Армия стреляет холостыми: как ЦСКА проиграл в Уфе
Московские армейцы потерпели второе поражение подряд. На этот раз в Уфе от «Салавата Юлаева» — 1:2.
Московские армейцы потерпели второе поражение подряд. На этот раз в Уфе от «Салавата Юлаева» — 1:2.
Атака команды Игоря Никитина опять промолчала. А гол защитника Михаила Науменкова — шальная пуля.
В самом дебюте матча бывший армеец и фаворит Дмитрия Квартальнова Григорий Панин шайбой подбил лайнсмена, угодив тому в руку. На излете первого периода Панин сцепился с лидером раздевалки гостей Владимиром Жарковым. В драку конфликт не вылился…
Мощный старт
Энвер Лисин наказал гостей за нарушение численного состава. Его гол не стал плодом розыгрыша лишнего, а был забит в контратаке, кистевым броском
Во второй 20-минутке атака гостей зачахла, на льду всецело доминировали юлаевцы. Их капитан Илья Зубов доел комбинацию в большинстве, отправив шайбу в сетку подо льдом. Сорокин забыл про клюшку и пропустил в домик. А несколькими секундами раньше Игорь Ожиганов применил силовой прием против Жаркова и лишился клюшки. Передача «эстафетной палочки» форвардом защитнику не помогла…
Навал гостей в третьем периоде материализовался в гол Науменкова.
Поражение ЦСКА
Очевидно, тренерский штаб нуждается в усилении. Впереди Олимпиада в Пхенчхане, куда отправится Никитин и несколько его игроков. Я бы, честное слово, пригласил бы в сборную из этого ЦСКА только Сорокина и, быть может, капитана Сергея Андронова. Кто в отсутствии главного тренера будет работать с командой, готовить ее к
Уже просочились слухи, что
В начале 1980-х наставника чемпионского ЦСКА Виктора Тихонова после двух поражений подряд вызывали на ковер в Главное политуправление. Вернувшись, он повис на руках Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова: «За что они так со мной?».
А в НХЛ мудрый генменеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло незадолго до финиша регулярного чемпионата-1990/2000 уволил главного тренера Робби Фторека, хотя его команда шла в лидерах. В результате «дьяволы» под руководством Ларри Робинсона (ему ассистировал Вячеслава Фетисов) взяли Кубок Стэнли.
В последних матчах ЦСКА являет собой неуправляемую команду с блеклой атакой, провалами в обороне и слабой игровой дисциплиной. Впрочем, две оставшиеся до перерыва встречи (в Сочи и Казани) должны внести ясность в ситуацию с ЦСКА.
А «Салават Юлаев» взлетел в лидеры в лидеры дивизиона Чернышева и на второе место Восточной конференции, опустив не седьмую строчку турнирной таблицы «Авангард». «Ястребам» всерьез грозит перспектива пролететь мимо
|Салават Юлаев
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2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
|ЦСКА
|Эркка Вестерлунд
|Игорь Никитин
|Андрей Кареев
|Илья Сорокин 57:53
|1-й период
|01:19
|Станислав Гареев
|09:54
|11:46
|Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Ил. Зубов)
|17:19
|Владимир Ткачев
|2-й период
|20:00
|Григорий Панин
|Владимир Жарков
|20:00
|Алексей Марченко
|21:23
|Сергей Шумаков
|27:14
|34:29
|Илья Зубов (Э. Лисин, А. Федоров)
|Алексей Марченко
|35:39
|3-й период
|42:04
|Илья Зубов
|47:00
|Теему Хартикайнен
|Михаил Науменков (С. Шумаков)
|54:07
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)