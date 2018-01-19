СКА второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу московский ЦСКА, который занимает второе место в лиге, в гостях проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Энвер Лисин (12-я минута) и Илья Зубов (35). У гостей отличился Михаил Науменков (55).

ЦСКА, которому осталось провести четыре матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 118 очков в 52 играх. На счету СКА 132 очка в 52 матчах. Таким образом, санкт-петербургский клуб стал недосягаем для ближайшего преследователя и досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате.