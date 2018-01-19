С 9 до 18: из хоккеистов «Адмирала» сделали офисных клерков

Ситуация, сложившаяся в «Адмирале», всё больше похожа не на работу профессионального клуба, а на нелепую комедию. Едва ли не каждый день из Владивостока приходят новости, заставляющие либо истерически хохотать, либо в шоке хвататься за голову. Такими темпами клуб может остаться без КХЛ. Спасает дальневосточников только географическое положение. То, что Дальний Восток стратегически важный регион для страны, который постоянно развивают. В том числе и в плане спортивной составляющей. Иначе бы команда стояла первой в списке на исключение.

Не так давно, казалось бы, всё начало вставать на места. В «Адмирал» позвали амбициозного тренера Андрея Разина, в дедлайн по согласованию с ним пригласили много новых хоккеистов, «моряки» начали побеждать вопреки всему. Однако Разину предложили не полноценный контракт на два с половиной года, как это было обговорено заранее, а обычное трудовое соглашение. В результате специалист принял решение покинуть команду, а руководить ей остался его помощник Олег Леонтьев.

И вот теперь из «Адмирала» начали приходить очередные нелепые новости. На сей раз травмированным хоккеистам — Шону Моррисонну, Дамиру Жафярову, Виктору Александрову и Константину Глазачеву — предписано находиться на «Фетисов-Арене» с 9 утра до 18 вечера, отмечаясь при этом на вахте.

Напомним, что ещё один травмированный канадец — Мартен Сен-Пьер — проходит курс лечения на родине, а защитник Антон Волченков получил тяжёлую травму на выезде в игре со СКА.

По нашей информации, для игроков, находящихся в списке травмированных, составлено персональное расписание. Они обязаны дважды в день посещать тренировочный зал, а в качестве тренера по физической подготовке к Моррисонну, Жафярову, Александрову и Глазачеву приставлен один из охранников арены.

Однако генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников высказал свою версию случившегося.

— Впервые в жизни с травмированными игроками начали заниматься. Профессиональный тренер по физической подготовке. Травмированные хоккеисты работают по утверждённому тренерским штабом плану. Тренер по физподготовке составил каждому игроку индивидуальный план, поручил это своему ассистенту, который ими занимается. Кроме того, в первую команду поднят главный тренер молодёжной команды, который в составе группы осуществляет реализацию этого плана.

Ребята, считайте, после Нового года только работать начали. Команда уехала в поездку, был оставлен план. По этому плану работает ещё один член тренерского штаба по физподготовке, который не летает в поездки. Он остался во Владивостоке и реализует этот план. Травмированные хоккеисты работают под присмотром охранника? Как может оставаться охранник? Написать можно всё что угодно. На заборе тоже написано. Мы же не дети.

Вопрос в том, что люди не привыкли работать. Но что сделаешь? Лидер среди не привыкших работать — Виктор Александров, который занимается подобными вещами, делает антирекламу по заданию своего кукловода. Мы знаем, кто этот кукловод. Но говорить о нём мы не будем, не хотим делать ему рекламу, — заявил Сошников.

Нет, говорить, что из хоккеистов сделали рабов, что их пытают, мучают и над ними издеваются, безусловно, нельзя. Судя по фотографии, размещённой в «инстаграме» нападающего Виктора Александрова, травмированные чувствуют себя более чем комфортно. Моррисонн охотно уплетает пиццу, а Жафяров и Глазачев заняты поеданием гамбургеров. На фотографии можно заметить и контейнеры с едой, а в ногах у Глазачева, которому в московском «Динамо» дали прозвище Бармен, стоит пластмассовая бутылка с красной жидкостью. Может, конечно, в неё налит клюквенный морс, но есть и другие, более горячительные варианты напитков подобного цвета.

В любом случае ситуация для хоккея чуждая. Сейчас «Адмирал» создаёт себе такой имидж и репутацию, что в будущем ни один приличный хоккеист попросту не захочет иметь никаких дел с этой командой. Понимая, что его могут или обмануть, или заставить делать то, чего он никогда не делал. Правда, и к прошлому руководству дальневосточников, оставившему клуб с огромными миллионными долгами и судебными разбирательствами, вопросов тоже огромное количество.

Остаётся только порадоваться за другой дальневосточный клуб Континентальной лиги — хабаровский «Амур». Нынешнее руководство «тигров» в лице Александра Могильного и Александра Филиппенко в своё время не очень красиво уходило из «Адмирала», получая массу упрёков в спину. Однако сейчас оба функционера довольно успешно трудятся в Хабаровске. По крайней мере в этом сезоне. «Амур» продолжает отчаянную борьбу за плей-офф в Восточной конференции.