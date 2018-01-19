«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). У хозяев шайбы забросили Энвер Лисин (12-я минута) и Илья Зубов (35), у гостей отличился Михаил Науменков (55). Эта игра стала 300-й в КХЛ для нападающего уфимцев Тему Хартикайнена.

«Салават Юлаев» 21 января примет братиславский «Слован», ЦСКА в этот же день сыграет в гостях с «Сочи».