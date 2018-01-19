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19:30 (мск), источник: ТАСС

СКА второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ТАСС, 19 января. Санкт-петербургский СКА стал обладателем Кубка Континента им. В. В. Тихонова, вручаемого лучшей команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам регулярного чемпионата.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу московский ЦСКА, который занимает второе место в лиге, в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Энвер Лисин (12-я минута) и Илья Зубов (35). У гостей отличился Михаил Науменков (55).

ЦСКА, которому осталось провести четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 118 очков в 52 играх. На счету СКА 132 очка в 52 матчах. Таким образом, санкт-петербургский клуб стал недосягаем для ближайшего преследователя и досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате.

СКА второй раз в своей истории выиграли Кубок Континента. Впервые санкт-петербургский клуб закончил регулярный чемпионат КХЛ на первой позиции в сезоне-2012/13. В предыдущие три сезона Кубок континента доставался ЦСКА. Еще ни разу в истории КХЛ победитель регулярного чемпионата не выигрывал Кубок Гагарина.

Салават Юлаев 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
ЦСКА
19.01.2018, 17:00 Зрители: 7960 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Игорь Никитин
Вратари
Андрей Кареев Илья Сорокин 57:53
1-й период
01:19 Станислав Гареев
09:54
11:46 Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Ил. Зубов)
17:19 Владимир Ткачев
2-й период
20:00 Григорий Панин
Владимир Жарков 20:00
Алексей Марченко 21:23
Сергей Шумаков 27:14
34:29 Илья Зубов (Э. Лисин, А. Федоров)
Алексей Марченко 35:39
3-й период
42:04 Илья Зубов
47:00 Теему Хартикайнен
Михаил Науменков (С. Шумаков) 54:07
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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