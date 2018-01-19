СКА второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ
ТАСС, 19 января.
ТАСС, 19 января.
В пятницу московский ЦСКА, который занимает второе место в лиге, в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Энвер Лисин (12-я минута) и Илья Зубов (35). У гостей отличился Михаил Науменков (55).
ЦСКА, которому осталось провести четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 118 очков в 52 играх. На счету СКА 132 очка в 52 матчах. Таким образом,
СКА второй раз в своей истории выиграли Кубок Континента. Впервые
|Салават Юлаев
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2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
|ЦСКА
|Эркка Вестерлунд
|Игорь Никитин
|Андрей Кареев
|Илья Сорокин 57:53
|1-й период
|01:19
|Станислав Гареев
|09:54
|11:46
|Энвер Лисин (З. Арзамасцев, Ил. Зубов)
|17:19
|Владимир Ткачев
|2-й период
|20:00
|Григорий Панин
|Владимир Жарков
|20:00
|Алексей Марченко
|21:23
|Сергей Шумаков
|27:14
|34:29
|Илья Зубов (Э. Лисин, А. Федоров)
|Алексей Марченко
|35:39
|3-й период
|42:04
|Илья Зубов
|47:00
|Теему Хартикайнен
|Михаил Науменков (С. Шумаков)
|54:07
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)