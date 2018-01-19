«Динамо» не будет объединяться с «Витязем»
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На днях в прессе появилась информация о том, что АО «Подольский машиностроительный завод» стал спонсором ВФСО «Динамо». При этом он же является и одним из партнеров подмосковного «Витязя». Для ряда СМИ этого оказалось достаточным, чтобы пуститься в глубокие аналитические рассуждения о грядущем объединении двух хоккейных клубов.
Масла в огонь подлило и недавнее заявление одного из боссов «Витязя» и нашей лиги Александра Медведева об идее соединить некоторые клубы КХЛ, сделанное на Матче всех звезд в Астане. При этом сам Медведев, когда его спросили конкретно об объединении «Витязя» и «Динамо», сильно удивился самой постановке вопроса и никак не подтвердил такой возможности.
Чтобы разобраться в этой ситуации и не заниматься домыслами, корреспондент «Советского спорта» обратился непосредственно в «Динамо», получив оттуда четкий и недвусмысленный ответ:
— Подольский завод действительно стал спонсором «Динамо», — заявили в