для современных вратарей роста.

Поражение ЦСКА де-юре сделало СКА обладателем Кубка континента. Впрочем, не это главное. С такой игрой у команды Никитина в плей-офф перспектив мало. Я не уверен, что она преодолеет барьер первом раунда в лице условного «Спартака». Какой уж там Кубок Гагарина?!

Очевидно, тренерский штаб нуждается в усилении. Впереди Олимпиада в Пхенчхане, куда отправится Никитин и несколько его игроков. Я бы, честное слово, пригласил бы в сборную из этого ЦСКА только Сорокина и, быть может, капитана Сергея Андронова. Кто в отсутствии главного тренера будет работать с командой, готовить ее к плей-офф, ставить чемпионскую игру?

Уже просочились слухи, что армейцы-сборники недовольны ротацией состава и ждут олимпийскую паузу, как манну небесную.

В начале 1980-х наставника чемпионского ЦСКА Виктора Тихонова после двух поражений подряд вызывали на ковер в Главное политуправление. Вернувшись, он повис на руках Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова: «За что они так со мной?».

А в НХЛ мудрый генменеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло незадолго до финиша регулярного чемпионата-1990/2000 уволил главного тренера Робби Фторека, хотя его команда шла в лидерах. В результате «дьяволы» под руководством Ларри Робинсона (ему ассистировал Вячеслава Фетисов) взяли Кубок Стэнли.

В последних матчах ЦСКА являет собой неуправляемую команду с блеклой атакой, провалами в обороне и слабой игровой дисциплиной. Впрочем, две оставшиеся до перерыва встречи (в Сочи и Казани) должны внести ясность в ситуацию с ЦСКА.

А «Салават Юлаев» взлетел в лидеры в лидеры дивизиона Чернышева и на второе место Восточной конференции, опустив не седьмую строчку турнирной таблицы «Авангард». «Ястребам» всерьез грозит перспектива пролететь мимо плей-офф, как в 2014-м.

Салават Юлаев 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
ЦСКА
19.01.2018, 17:00 Зрители: 7960 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Игорь Никитин
Вратари
Андрей Кареев Илья Сорокин 57:53
1-й период
01:19 Станислав Гареев
09:54
11:46 Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Ил. Зубов)
17:19 Владимир Ткачев
2-й период
20:00 Григорий Панин
Владимир Жарков 20:00
Алексей Марченко 21:23
Сергей Шумаков 27:14
34:29 Илья Зубов (Э. Лисин, А. Федоров)
Алексей Марченко 35:39
3-й период
42:04 Илья Зубов
47:00 Теему Хартикайнен
Михаил Науменков (С. Шумаков) 54:07
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
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