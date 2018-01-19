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16:54 (мск), источник: Советский спорт

«Динамо» не будет объединяться с «Витязем»

В пресс-службе московского клуба решительно опровергли слухи о возможном слиянии ХК «Динамо» с подольским «Витязем».

Источник: Советский спорт

На днях в прессе появилась информация о том, что АО «Подольский машиностроительный завод» стал спонсором ВФСО «Динамо». При этом он же является и одним из партнеров подмосковного «Витязя». Для ряда СМИ этого оказалось достаточным, чтобы пуститься в глубокие аналитические рассуждения о грядущем объединении двух хоккейных клубов.

Масла в огонь подлило и недавнее заявление одного из боссов «Витязя» и нашей лиги Александра Медведева об идее соединить некоторые клубы КХЛ, сделанное на Матче всех звезд в Астане. При этом сам Медведев, когда его спросили конкретно об объединении «Витязя» и «Динамо», сильно удивился самой постановке вопроса и никак не подтвердил такой возможности.

Чтобы разобраться в этой ситуации и не заниматься домыслами, корреспондент «Советского спорта» обратился непосредственно в «Динамо», получив оттуда четкий и недвусмысленный ответ:

— Подольский завод действительно стал спонсором «Динамо», — заявили в пресс-службе бело-голубых. — Но, надо подчеркнуть, что спонсировать он будет вовсе не конкретно хоккейный клуб, а все наше спортивное общество. Поэтому все фантазии некоторых СМИ об объединении «Динамо» с «Витязем» совершенно не соответствуют действительности и вызывают лишь улыбку. Сейчас мы можем твердо заявить, что никакого слияния двух клубов не предвидится.

P. S. В заключение стоит добавить, что такие информационные вбросы-домыслы не так уж безобидны, как кажутся на первый взгляд. Ведь именно сейчас «Динамо» ведет жесточайшую борьбу за плей-офф и полностью сосредоточено на выполнении этой задачи. А тут вдруг разговоры о грядущем объединении! Которые поневоле заставляют игроков задуматься о своем будущем и отвлекают от сегодняшних матчей.

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