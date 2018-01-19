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19:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). У хозяев шайбы забросили Энвер Лисин (12-я минута) и Илья Зубов (35), у гостей отличился Михаил Науменков (55). Эта игра стала 300-й в КХЛ для нападающего уфимцев Тему Хартикайнена.

«Салават Юлаев» 21 января примет братиславский «Слован», ЦСКА в этот же день сыграет в гостях с «Сочи».

ЦСКА после этой игры лишился шансов на победу в регулярном чемпионате, который досрочно выиграл санкт-петербургский СКА.

Салават Юлаев 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
ЦСКА
19.01.2018, 17:00 Зрители: 7960 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Игорь Никитин
Вратари
Андрей Кареев Илья Сорокин 57:53
1-й период
01:19 Станислав Гареев
09:54
11:46 Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Ил. Зубов)
17:19 Владимир Ткачев
2-й период
20:00 Григорий Панин
Владимир Жарков 20:00
Алексей Марченко 21:23
Сергей Шумаков 27:14
34:29 Илья Зубов (Э. Лисин, А. Федоров)
Алексей Марченко 35:39
3-й период
42:04 Илья Зубов
47:00 Теему Хартикайнен
Михаил Науменков (С. Шумаков) 54:07
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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